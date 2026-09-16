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Ce s-ar întâmpla în cazul unui război între Rusia și Europa? Avertismentul lansat de Serghei Lavrov

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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Va fi un război complet diferit și va fi foarte scurt” Condițiile impuse de Moscova pentru încheierea războiului Amenințările Rusiei la adresa Poloniei

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că un eventual război între Rusia și Europa ar fi „unul complet diferit și foarte scurt”. Șeful diplomației de la Moscova a avertizat, de asemenea, că desfășurarea unor forțe militare străine în Ucraina ar fi considerată de Kremlin drept o declarație de război, potrivit Kyiv Post.

„Va fi un război complet diferit și va fi foarte scurt”

„Dacă Europa atacă Rusia, va fi un război complet diferit și va fi foarte scurt”, a afirmat Lavrov miercuri, potrivit agenției ruse de stat TASS.

Șeful diplomației ruse a susținut că Moscova nu se pregătește pentru o confruntare militară cu țările occidentale și nici nu este interesată de una. Declarațiile sale vin în contextul în care guvernele europene discută tot mai intens despre consolidarea capacității de apărare în fața unei posibile agresiuni ruse.

Lavrov a repetat și avertismentul președintelui Vladimir Putin potrivit căruia Moscova ar considera desfășurarea unor forțe militare străine în Ucraina drept o declarație de război.

Mai mulți aliați europeni ai Ucrainei au discutat despre posibilitatea constituirii unui contingent internațional, ca parte a unor viitoare garanții de securitate.

Condițiile impuse de Moscova pentru încheierea războiului

Lavrov a declarat că orice acord privind încheierea războiului din Ucraina ar presupune îndeplinirea a ceea ce Moscova numește obiectivele inițiale ale „operațiunii militare speciale”, termenul folosit de Kremlin pentru invazia la scară largă lansată în februarie 2022.

De asemenea, ministrul rus l-a acuzat pe președintele Volodimir Zelenski că încearcă să elimine limba și cultura rusă din Ucraina. Kievul respinge însă aceste acuzații și susține că Moscova folosește pretextul protejării vorbitorilor de limbă rusă pentru a-și justifica agresiunea.

Lavrov a mai acuzat statele occidentale că încearcă să intervină în alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, atât în interiorul țării, cât și în străinătate. El nu a prezentat dovezi în sprijinul acuzației.

Amenințările Rusiei la adresa Poloniei

Marți, consilierul Kremlinului Nikolai Patrușev a susținut că Polonia ar înceta să mai existe ca stat în „două sau trei zile”, dacă Varșovia ar intra într-un conflict militar cu Rusia.

„Dacă Polonia intră în acțiuni militare împotriva Rusiei, țara noastră va folosi întregul arsenal de forțe și mijloace de care dispune, iar Varșovia va înceta să existe în două sau trei zile”, a declarat Patrușev.

Afirmațiile sale au venit ca răspuns la declarațiile ministrului polonez de Externe, Radosław Sikorski, care a spus, în cadrul conferinței anuale Yalta European Strategy, desfășurată la Kiev în perioada 12-13 septembrie, că NATO ar învinge Rusia „destul de repede”, dacă Moscova ar ataca Alianța.

„Dacă Rusia ne-ar ataca și am renunța la menajamente, cred că am învinge-o destul de repede”, a declarat Sikorski.

Ministrul polonez a invocat puterea aeriană a NATO, estimând că statele europene membre ale Alianței dispun de aproximativ 2.500 de aeronave militare și descriind avantajul acestora în fața Rusiei drept unul covârșitor.

Patrușev l-a acuzat pe Sikorski că evaluează capacitățile militare ale Rusiei într-un mod „amatoricesc”. El a mai susținut că forțele ruse nu își folosesc întregul potențial în războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei, pe care Kremlinul continuă să îl numească „operațiune militară specială”.

Editor : Ș.A.

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