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Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina (sondaj)

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Volodimir Zelenski îl îmbrățișează pe Valeri Zalujnîi care ține în brațe un pistol în cutie, făcut cadou
Volodimir Zelenski și Valeri Zalujnîi, în iulie 2023. Foto: Profimedia Images
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Popularitatea electorală a fostului comandant al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, care și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale, a scăzut cu 9% în ultimul an, în perioada iulie 2025 – iunie 2026, potrivit unui sondaj publicat de agenția de sondaje Rating Group și preluat de Kyiv Independent. Pe de altă parte, intenția de vot pentru actualul președinte, Volodimir Zelenski, a rămas constantă.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar obține 32% din voturile tuturor respondenților dacă alegerile prezidențiale ar avea loc acum, în timp ce Zalujnîi, care în prezent este ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, s-ar clasa pe locul al doilea, cu 16% intenție de vot, potrivit datelor sondajului.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, fost șef al spionajului militar, s-ar clasa pe locul al treilea, cu 11%, mai arată sondajul.

În iulie 2025, Zelenski, Zalujnîi și Budanov ar fi obținut 31%, 25% și, respectiv, 5% în primul tur al alegerilor.

Într-un al doilea tur de scrutin între Zelenski și Zalujnîi, actualul președinte ar câștiga cu 42%, iar Zalujnîi ar obține 39%, potrivit Rating Group.

Nu au fost furnizate informații cu privire la un eventual tur de scrutin decisiv între Zelenski și Budanov.

Conform mai multor sondaje de opinie anterioare, atât Zalujnîi, cât și Budanov l-ar fi învins pe Zelenski în turul al doilea, mai precizează Kyiv Independent.

Într-un potențial scrutin parlamentar, partidul pe care l-ar înființa Zalujnîi ar câștiga cu 18%, în timp ce un ipotetic „Bloc Zelenski” ar obține 16%, iar partidul pe care l-ar înființa Budanov ar ocupa locul al treilea, cu 12%.

Partidul naționalist Azov și „Solidaritatea Europeană” a fostului președinte Petro Poroșenko ar obține câte 8% fiecare.

Zalujnîi și Budanov nu și-au înființat încă propriile partide, iar „Blocul Zelenski” este denumirea ipotetică a unui partid care ar putea înlocui impopularul partid al președintelui, „Slujitorul Poporului”.

Conform unui sondaj Socis publicat în luna martie, doar 11,5% ar vota pentru „Slujitorul Poporului”.

Fostul comandant al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, i-a confirmat președintelui Volodimir Zelenski că va candida la alegerile prezidențiale, dacă acestea vor fi organizate în această toamnă. Discuția a avut loc la Kiev, în cadrul unei întrevederi oficiale, a relatat Ukrainska Pravda.

Editor : B.P.

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