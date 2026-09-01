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Ce promite Iranul dacă SUA revin la acordul din iunie. „Totul poate fi repus pe făgaşul normal”

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Iranian President Masoud Pezeshkian
Masoud Pezeshkian. Foto: Profimedia
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Iranul este pregătit să-și reia „imediat” angajamentele asumate în acordul încheiat în iunie pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, dacă Statele Unite își vor respecta, la rândul lor, obligațiile, a anunțat președintele Masoud Pezeshkian. Declarația vine într-un moment în care tensiunile dintre Teheran și Washington au reizbucnit după o lună de relativă acalmie.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat marţi că Teheranul îşi va relua „imediat” angajamentele, dacă Statele Unite vor reveni la protocolul de acord încheiat în iunie pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, relatează Agerpres.

„Declar în mod explicit că, dacă Statele Unite îşi vor respecta angajamentele asumate în cadrul protocolului de acord (...), Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri reciproce”, a declarat Massoud Pezeshkian la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, care se desfăşoară în Kârgâzstan, potrivit site-ului preşedinţiei iraniene.

Protocolul de acord viza încetarea definitivă a războiului dintre Teheran şi Washington, declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacurile americane şi israeliene împotriva Republicii Islamice. Acesta s-a destrămat apoi în iulie, cele două tabere acuzându-se reciproc că au încălcat termenii acestuia.

Declaraţiile lui Masoud Pezeshkian vin într-un moment în care strâmtoarea Ormuz rămâne un punct major de dezacord între Iran şi Statele Unite, care au reluat schimburile de focuri luni, după o lună de relativă acalmie.

Teheranul menţine închiderea acestei rute maritime strategice, afirmând totodată că îşi va relua angajamentele prevăzute de acord, în special prin redeschiderea strâmtorii Ormuz, dacă Statele Unite vor face acelaşi lucru.

Luni, ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, declarase deja că „Statele Unite trebuie să-şi respecte angajamentele şi ceea ce a semnat preşedintele lor” în cadrul acordului. „În acest caz, totul poate fi repus pe făgaşul normal”, a asigurat el.

Editor : M.I.

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