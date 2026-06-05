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Ce scrie presa internaţională despre explozia dronei din Portul Constanţa

Data publicării:
explozie in portul constanța
Sursa foto: Captură video Digi24

Agenţiile de presă internaţionale au preluat imediat ştirea cu explozia dronei din Portul Constanţa, remarcând că intervine la câteva zile după ce o dronă rusească a explodat pe acoperişul unui bloc din Galaţi. Ştirea este tratată în regim de actualizare în unele media internaţionale.

O alertă a fost declanşată vineri dimineaţă în portul Constanţa, în România, după explozia unei drone marine. Incidentul s-a produs în apropierea cheiurilor 77 şi 78, iar autorităţile au activat un plan de urgenţă. Echipele de poliţie şi jandarmerie se află la faţa locului. Alte trei drone ar fi fost, de asemenea, găsite pe coastă românească, scrie AFP, citând presa din România.

Acest nou incident survine la o săptămână după ce o dronă aeriană s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe din această ţară membră a UE şi a NATO, rănind două persoane, notează AFP.

Reuters anunţă, la rândul său, că o dronă marină de tipul celor utilizate în războiul din ţara vecină, Ucraina, s-a autodetonat vineri în portul Constanţa de la Marea Neagră, în apropierea unui terminal petrolier, fără a provoca victime.

Portul a fost evacuat, locuitorii de-a lungul coastei româneşti a Mării Negre au fost avertizaţi să se adăpostească, iar două elicoptere supravegheau zona în căutarea altor drone, a declarat viceministrul de Interne Raed Arafat, scrie Reuters.

Explozia survine la o săptămână după ce o dronă rusă s-a prăbuşit peste un bloc de apartamente din oraşul Galaţi, din sud-estul României, lângă graniţa cu Ucraina, rănind două persoane, reaminteşte, de asemenea, Reuters, menţionând că a fost prima dată în războiul dintre Rusia şi Ucraina când o dronă a lovit o zonă dens populată într-un stat NATO.

Kyiv Indepdendent scrie că o dronă navală de un model folosit în războiul dintre Rusia şi Ucraina a explodat în apropierea oraşului portuar românesc Constanţa. Drona a fost observată în primele ore ale dimineţii şi s-a autodetonat în jurul orei 10:30, ora locală. Autorităţile au evacuat zona şi nu au fost raportate victime. Cazul urmează numeroaselor cazuri în care drone ruseşti şi ucrainene au pătruns pe teritoriul ţărilor NATO în contextul războiului total în curs, uneori ca urmare a focului de apărare aeriană sau a bruiajului, notează publicaţia ucraineană de limbă engleză.

Ziarul notează, citând presa locală din România, că drona navală care a explodat s-a oprit la câteva sute de metri de terminalul petrolier al Portului Constanţa.

Kyiv Independent reaminteşte, de asemenea, că Grecia a adresat un protest către Kiev cu privire la ceea ce susţine că a fost o dronă navală ucraineană înarmată cu explozibili, găsită recent în apropierea unei insule greceşti.

Ucraina a acuzat anterior Moscova că foloseşte războiul electronic pentru a devia dronele ucrainene către ţările NATO, cu scopul de a crea o ruptură între Kiev şi aliaţii săi. Oficialii europeni au speculat, de asemenea, că dronele ucrainene au o programare AI care le face să caute instalaţii energetice ruseşti, ceea ce înseamnă că ele vizează fără să vrea astfel de locaţii chiar şi pe teritoriul NATO atunci când deviază de la curs, menţionează Kyiv Independent.

Citește și: Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București susține că e o dronă ucraineană

VIDEO Momentul în care drona navală explodează în Portul Constanța. Zona, evacuată de urgență

Editor : C.S.

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