Live TV

Video „Ce se întâmplă în țara asta e o nebunie”. Nou protest în Albania împotriva unui alt proiect imobiliar de lux pe coasta Adriaticii

Data publicării:
Protests continue in Albania over planned tourism project
Proteste la Tirana, Albania. Sursa foto: Profimedia Images

Sâmbătă, aproximativ 200 de protestatari au dărâmat gardurile metalice și cele din sârmă ghimpată care înconjurau un șantier imobiliar de lux de pe coasta adriatică a Albaniei, un alt semn al nemulțumirii crescânde față de construcțiile din zonele sensibile din punct de vedere ecologic, relatează The Guardian.

Albanezii protestează de câteva săptămâni împotriva unui proiect de complex turistic de lux susținut de o companie legată de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, în apropierea orașului Vlora, renumit pentru păsările flamingo și pentru o zonă de cuibărit a țestoaselor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sâmbătă, locuitorii din Rrjoll, localitate situată într-o zonă cu plaje nisipoase și păduri de pini din nord-vestul Albaniei, au protestat împotriva unui alt proiect, susținând că acesta se construiește pe terenurile lor confiscate.

Au fluturat steaguri naționale albaneze și au strigat „Revoluție!” în timp ce dărâmau gardurile. Au izbucnit câteva altercații cu forțele de ordine, dar poliția nu i-a împiedicat să îndepărteze gardurile.

„Protestele nu se vor opri până când locuitorii din Rrjoll nu vor fi despăgubiți. Suntem 200 de familii cărora li s-au confiscat terenurile”, a declarat Zeke Nikolle Shullani, în vârstă de 56 de ani, unul dintre proprietarii de terenuri care protestează de câteva luni.

O companie albaneză dezvoltă în această zonă un complex turistic de lux de cinci stele, iar proiectul a primit din partea guvernului albanez statutul de „investitor cu statut special”.

„Ce se întâmplă în țara asta e o nebunie”, a declarat Nikolin Markpalaj, în vârstă de 60 de ani, un alt proprietar de terenuri din zonă. „Le-am cerut investitorilor să vină și să discute cu oamenii, dar au refuzat. Ei cred că pot pune mâna pe toată această bogăție fără vărsare de sânge sau fără ca altceva să se întâmple aici?”

Citește și:

Premierul Albaniei dă vina pe terorismul cibernetic iranian, în contextul protestelor privind investițiile ginerelui lui Trump

Premierul Albaniei susține continuarea proiectului complexului turistic legat de ginerele lui Donald Trump: „Este un vis măreț”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
2
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
profimedia-1107742527
4
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Yoon Suk Yeol in sala de tribunal
5
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk-yeol, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru...
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Digi Sport
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Albania Rama
Premierul Albaniei dă vina pe terorismul cibernetic iranian, în contextul protestelor privind investițiile ginerelui lui Trump
protest
Sute de angajați din Sănătate protestează în fața Ministerului Muncii. Ei acuză tăierea sporurilor și a salariilor
Edi Rama, în videoclipul generat cu inteligență artificială. Foto edirama Instagram
Premierul albanez, în fustă mini și sutien, într-un videoclip cu inteligență artificială, ironizează influencerii
BUCURESTI - PROTEST ANGAJATI - GUVERN - 23 MAI 2024
Grevă japoneză în spitale. SANITAS amenință cu greva generală dacă revendicările sunt ignorate: „Dialog, nu indiferență”
protest-albanezi-statiune lux kushner
Premierul Albaniei susține continuarea proiectului complexului turistic legat de ginerele lui Donald Trump: „Este un vis măreț”
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu...
simona halep andrei pavel elina svitolina gael monfils
Simona Halep s-a retras oficial din tenis. „Mulţumesc României”
trump vorbeste la birou
Donald Trump a anunțat când va fi semnat acordul cu Iranul: „Sperăm...
Rachetă Tomahawk
A pune capăt dependenței UE de capacitățile SUA e una, a le refuza...
Ultimele știri
Avertismentul unui deputat rus: „O explozie socială și un haos total vor deveni foarte probabile” dacă Moscova nu pune capăt războiului
Iranul și-a refăcut arsenalul de rachete și drone în timpul armistițiului cu SUA. Multă muniție nouă de proveniență rusă
Răspunsul lui Eugen Tomac, întrebat dacă în mandatul său de premier vor crește taxele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, adorabil la Trooping the Colour 2026. Ce a făcut pe balconul Palatului Buckingham
Cancan
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de...
Fanatik.ro
Reședința de lux a lui Jurgen Klopp din perioada Liverpool s-a vândut. Cum arată vila cu 6 dormitoare, sală...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
El e jucătorul cu care Dinamo a câștigat 570.000 de euro doar împrumutându-l. E în continuare sub contract cu...
Adevărul
Povestea incredibilă a primei Cupe Mondiale din 1930: o finală cu două mingi și un trofeu dispărut. Europenii...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut un nou anunț. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Pro FM
MGK dezvăluie calvarul prin care a trecut pentru tatuajul care îi acoperă aproape tot corpul: "Pielea mea...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Istoria fascinantă a fotbalului. De la lupte violente pe maidane, la un fenomen global
Newsweek
Tomac anunță că pensiile cresc de la 1 ianuarie 2027. Cât va ajunge pensia medie în România?
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Gestul uriaș al lui Spielberg: a renunțat la „Harry Potter” pentru a îndeplini una dintre ultimele dorințe...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme