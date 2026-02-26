Live TV

Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink

Data publicării:
Starlink elon musk
Ilustrație cu logo-ul Starlink afișat pe ecranul unui telefon mobil, iar fotografia lui Elon Musk este afișată pe ecranul unui computer. Foto: Profimedia Images
Din articol
Blocajul comunicațiilor și avantajele pentru Ucraina Impactul asupra focului de artilerie și drone Avantaje operaționale și rolul Starlink în război Starlink în teritoriile ocupate și blocarea accesului rus Deconectarea Starlink și efectele militare Viitorul comunicațiilor rusești și perspectivele occidentale

De la un post de ascultare ucrainean, reporterul Politico a surprins momentul: terminalele Starlink au rămas fără semnal, lăsând soldații ruși de-a lungul frontului incapabili să coordoneze operațiunile. „Tot ce mai avem acum”, a spus un soldat rus, „sunt radiourile, cablurile și porumbeii”, notează publicația. 

Decizia SpaceX de la începutul lunii februarie de a închide accesul terminalelor de internet prin satelit Starlink a creat imediat haos în rândul forțelor ruse, care depindeau tot mai mult de tehnologia companiei deținută de Elon Musk pentru a susține ocupația în Ucraina, potrivit transmisiunilor radio interceptate de o unitate ucraineană de recunoaștere și partajate cu rețeaua Axel Springer Global Reporters, din care face parte și Politico.

Blocajul comunicațiilor și avantajele pentru Ucraina

Întreruperea comunicațiilor a restricționat semnificativ capacitățile militare rusești, creând noi oportunități pentru forțele ucrainene. În zilele care au urmat deconectării, Ucraina a recucerit aproximativ 200 km² în sud-estul țării, conform calculelor agenției AFP pe baza datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului din Washington.

SpaceX a început să solicite verificarea terminalelor Starlink pe 4 februarie, blocând unitățile ruse neînregistrate. Aproape imediat, ascultătorii ucraineni au auzit soldați ruși plângându-se de „Kosmos” și „Sinka” — aparent coduri pentru Starlink și serviciul de mesagerie Telegram.

Citește și: Sistemul Starlink: Cum influențează compania lui Elon Musk geopolitica

„La naiba! Se pare că au oprit toate Starlink-urile”, a exclamat un soldat rus. „Conexiunea a dispărut, complet dispărută. Imaginile nu mai sunt transmise”, a strigat altul.

Zeci de înregistrări au fost ascultate de jurnaliștii Axel Springer într-un post de ascultare subteran întreținut de Brigada Bureviy din nord-estul Ucrainei. Nici SpaceX, nici Ministerul de Externe rus nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Impactul asupra focului de artilerie și drone

„Din partea rusă, am observat în ziua în care Starlink a fost oprit că focul de artilerie și mortierele a scăzut drastic. Atacurile cu drone și FPV au scăzut și ele brusc”, a declarat un operator ucrainean de recunoaștere aeriană din Brigada Bureviy, identificat doar prin indicativul Mustang. „Coordonarea între unitățile lor a devenit mult mai dificilă de atunci.”

Rețeaua de internet prin satelit a devenit un instrument crucial pe câmpul de luptă, susținând operațiuni de drone de înaltă tehnologie și înlocuind stațiile radio în luptele tradiționale. De la invazia Rusiei din februarie 2022, care a distrus mare parte din infrastructura de comunicații din Ucraina, guvernele occidentale au furnizat mii de terminale Starlink către Kiev.

Citește și: Concurs secret al Pentagonului: SpaceX, implicată în dezvoltarea unei tehnologii de control vocal al dronelor

Avantaje operaționale și rolul Starlink în război

Terminalele portabile elimină necesitatea instalării cablurilor, care pot fi avariate de bombardamente sau atacuri cu drone. Imaginile capturate de drone pot fi transmise în timp real către posturile de comandă, iar focul de artilerie și mortiere poate fi corectat cu precizie. Informațiile operaționale pot fi împărtășite instantaneu prin aplicații criptate precum Signal sau Telegram.

