Un semnal radio misterios în limba persană, care transmite serii aparent aleatorii de numere pe unde scurte, a atras atenția comunității internaționale de radioamatori și a experților în informații, după ce a apărut la scurt timp de la începutul bombardamentelor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Transmisia, care a început pe 28 februarie și este difuzată aproape de două ori pe zi, este considerată de specialiști ca fiind un sistem de transmitere a mesajelor criptate folosit în special în perioada Războiului Rece pentru comunicarea cu agenți secreți. Misterul s-a adâncit după ce semnalul a început să fie bruiat, iar originea transmisiei și scopul acesteia rămân, deocamdată, necunoscute, potrivit Radio Europa Liberă.

„Transmisia a început să fie bruiată pe frecvența inițială”

Semnalul radio a început să fie transmis pentru prima dată pe 28 februarie, la aproximativ 12 ore după ce SUA și Israel au început bombardamentele asupra Iranului.

Pe un semnal de unde scurte, distorsionat, care se aude aproape de două ori pe zi, dimineața devreme și seara, după ora universală coordonată (UTC), se poate auzi vocea unui bărbat care vorbește în persană și rostește o serie de numere aparent aleatorii. Numerele sunt citite pentru perioade diferite de timp, urmate de o pauză în care cuvântul „tavajjoh” – care înseamnă „atenție” – este rostit de trei ori.

Misterul transmisiei a atras atenția comunității globale de pasionați ai radioamatorismului – serviciu de radiocomunicații dedicat instruirii personale, intercomunicării și investigațiilor tehnice –, care au făcut schimb de informații și ipoteze despre semnal, despre cine ar putea fi în spatele lui și care ar putea fi scopul acestuia.

La cinci zile după apariția transmisiei, situația a devenit și mai interesantă.

Începând cu 4 martie, semnalul a început să fie bruiat, printr-un zgomot electronic puternic, care face aproape imposibilă auzirea numerelor. Transmisia originală s-a oprit pentru o perioadă, apoi s-a mutat pe o altă frecvență de unde scurte.

„Este interesant pentru că transmisia a început să fie bruiată pe frecvența inițială”, a declarat Akin Fernandez, considerat o autoritate în tehnologia radio criptată cunoscută drept numbers station.

„Cineva nu vrea ca destinatarul semnalului să audă numerele.”

„Este o operațiune împotriva Iranului”

„Este o situație adversarială, două grupuri acționează unul împotriva celuilalt. Întrebarea este cine are capacitatea tehnică de a bruia o astfel de stație”, a spus Fernandez.

„Statele Unite au aceste capacități, ceea ce ar putea însemna că transmisia este făcută de Iran. Sau ar putea fi chiar Iranul cel care bruiază, caz în care Statele Unite ar putea fi sursa transmisiei.”

„Cel mai probabil, aceasta este o operațiune împotriva Iranului”, a adăugat el.

Indiferent cine transmite semnalul și cine îl bruiază, difuzarea misterioasă amintește de o altă epocă, de dinaintea criptării digitale folosite pe scară largă în aplicații precum WhatsApp sau Signal.

Transmisia este cunoscută sub numele de „numbers station”, un instrument folosit în perioada Războiului Rece, care utilizează transmisii radio și tehnici clasice de criptologie pentru a transmite mesaje secrete, de obicei către agenți sau spioni din diferite părți ale lumii.

Principiul este unul simplu. Folosind o serie aleatorie de numere, generate de un dispozitiv mecanic sau electronic ori de sisteme mai complexe, o persoană poate transmite un mesaj codificat către o altă persoană care deține cheia de decodare, cunoscută sub numele de „one-time pad”.

Oricine poate asculta transmisia, deoarece semnalele de unde scurte pot călători pe distanțe foarte mari, reflectându-se în atmosferă. Însă doar cineva care are cheia de decodare poate descifra mesajul. Conceptul a apărut chiar și în serialul american de spionaj „The Americans”, a cărui acțiune se petrece în anii ’80.

Codul folosit de aceste stații este „absolut imposibil de spart”, spune Fernandez, care în urmă cu peste două decenii a publicat o colecție audio în patru CD-uri cu sute de înregistrări din întreaga lume, intitulată „The Conet Project”, considerată o referință pentru pasionații acestui domeniu.

