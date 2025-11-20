Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E timpul ca NATO să răspundă provocărilor rusești?”

Analistul militar Michael Clarke a declarat, miercuri, că NATO a schimbat deja regulile privind interceptarea aeriană, după incursiunile Rusiei din ultima perioadă, precizând că e posibil ca Alianța să ia în calcul și doborârea avioanelor rusești. „Ne apropiem de momentul în care putem amenința cu asta în mod realist”, a declarat expertul, într-un interviu pentru Sky News.

Întrebat cum ar putea reacționa NATO, în contextul provocărilor rusești, Michael Clarke a spus că doborârea avioanelor rusești ar putea fi un următor pas.

El a explicat că Alianța a schimbat deja regulile privind interceptarea aeriană, după câteva luni de rapoarte privind încălcarea spațiului aerian european de către Rusia.

„Cred că doborârea dronelor a devenit acum parte a protocolului de interceptare aeriană”, spune el.

Iar doborârea avioanelor rusești „ar fi în continuare un lucru important. Cred că ne apropiem de momentul în care putem amenința cu asta în mod realist”, adaugă Clarke.

Analistul mai spune că există o opinie din ce în ce mai răspândită potrivit căreia, dacă Occidentul dorește ca Ucraina să supraviețuiască, ar putea fi necesar să se implice mai mult din punct de vedere militar.

„Nu pe linia frontului, dar trebuie să oferim Ucrainei o anumită asigurare că putem apăra cel puțin jumătate din spațiul său aerian, iar acesta ar fi un moment important dacă Europa ar decide să facă acest lucru”, susține Clarke.

NATO, o alianță fundamental defensivă, a declarat public că „nu reprezintă o amenințare pentru Rusia” și că „sarcina sa principală” este de a apăra teritoriul NATO în conformitate cu articolul 5. Dacă s-ar lua vreo măsură ofensivă, aceasta ar necesita aprobarea tuturor țărilor membre, notează sursa citată.

În ce privește obiectul lui președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina, Clarke spune că acesta nu s-a schimbat.

„Obiectivul său final în acest război este să anexeze Ucraina, iar acest lucru nu s-a schimbat față de perioada de dinainte de 2014”, spune el.

„Obiectivele sale de război mai imediate, având în vedere că nu a reușit să cucerească întreaga Ucraină în 2022, păreau să fie Donbasul. Dar s-au extins de la Donbas la Zaporojie și Herson, iar acum se pare că forțele ruse încearcă să intre și în Dnipropetrovsk”, explică Clarke.

Expertul adaugă că Putin își va defini obiectivele în funcție de ceea ce va trebui să accepte anul viitor, dacă presiunea SUA sau economia rusă îl vor forța să facă acest lucru.

Dacă nu va fi nevoit să se mulțumească cu ceva, nu o va face, mai spune Clarke.

Citește și: UE face un pas important spre „Schengenul militar”. Ce înseamnă pentru cetățeni și pentru apărarea Europei

Editor : C.L.B.