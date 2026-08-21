Ce se întâmplă cu securitatea prinţului Harry şi a soţiei sale Meghan după revenirea în Marea Britanie. Ce spune premierul Andy Burnham

Aranjamentele privind securitatea ducelui şi ducesei de Sussex în perioada în care vor locui în Marea Britanie reprezintă o „chestiune privată”, a declarat premierul britanic Andy Burnham, după apariţia informaţiei că Harry şi Meghan intenţionează să se mute în această lună din SUA în Marea Britanie, informează The Guardian.

Premierul britanic a refuzat să comenteze problema finanţării securităţii, declarând: „Aceasta este o chestiune privată. Este o problemă care îi priveşte pe Harry şi Meghan şi le dorim toate cele bune în legătură cu mutarea pe care o fac.”

Cuplul, care s-a mutat în America de Nord în urmă cu mai bine de şase ani, va locui într-o reşedinţă fără statut regal din afara Londrei. Copiii lor, prinţul Archie, în vârstă de şapte ani, şi prinţesa Lilibet, de cinci ani, sunt deja înscrişi la şcoli britanice şi urmează să înceapă cursurile în septembrie.

Regele Charles, care a fost informat duminică despre această decizie, ar saluta posibilitatea de a petrece mai mult timp cu familia sa în cadru privat. Statutul lui Harry şi Meghan nu se va schimba: vor rămâne persoane private şi membri ai familiei regale fără atribuţii oficiale, care nu participă la angajamente regale. Potrivit informaţiilor, nu există posibilitatea unei formule intermediare, în care să îndeplinească doar parţial îndatoriri regale.

O sursă de tensiuni

Finanţarea securităţii a reprezentat de mult timp o sursă de tensiuni între Harry şi Ministerul britanic de Interne, instituţia care ar urma să decidă asupra unor asemenea măsuri. The Times a relatat că nu există planuri pentru ca ducele, ducesa şi familia lor să beneficieze de protecţie armată finanţată din bani publici.

Anul trecut, Harry a pierdut o îndelungată bătălie în instanţă privind nivelul de securitate de care el şi familia sa ar trebui să beneficieze în timpul vizitelor în Marea Britanie, după ce protecţia automată finanţată de contribuabili le-a fost retrasă atunci când cuplul a renunţat la statutul de membri activi ai familiei regale.

În cadrul acţiunii în justiţie împotriva Ministerului de Interne, Harry a declarat: „Marea Britanie este casa mea. Marea Britanie este esenţială pentru moştenirea copiilor mei şi este un loc în care vreau ca ei să se simtă acasă la fel de mult ca în locul în care trăiesc acum, în SUA. Acest lucru nu se poate întâmpla dacă nu este posibil să fie în siguranţă atunci când se află pe teritoriul britanic. Nu-mi pot pune soţia în pericol în acest fel şi, având în vedere experienţele prin care am trecut, sunt reticent şi în a mă expune inutil pericolului”.

Ulterior, un judecător de rang înalt a decis că „sentimentul său de nemulţumire” faţă de hotărârea privind securitatea sa nu constituia un motiv suficient pentru formularea unui apel.

Prinţul a declarat ulterior pentru BBC că „nu-şi poate imagina o situaţie” în care şi-ar aduce familia în Marea Britanie.

Un sistem de securitate „personalizat”

Se pare că Harry aştepta deja o nouă evaluare a riscurilor, însă noile circumstanţe ar putea fi luate acum în considerare. Deciziile privind securitatea membrilor familiei regale sunt luate de comitetul executiv pentru protecţia familiei regale şi a personalităţilor VIP, un organism independent aflat sub supravegherea Ministerului de Interne. Premierul nu decide asupra măsurilor de securitate pentru familia regală.

După plecarea cuplului din Marea Britanie, Harry a beneficiat de un sistem de securitate „personalizat”. Este posibil să nu mai fie eligibil pentru nivelul de protecţie de care beneficia anterior, ca membru activ al familiei regale, însă este o personalitate foarte cunoscută şi un fost militar care a servit în Afganistan, aspecte care ar putea fi luate în calcul în cadrul oricărei evaluări.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat: „Sistemul de protecţie şi securitate al guvernului britanic este riguros şi proporţional. Politica noastră de lungă durată este de a nu furniza informaţii detaliate despre aceste măsuri, deoarece acest lucru le-ar putea compromite eficienţa şi ar putea afecta securitatea persoanelor vizate”.

În SUA, ducii de Sussex şi-au plătit propria echipă privată de securitate.

Editor : C.S.