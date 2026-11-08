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Ce pretext a găsit Maria Zaharova pentru a exclude Europa de la masa negocierilor de pace. „Aceste planuri sunt sortite eşecului”

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Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus.
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus. Sursa foto: Profimedia Images
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Planurile „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing) de a lansa exerciţii militare în ajunul discuţiilor privind Ucraina confirmă faptul că europenii nu au ce căuta la masa negocierilor, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, Maria Zaharova.

„Este simbolic faptul că exerciţiile urmează să înceapă chiar înainte de reluarea, la Abu Dhabi, a consultărilor dintre Rusia, SUA şi Ucraina privind soluţionarea conflictului. Acest lucru confirmă, încă o dată, că europenii nu au ce căuta la masa negocierilor”, a spus Maria Zaharova, potrivit TASS, preluată de News.ro.

„Este clar că Occidentul rămâne refractar la luarea în considerare a preocupărilor legitime ale Rusiei în materie de securitate şi continuă să alimenteze spirala escaladării”, a mai afirmat ea.

„Londra şi Parisul mizează pe faptul că, prin desfăşurarea de trupe multinaţionale în Ucraina, vor putea menţine un punct de sprijin pentru continuarea confruntării cu Rusia şi vor încerca să provoace o înfrângere militară ţării noastre”, a adăugat ea.

„Dorim să reiterăm că desfăşurarea unor contingente militare străine în Ucraina este absolut inacceptabilă, fie că este vorba despre aşa-numita «Coaliţie de Voinţă», fie despre o altă asociaţie. Acest lucru ar echivala, de fapt, cu o intervenţie militară şi cu crearea deliberată a unor ameninţări suplimentare la adresa securităţii Rusiei. În esenţă, ar marca un nou pas către o implicare mai profundă a statelor europene membre NATO în conflict şi către o escaladare şi mai accentuată a acestuia”, a punctat ea, referindu-se la exerciţiile militare planificate de „Coaliţia de Voinţă”.

„Forţele Armate Ruse consideră orice formaţiuni militare prezente în Ucraina drept ţinte legitime, cu toate riscurile şi consecinţele pe care acest lucru le implică. Trebuie reţinut că responsabilitatea pentru escaladare va reveni în întregime celor care continuă să conceapă aventuri militare nesăbuite împotriva Rusiei, într-o încercare zadarnică de a provoca o «înfrângere strategică» ţării noastre. Aceste planuri sunt sortite eşecului, în timp ce toate scopurile şi obiectivele stabilite de conducerea rusă pentru operaţiunea militară specială vor fi îndeplinite”, a conchis purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe.

Aproximativ 2.800 de militari din zece ţări aliate ale Kievului urmează să participe pentru prima oară, în perioada 9-22 noiembrie, în cadrul Forţei Multinaţionale pentru Ucraina (MNF-U), la exerciţiul „Koalicja” (coaliţia, în poloneză), în Polonia, pentru a-şi testa capacitatea de a se desfăşura şi de a opera împreună pe teren.

Forţa este condusă de Franţa şi Regatul Unit.

Editor : B.P.

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