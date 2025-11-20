Live TV

Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E timpul ca NATO să răspundă provocărilor rusești?”

Data publicării:
soldați și rachete în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

Analistul militar Michael Clarke a declarat, miercuri, că NATO a schimbat deja regulile privind interceptarea aeriană, după incursiunile Rusiei din ultima perioadă, precizând că e posibil ca Alianța să ia în calcul și doborârea avioanelor rusești. „Ne apropiem de momentul în care putem amenința cu asta în mod realist”, a declarat expertul, într-un interviu pentru Sky News

Întrebat cum ar putea reacționa NATO, în contextul provocărilor rusești, Michael Clarke a spus că doborârea avioanelor rusești ar putea fi un următor pas.

El a explicat că Alianța a schimbat deja regulile privind interceptarea aeriană, după câteva luni de rapoarte privind încălcarea spațiului aerian european de către Rusia.

„Cred că doborârea dronelor a devenit acum parte a protocolului de interceptare aeriană”, spune el.

Iar doborârea avioanelor rusești „ar fi în continuare un lucru important. Cred că ne apropiem de momentul în care putem amenința cu asta în mod realist”, adaugă Clarke.

Analistul mai spune că există o opinie din ce în ce mai răspândită potrivit căreia, dacă Occidentul dorește ca Ucraina să supraviețuiască, ar putea fi necesar să se implice mai mult din punct de vedere militar.

„Nu pe linia frontului, dar trebuie să oferim Ucrainei o anumită asigurare că putem apăra cel puțin jumătate din spațiul său aerian, iar acesta ar fi un moment important dacă Europa ar decide să facă acest lucru”, susține Clarke. 

NATO, o alianță fundamental defensivă, a declarat public că „nu reprezintă o amenințare pentru Rusia” și că „sarcina sa principală” este de a apăra teritoriul NATO în conformitate cu articolul 5. Dacă s-ar lua vreo măsură ofensivă, aceasta ar necesita aprobarea tuturor țărilor membre, notează sursa citată.

În ce privește obiectul lui președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina, Clarke spune că acesta nu s-a schimbat.

„Obiectivul său final în acest război este să anexeze Ucraina, iar acest lucru nu s-a schimbat față de perioada de dinainte de 2014”, spune el.

„Obiectivele sale de război mai imediate, având în vedere că nu a reușit să cucerească întreaga Ucraină în 2022, păreau să fie Donbasul. Dar s-au extins de la Donbas la Zaporojie și Herson, iar acum se pare că forțele ruse încearcă să intre și în Dnipropetrovsk”, explică Clarke.

Expertul adaugă că Putin își va defini obiectivele în funcție de ceea ce va trebui să accepte anul viitor, dacă presiunea SUA sau economia rusă îl vor forța să facă acest lucru.

Dacă nu va fi nevoit să se mulțumească cu ceva, nu o va face, mai spune Clarke.

Citește și: UE face un pas important spre „Schengenul militar”. Ce înseamnă pentru cetățeni și pentru apărarea Europei

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
4
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajata in birou
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să deființeze un institut...
AI-laptop
Cum câștigă teren extremiștii violenți în online și de ce este tot...
fata in pat citeste mesaje
Profesor de religie demis, după ce ar fi hărțuit o elevă de 14 ani...
Guido Crosetto
„Suntem sub atac”: Ministrul apărării din Italia avertizează că...
Ultimele știri
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salarii: „Închipuiți-vă ce mai rămâne”
Ședinţă de guvern la Palatul Victoria. Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe ordinea de zi
Ce „termen de valabilitate” are teroarea energetică a Rusiei asupra Ucrainei. Explicațiile șefului spionajului militar ucrainean
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski
Prima reacție a lui Zelenski la planul secret negociat de Trump cu Rusia
Cyber war with nuclear symbol hologram intro on futuristic background. Modern concept of nuclear power, science, energy, radioactive danger and digita
Putin anunţă că Rusia va construi 38 de reactoare nucleare
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Radu Miruță, despre Lukoil: Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce se întâmplă în Rusia, dându-le combustibili pe uși adiționale
Vladimir Putin și Donald Trump.
Planul secret negociat de Trump cu Rusia echivalează, practic, cu capitularea Ucrainei (Surse)
René Obermann
Europa are nevoie de arme nucleare tactice pentru a-l descuraja pe Putin, avertizează șeful Airbus
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Pontarea în zilele libere. Cum se procedează când lucrezi de sărbătorile legale, aşa eşti răsplătit corect
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă