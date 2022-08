Ce replică a primit Donald Trump după ce și-a întrebat fostul consilier de la Casa Albă: „De ce nu puteți fi ca generalii lui Hitler?”

Fostul președinte Donald Trump i-a mărturisit, la un moment dat, principalului său consilier de la Casa Albă că și-ar fi dorit să aibă în subordine generali „complet loiali”, așa cum i-au fost generalii germani lui Adolf Hitler, informează New York Times.

„De ce nu puteți fi ca generalii germani?”, l-a întrebat Trump pe șeful staff-ului de la Casa Albă, John F. Kelly, general în rezervă cu patru stele al Corpului de Infanterie Marină al SUA. Întrebarea lui Trump a fost precedată de o înjurătură care conținea un termen jignitor la adresa generalilor americani.

În momentul în care a realizat că respectivii „generali germani” la care făcea referire președintele SUA erau chiar foștii comandanți ai armatei naziste care îi raportau lui Adolf Hitler, John Kelly i-a replicat lui Donald Trump:

„Generalii germani au încercat să-l ucidă pe Hitler de trei ori și aproape le-a ieșit figura”

Fostul președinte Donald Trump, aparent complet ignorant în materie de istorie a celui De-al Doilea Război Mondial, a continuat:

„Nu, nu, nu, ei (generalii germani) îi erau complet loiali lui (Hitler)”

Acest dialog, purtat cu câțiva ani înainte de asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, este menționat în cea mai recentă carte publicată în SUA despre președinția lui Trump - „The Divider: Trump in the Whie House” („Dezbinatorul: Trump la Casa Albă”), scrisă de Peter Baker, corespondentul principal New York Times la Casa Albă și de Susan Glasser, publicist la The New Yorker.

Donald Trump și fostul șef al staff-ului de la Casa Albă, John F. Kelly. Foto: Profimedia Images

Discuția dintre Trump și principalul său consilier de la Casa Albă, a survenit pe fondul nemulțumirii pe care fostul președinte o avea față de atitudinea șefilor armatei americane, pe care nu îi considera suficient de loiali sau obedienți față de el.

Iar Trump își dorea ca generalii americani să i se supună așa cum se supuneau generalii germani ordinelor venite de la Hitler. În replică, John Kelly a încercat să-i explice că „nu există astfel de generali americani”.

Donald Trump către șeful Pentagonului: „Sunteți toți niște ratați!”. Trump a cerut o paradă, dar la care să nu participe veterani răniți, pentru că „nu ar fi dat bine în poză”

În respectiva carte mai este descrisă o scenă în care Trump i-a solicitat șefului armatei americane, generalul Mark Milley să trimită armata pentru a dispersa manifestanții din timpul protestelor Black Lives Matter din iunie 2020.

În momentul în care șeful Pentagonului, alături de principalii consilieri prezidențiali, au respins această idee, Trump le-ar fi strigat: „Sunteți niște ratați!”

După care Trump s-a întors către Milley și l-a întrebat:

„Nu puteți, pur și simplu, să-i împușcați? Să trageți la picioare sau ceva de genul ăsta?”

În alt episod petrecut în 2017, întors de la Paris, unde a participa la parada militară de Ziua Franței, Trump i-a spus lui John Kelly că ar vrea și el o paradă similară dar la care să nu fie prezenți și veteranii răniți ai armatei americane, deoarece „nu ar fi da bine în poză” alături de el, se mai arată în cartea despre cei patru ani de președinție a lui Donald Trump.