La începutul invaziei ruse, accesul la Starlink a oferit apărătorilor ucraineni un avantaj decisiv. Cei din Mariupol au trimis semne de viață în primăvara lui 2022 prin terminalele de dimensiunea unui rucsac, iar unitățile militare le-au folosit pentru coordonarea luptelor stradă-cu-stradă în Bakhmut în 2023.

„Starlink a devenit unul dintre, dacă nu cel mai important component, al modului de război al Ucrainei”, a declarat analistul militar Franz-Stefan Gady. „A constituit coloana vertebrală a conectivității, permițând lanțuri accelerate de atac și crearea unui câmp de luptă semi-transparent.”

Starlink în teritoriile ocupate și blocarea accesului rus

Avantajele terminalelor Starlink nu au trecut neobservate de ruși. În al treilea an de război, terminalele au început să apară tot mai des în teritoriile ocupate de ruși. Primul caz documentat a fost în ianuarie 2024, în pădurea Serebryansky. Lunar, dronele ucrainene au detectat tot mai multe dispozitive.

Guvernul ucrainean a contactat ulterior SpaceX, solicitând blocarea accesului rus. Mykhailo Fedorov, fost ministru digital și acum ministru al Apărării, a susținut că forțele ruse obțineau terminalele prin țări terțe. „Ucraina va continua să folosească Starlink, iar utilizarea rusă va fi restricționată la maximum”, a promis Fedorov în primăvara lui 2024.

Citește și: „Operațiunea de auto-lichidare”. Cum i-au păcălit ucrainenii pe ruși să trimită locația trupelor, cu momeala unei rețele Starlink false

Totuși, folosirea terminalelor de către ruși a continuat pe tot parcursul lui 2025, nu doar în unitățile de artilerie sau drone. Chiar soldați de infanterie purtau mini-terminalele Starlink în rucsac.

„Am găsit terminale Starlink practic la fiecare poziție rusă de-a lungul liniei de contact”, a spus Mustang. „La un moment dat, părea că rușii aveau mai multe dispozitive decât noi.”

Deconectarea Starlink și efectele militare

În februarie, SpaceX a impus un sistem strict de verificare, dezactivând terminalele rusești neînregistrate din teritoriile ocupate. Doar dispozitivele aprobate și aflate pe „lista albă” a Ministerului Apărării ucrainean au rămas active.

„Cam asta e, practic nimeni nu mai are internet deloc”, a spus un soldat rus în mesajele ascultate de jurnaliști. „Totul e oprit, totul e oprit.”

Această oprire temporară a permis Ucrainei să încetinească avansul forțelor lui Vladimir Putin, deși contraofensivele localizate nu au schimbat fundamental linia frontului. Alte unități ucrainene, inclusiv batalionul Black Arrow, au confirmat consecințele militare ale deconectării Starlink pentru forțele ruse din sectoarele lor.

Citește și: Cea mai puternică contraofensivă ucraineană din 2023 încoace, după ce armata rusă a rămas fără acces la Starlink

Până la mijlocul lui februarie, bombardamentele rusești au crescut din nou, dar țintind mai mult pozițiile deja identificate și cartografiate — ceea ce sugerează că Rusia nu și-a recăpătat complet toate capacitățile pierdute.

Viitorul comunicațiilor rusești și perspectivele occidentale

Analiștii Brigăzii Bureviy spun că forțele ruse caută acum alternative. S-au bazat mult mai mult pe radiouri, ceea ce oferă Ucrainei mai multe oportunități de interceptare.

Unitățile ruse vor încerca probabil să treacă la terminale satelit proprii, dar viteza și calitatea conexiunii sunt mult inferioare, iar dimensiunea dispozitivelor le face greu de ascuns.

„Deconectarea Starlink, chiar dacă efectul e momentan limitat, evidențiază capacitatea redusă a armatei ruse de a implementa rapid cicluri continue de inovație”, a declarat col. Markus Reisner din Forțele Armate Austriece. „Acesta ar putea reprezenta un punct de leverage pentru susținătorii occidentali să ofere sprijin rapid și sustenabil Ucrainei în această etapă.”