„Nu există operații matematice prin care să poată fi descifrat”

„Cheile numerice folosite sunt perfect aleatorii. Nu există operații matematice prin care să poată fi descifrate prin forță brută”, a explicat el.

„Și chiar dacă răspunsul ar fi dezvăluit, de exemplu în limba engleză, nu ar fi neapărat ușor de înțeles.”

„Nu poți deduce nimic dintr-o serie aleatorie de litere sau numere, în afară de lungimea ei. Lungimea mesajului nu reflectă conținutul informației transmise”, a spus el.

„Totuși, este posibil să deduci scopul unor stații după cât timp sunt active și după tipul de zgomot transmis atunci când nu există un mesaj.”

Transmisia a fost denumită V32 de către grupul britanic Enigma2000. Reporterul american Seth Hettena a semnalat, de asemenea, existența acestui semnal într-o postare pe blog, pe 4 martie.

Potrivit comunității de radioamatori, membrii grupului au reușit determine cu aproximație originea semnalului, localizând transmițătorul „undeva într-o zonă care cuprinde nordul Italiei, Elveția, vestul Germaniei, estul Franței, Belgia și Olanda”.

Acest lucru a restrâns posibilitățile privind cine ar putea opera transmisia V32. Apoi a început bruiajul.

Bruiajul radio, o tactică folosită în perioada Războiului Rece

În timpul Războiului Rece, transmisiuni precum cele ale BBC, Deutsche Welle sau Radio Free Europe/Radio Liberty erau frecvent bruiate de autoritățile din blocul sovietic, care doreau să împiedice populația să recepționeze informații necenzurate: știri despre propriile țări sau muzică occidentală, precum jazz și rock.

Metoda era simplă: semnalul original era acoperit de un zgomot disonant, cunoscut sub numele de „bubble jammer”.

Pe 4 martie, potrivit Priyom, un astfel de bruiaj a început să emită zgomot pe aceeași frecvență de unde scurte ca și transmisia originală V32, făcând-o greu de înțeles.

Transmisiile V32 au fost întrerupte pentru scurt timp, apoi mutate pe o altă frecvență apropiată.

„La început s-a crezut că stația este o stație de spionaj a regimului islamic din Iran, dar apariția bruiajului a schimbat perspectiva”, a declarat Mauno Ritola, administrator de baze de date la compania germană Radio Data Center.

„Este exact același tip de bruiaj care este folosit împotriva Radio Farda, Voice of America în limba persană, împotriva retransmisiunii pe unde scurte a Iran International și împotriva BBC Persian.”

„Chiar și Radio Free Iran a fost afectat într-o noapte”, a spus el.

Radio Farda este serviciul în limba persană al Radio Free Europe/Radio Liberty.

Teorii privind originea transmisiei

În ceea ce privește originea transmisiei, comunitatea globală de radioamatori are mai multe teorii. Unele indică Statele Unite ca posibilă sursă, care ar putea transmite mesaje codificate către agenți aflați în Iran.

Alte ipoteze indică Israel sau chiar Turcia, stat care nu participă la campania militară americano-israeliană, dar este un rival regional de lungă durată al Teheranului.

O altă ipoteză, formulată de autorii blogului Priyom, este că ar putea fi vorba despre o operațiune psihologică: „o stație foarte vizibilă, pe o singură frecvență, care apare brusc chiar în prima zi a războiului, într-un interval de maximă audiență, dar fără prea multe elemente care să asigure transmiterea fiabilă a mesajelor”.

CIA nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii trimise prin e-mail de Radio Free Europe/Radio Liberty.

Situația devine și mai confuză după ce ABC News a relatat, pe 9 martie, că guvernul american a trimis o alertă către agențiile de aplicare a legii privind „comunicații criptate interceptate”.

Raportul nu a precizat exact natura transmisiei și nici dacă era vorba despre un semnal de tip numbers station.

„Deși conținutul exact al acestor transmisii nu poate fi determinat în prezent, apariția bruscă a unei noi stații cu caracteristici de retransmisie internațională impune o vigilență sporită”, se arată în alerta citată de ABC.

Editor : Ș.A.