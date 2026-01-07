Live TV

Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane

Data publicării:
maduro
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
Din articol
Au apărut cu răni la tribunal Membri ai trupelor Delta Force, răniţi în atac

Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au suferit leziuni în timp ce fugeau de forţele americane care încercau să-i captureze, reiese dintr-o informare pe care administrația SUA a transmis-o către mai mulți congresmeni americani. De asemenea, mai mulți membri ai trupelor de elită Delta Force au fost răniți în timpul operațiunii.

Mai mulţi oficiali din administraţia preşedintelui american Donald Trump au organizat o sesiune de informare cu congresmenii americani, pentru a le explica felul în care a fost capturat cuplul prezidenţial şi despre posibilele leziuni pe care le-ar fi putut suferi în timp ce încercau să scape, au declarat pentru CNN surse familiare cu respectiva şedinţă, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Cilia Flores ar fi fost rănită după ce s-a lovit la cap în timp ce fugea împreună cu soţul ei.

Maduro şi Flores au fugit şi au încercat să se ascundă în spatele unei uşi grele de oţel din interiorul complexului lor, dar cadrul uşii era prea jos şi cei doi s-au lovit la cap în timp ce încercau să scape, au declarat oficialii.

Membri ai Delta Force din SUA i-au reţinut şi le-au acordat primul ajutor după ce i-au scos din complex, au declarat sursele.

Au apărut cu răni la tribunal

Maduro şi soţia sa au apărut luni în instanţă cu răni vizibile, iar avocatul lui Flores i-a spus judecătorului că aceasta „a suferit răni semnificative” în timpul capturii.

„În plus, se crede că ar putea avea o fractură sau o vânătaie serioasă la nivelul coastelor”, a adăugat avocatul, care a solicitat o radiografie şi un examen fizic complet pentru a se asigura că totul este în regulă.

Flores s-a clătinat şi a lăsat capul în jos uneori în timpul audierii, iar Maduro a avut dificultăţi când încerca să se aşeze sau să se ridice în picioare, potrivit reporterilor prezenţi. Schiţe cu Flores în sala de judecată o arătau cu bandaje în zona capului.

Oficialii guvernamentali care i-au informat pe parlamentari au descris traumatismul cranian al lui Flores ca fiind minor, au declarat surse pentru CNN.

Membri ai trupelor Delta Force, răniţi în atac

Câţiva membri ai trupelor de elită Delta Force au fost, de asemenea, răniţi în timpul operaţiunii, ca urmare a unui schimb de focuri semnificativ care a izbucnit cu o forţă de reacţie rapidă cubaneză staţionată în apropierea complexului lui Maduro, potrivit oficialilor guvernamentali.

Doi militari americani răniţi în timpul operaţiunii militare continuă să se recupereze după rănile suferite, a declarat marţi un oficial al Pentagonului, potrivit CBS News.

Sursa a declarat că cei doi militari primesc îngrijiri medicale de ultimă generaţie şi sunt pe cale să se recupereze după ce au fost răniţi în operaţiunea din 3 ianuarie de la Caracas.

Reţeaua a adăugat că alţi cinci militari care au fost, de asemenea, răniţi s-au întors deja la datorie, a spus oficialul.

„Faptul că această misiune extrem de complexă şi istovitoare a fost executată cu succes, cu atât de puţine victime, este o dovadă a experienţei forţelor noastre comune”, a declarat oficialul Pentagonului pentru CBS.

Soldaţii au fost loviţi de gloanţe şi şrapnel, dar rănile lor nu le pun viaţa în pericol şi se aşteaptă ca aceştia să se recupereze complet, au reiterat oficialii.

Maduro şi soţia sa rămân închişi într-un centru penitenciar din New York, unde au fost puşi la dispoziţia unui judecător federal, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni legate de traficul de droguri pentru care au pledat nevinovaţi.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
5
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
Digi Sport
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Nicolas Maduro
Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui Maduro nu este despre petrolul Venezuelei. E despre China
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
Mesajul pe care Trump l-a trimis directorilor din industria petrolieră cu o lună înainte de capturarea lui Maduro: „Pregătiţi-vă!”
donald trump in biroul oval
Trump a trimis un ultimatum Venezuelei după ce l-a capturat pe Maduro. Dacă solicitarea va fi îndeplinită va înfuria Rusia și China
Maria Corina Machado
Reacția Institutului Nobel după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să împartă premiul cu Donald Trump
a hand holding a red carnation at the celebration of April 25th in Portugal. Revolution day
Parlamentul chavist de la Caracas pune o garoafă roșie pe scaunul deputatei Cilia Flores, până la întoarcerea ei. Ce simbolizează
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul...
nicusor in zapada
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola...
Snowman wait spring. Snowman is melting on spring day. Winter and spring, warm winter. Melted snow, winter weather, anomaly weather concept. Spring
România, între două anotimpuri: O masă de aer rece schimbă...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din...
Ultimele știri
Un angajat al agenției de siguranță nucleară din Japonia și-a pierdut telefonul de serviciu cu date confidențiale în China
Administraţia Trump a încercat să şteargă înregistrările despre atacul de la Capitoliu din 2021 (NPR)
Cine este cel mai scump fotbalist din lume. Valoarea uriașă la care este estimat transferul său
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Despăgubirea la RCA în 2026: ce documente îți cer asiguratorii și ce termene au
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după Venezuela
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...