Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un partener NATO de încredere?”

Data publicării:
gen ben hodges at a conference
Generalul Ben Hodges a comandat trupele SUA în Europa și este un bun cunoscător al războiului din Ucraina. Foto: Profimedia
Din articol
De ce o victoria a Ucrainei e vitală pentru SUA

Fostul comandant al Forțelor Armate americane în Europa, generalul Ben Hodges, a explicat într-un interviu pentru Euronews de ce este crucială victoria Ucrainei pentru SUA, în contextul îngrijorărilor legate de reducerea prezenței militare americane în Europa. El răspunde și la întrebarea „Mai sunt Statele Unite un partener NATO de încredere?”

Planul de pace în 28 de puncte elaborat săptămâna trecută de Rusia și SUA, care propune încetarea invaziei rusești în Ucraina, a stârnit incertitudine, în special în rândul europenilor care nu sunt implicați în acest proces.

Una dintre principalele întrebări în acest moment este dacă Europa se poate baza în continuare pe sistemul bazat pe norme care i-a modelat securitatea timp de decenii, cu Statele Unite ca protector, sau dacă acest lucru a deschis ușa pentru o nouă încercare a Rusiei de a destabiliza vecinătatea sa imediată și restul continentului.

Întrebat dacă SUA sunt încă un partener NATO de încredere, generalul Ben Hodges a răspuns: „Aș spune că da. Dar cred că este regretabil că oamenii pun această întrebare, deoarece administrația Trump a creat îndoieli cu privire la faptul că SUA ar răspunde.

Aceasta este problema: rușii ar putea face o greșeală periculoasă de calcul dacă vor crede că SUA nu doresc să facă nimic în afară de a emite declarații. Această percepție crește riscul unei interferențe rusești.

Acum, când observ ce a făcut și a spus administrația în ultimele zece luni, se poate vedea că prioritatea numărul unu este emisfera vestică, America de Nord și de Sud. A doua prioritate: regiunea Indo-Pacific, deși aceasta este în principal de natură economică.

A treia prioritate va fi probabil Orientul Mijlociu. Deoarece administrația are o strategie și o diplomație bazate în primul rând pe tranzacții, și nu pe valori sau pe sensul tradițional, o mare parte se referă la încheierea de acorduri comerciale.

Asta înseamnă că Europa se află probabil pe locul 4 în ceea ce privește prioritățile. Cel mai probabil veți asista la o reducere a prezenței militare americane aici, întrucât recent s-a anunțat deja o reducere a prezenței armatei americane în România”.

De ce o victoria a Ucrainei e vitală pentru SUA

Generalul Ben Hodges subliniat că victoria Ucrainei este vitală pentru prosperitatea SUA și stabilitatea globală.

„Europa este cel mai mare partener comercial al Americii. Prosperitatea Americii depinde de prosperitatea Europei. Prosperitatea Europei depinde de stabilitatea și securitatea Europei, care sunt afectate de acest război declanșat de Rusia. De aceea, este atât de important să câștigăm acest război împotriva agresorului rus. În plus, dacă Rusia nu este oprită în Ucraina și acest război continuă pe teritoriul NATO, ne-am putea trezi într-un conflict kinetic real cu Rusia.

Descurajarea Chinei joacă, de asemenea, un rol important: chinezii urmăresc să vadă dacă suntem serioși în ceea ce privește suveranitatea și dreptul internațional și dacă suntem un partener de încredere.

În cele din urmă, Rusia susține Iranul și Coreea de Nord. Dacă vă îngrijorează aceste două țări, înfrângerea Rusiei le va izola și mai mult, reducând astfel daunele pe care le pot provoca Israelului sau Coreei de Sud”, a declarat el. 

