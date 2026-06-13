Sâmbătă, aproximativ 200 de protestatari au dărâmat gardurile metalice și cele din sârmă ghimpată care înconjurau un șantier imobiliar de lux de pe coasta adriatică a Albaniei, un alt semn al nemulțumirii crescânde față de construcțiile din zonele sensibile din punct de vedere ecologic, relatează The Guardian.

Albanezii protestează de câteva săptămâni împotriva unui proiect de complex turistic de lux susținut de o companie legată de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, în apropierea orașului Vlora, renumit pentru păsările flamingo și pentru o zonă de cuibărit a țestoaselor.

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Sâmbătă, locuitorii din Rrjoll, localitate situată într-o zonă cu plaje nisipoase și păduri de pini din nord-vestul Albaniei, au protestat împotriva unui alt proiect, susținând că acesta se construiește pe terenurile lor confiscate.

Au fluturat steaguri naționale albaneze și au strigat „Revoluție!” în timp ce dărâmau gardurile. Au izbucnit câteva altercații cu forțele de ordine, dar poliția nu i-a împiedicat să îndepărteze gardurile.

„Protestele nu se vor opri până când locuitorii din Rrjoll nu vor fi despăgubiți. Suntem 200 de familii cărora li s-au confiscat terenurile”, a declarat Zeke Nikolle Shullani, în vârstă de 56 de ani, unul dintre proprietarii de terenuri care protestează de câteva luni.

O companie albaneză dezvoltă în această zonă un complex turistic de lux de cinci stele, iar proiectul a primit din partea guvernului albanez statutul de „investitor cu statut special”.

„Ce se întâmplă în țara asta e o nebunie”, a declarat Nikolin Markpalaj, în vârstă de 60 de ani, un alt proprietar de terenuri din zonă. „Le-am cerut investitorilor să vină și să discute cu oamenii, dar au refuzat. Ei cred că pot pune mâna pe toată această bogăție fără vărsare de sânge sau fără ca altceva să se întâmple aici?”

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Editor : A.M.G.