Ce s-ar putea întâmpla când Trump și Putin se vor întâlni în Alaska? Patru scenarii cheie

Miza este enormă. Presiunea este reală. Iar rezultatele ar putea schimba cursul războiului din Ucraina. Joni Askola, analistul publicației Kyiv Post, încearcă să propună patru scenarii cheie, cele mai probabile.

Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, s-ar putea întâlni la un summit încă de săptămâna viitoare, a declarat Kremlinul pe 7 august 2025. Întâlnirea ar fi prima dintre un președinte american și unul rus în funcție de la întâlnirea dintre Joe Biden și Putin de la Geneva, din iunie 2021, și are loc în contextul în care Trump încearcă să medieze încetarea atacului militar al Rusiei asupra Ucrainei.

Iată patru scenarii cheie – care nu sunt clasificate în funcție de probabilitate, dar toate sunt foarte posibile.

Scenariul 1: cercul vicios

Trump se întâlnește cu Putin, cade pradă manipulării sale – poate chiar de bunăvoie.

Trump va presa Ucraina să accepte un acord nedrept și umilitor, posibil doar pentru un armistițiu. Ucraina refuză. Presiunea crește.

Ne întoarcem la punctul de plecare de la începutul anului, cu Trump acuzând din nou Ucraina.

Scenariul 2: plecarea

Trump vede jocul lui Putin.

Își dă seama că Putin nu vrea altceva decât să câștige timp și pleacă. Fără acord. Fără mediereEuropa poate în continuare să cumpere arme americane pentru Ucraina.

Trump părăsește scena păcii – cel puțin pentru moment.

Scenariul 3: schimbarea presiunii

Trump vede că Putin manipulează și alege să riposteze.

Noi sancțiuni. Tarife secundare.

Acest scenariu nu este foarte probabil, având în vedere atitudinea conciliantă a lui Trump față de Rusia în trecut. Dar este o opțiune care ar putea schimba presiunea.

Scenariul 4: acordul surpriză

Schimbarea dinamicii războiului.

Negocierile au avansat în liniște. Un acord de încetare a focului sau o altă formă de acord este semnat în Alaska – sau la scurt timp după aceea.

Foarte puțin probabil. Nu ar pune neapărat capăt războiului sau nu l-ar suspenda. Dar ar schimba dinamica războiului peste noapte.

