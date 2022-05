La trei luni de la începutul războiului, procesul de dezumanizare cunoscut sub numele de filtrare a devenit parte din realitatea vieții sub ocupația rusă. CNN a vorbit cu câțiva ucraineni care au trecut prin procesul de filtrare în ultimele două luni. Mulți sunt încă prea speriați să vorbească în public, temându-se pentru siguranța rudelor și a prietenilor care încă încearcă să scape din zonele stăpânite de Rusia. Toți cei cu care a vorbit CNN au povestit că au fost amenințați și umiliți, iar mulți au fost martori sau știu despre oameni care au fost ridicați de trupele ruse sau de soldați separatiști și ulterior au dispărut fără urmă.

Pentru majoritatea persoanelor cu care a vorbit CNN, procesul de filtrare a inclus verificări ale documentelor, interogatoriu, amprentare. Mulți au fost despărțiți de familiile lor. Bărbații erau în mod obișnuit dezbrăcați și li se căutau tatuaje sau alte semne.

"Ce s-ar întâmpla dacă ți-am tăia urechea?" l-au întrebat soldații pe Oleksandr Vdovicenko. Apoi l-au lovit în cap. Loviturile cu pumnii au continuat atunci când cei care îl interogau nu erau mulțumiți de răspunsurile lui.

Rușii l-au întrebat ce crede despre război, despre planurile lui de viitor, i-au verificat documentele, l-au amprentat și l-au dezbrăcat pentru a verifica dacă avea tatuaje sau alte semne care să arate că ar face parte din grupul luptătorilor ucraineni.

Bărbatul a primit atâția pumni în cap, încât vederea i-a fost afectată, spune fiica lui, Maria Vdovichenko pentru CNN. Cu toate acestea, Oleksandr a fost unul dintre cei norocoși, a reușit să treacă de "filtrare".

"Rușii căutau oameni vorbitori de ucraineană, simboluri ucrainene, tatuaje", a spus Maria Vdovichenko, adăugând că soldații i-au verificat telefonul, dar nu au găsit nimic compromițător. "Am șters totul pentru că alți oameni ne-au spus că se pot uita la orice – contacte, poze. Le-am șters, am făcut câteva poze noi și mi-am șters profilurile de rețelele sociale", a adăugat ea.

Peste 37.000 de ucraineni au trecut prin filtrare

Ludmila Denisova, Avocatul ucrainean al Poporului, a declarat la începutul acestei luni că forțele ruse au creat o "rețea extinsă" de puncte de control în care ucrainenii sunt supuși "filtrărilor".

Ea a spus că astfel de locuri au fost stabilite "în fiecare oraș ucrainean ocupat" și că peste "37.000 de cetățeni" au trecut deja prin această procedură.

Nikolai Riabchenko a declarat pentru CNN că a fugit din Mariupol la jumătatea lunii martie, când orașul a fost închis și oamenilor nu li s-a mai dat voie să plece. "Am găsit o metodă de a evita punctele de control și am venit la Nikolske și am stat acolo câteva săptămâni. I-am întrebat pe toți cei pe care i-am întâlnit cum au ieșit și ei [au spus] că filtrarea este obligatorie".

"Ieșirea din oraș poate avea loc doar dacă există un document care confirmă trecerea prin procedura de filtrare", au scris rușii peste tot în oraș. CNN a văzut o fotografie cu un astfel de mesaj, la o persoană care a scăpat din oraș.

"Toată lumea trebuie să treacă prin filtrare, atât bărbații, cât și femeile, pentru a merge liber prin oraș", a declarat pentru CNN Karina, în vârstă de 20 de ani. Ea a reușit să scape din Mariupol, dar tatăl ei, care nu a trecut încă de procesul de filtrare este încă acolo.

Ororile de la Bezimenne

La o lună după ce a fost ridicat de soldații ruși pe o stradă din Mariupol, el este încă reținut în așa numita Republica Populară Donețk, într-o școală din Bezimenne, la 32 de kilometri est de Mariupol. Aproape 1.000 de evacuați din Mariupol au fost aduși la acel centru din Bezimenne în trei zile. S-a spus că până pe 17 mai, peste 33.000 de persoane au trecut pe acolo.

La începutul acestei luni, Ministerul rus al Apărării a făcut public un videoclip cu o tabără de filtrare din afara orașului Mariupol, fără să spună unde au fost duși refugiații sau când au avut loc evacuările. CNN a localizat zona ca fiind Bezimenne.

Separat, imaginile din satelit de la Maxar Technologies au arătat că o tabără de corturi este ridicată în Bezimenne, fiind controlată de separatişti, încă din martie.

Karina a spus că a putut vorbi cu tatăl ei, care i-a spus că acolo condițiile sunt îngrozitoare: "Unii dorm pe podea, alții sunt mai norocoși [și dorm] pe scaune, iar unii sunt și mai norocoși și au saltele în sală. Nu ai unde să te speli și nici o toaletă normală. Toți erau bolnavi pentru că era prea frig pentru a dormi pe podea."

Karina a povestit că tatăl ei i-a spus că gardienii din centru au refuzat să le dea medicamente oamenilor ținuți acolo, iar mâncarea este ca la închisoare.

Ludmila Denisova, Avocatul ucrainean al Poporului, a spus că centrul Bezimenne, unde este deținut tatăl Karinei, este doar unul dintre centrele de acest fel înființate în regiunea Donețk. Ea a spus că trupele ruse au înființat tabere similare de filtrare în Dokuchaevsk, Mykilsky, Mangush, Bezymenny și Ialta.

Ea a acuzat Rusia că folosește centrele pentru a reține voluntari, activiști sau orice persoană pe care o consideră o amenințare.

Michael Carpenter, ambasadorul SUA la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), a declarat luna trecută că sunt rapoarte credibile că "forțele Rusiei adună populațiile civile locale din aceste zone, le rețin în aceste lagăre și le interoghează cu brutalitate despre orice presupuse legături cu guvernul ucrainean legitim sau cu instituții de presă independente".

"Numerele relatări ale martorilor oculari indică faptul că „filtrarea” implică bătaia și torturarea persoanelor pentru a stabili dacă sunt loiale statului ucrainean", a spus Michael Carpenter.

Consiliul municipal Mariupol a acuzat forțele ruse ca folosesc centrele de filtrare pentru a identifica martorii oricărei "atrocitati" comise de trupele ruse in timpul atacurilor pentru a obține controlul orașului. Kremlinul a negat că existența taberelor de filtrare.

