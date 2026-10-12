Live TV

Ce se înțelege, de fapt, prin „armistiţiul energetic” anunțat de Trump. Ucraina are o singură rafinărie care nu este deplin funcţională

Data actualizării: Data publicării:
Moscow Oil Refinery burning after Ukrainian Drones Strikes, Moscow, Russia - 21 Sep 2026
Imagini spectaculoase cu o rafinărie de petrol din Moscova în flăcări în mai multe locuri, pe 20 septembrie 2026, cu un fum dens care planează deasupra orașului și incendii vizibile în întreaga zonă industrială. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
O singură rafinărie de petrol, atacată de mai multe ori de ruși Trump, concentrat pe oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești

Anunţul făcut duminică de preşedintele Donald Trump cu privire la un „armistiţiu energetic” între Rusia şi Ucraina se referea la un potenţial acord prin care fiecare parte să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale celeilalte, iar preşedintele american se aşteaptă ca Volodimir Zelenski să îl respecte, a declarat pentru Axios un oficial al Casei Albe, scrie News.ro. În Ucraina, precizează un oficial ucrainean, există o singură rafinărie, care nu funcţionează la capacitate maximă, iar propunerea „rafinărie pentru rafinărie”, aşa cum a numit-o reprezentantul Casei Albe, este inechitabilă, potrivit Axios.

Donald Trump pare să încerce, de unul singur, să impună prin voinţă un armistiţiu parţial. Însă, deocamdată, Rusia nu a acceptat niciun fel de armistiţiu, iar Ucraina doreşte unul care să interzică atacurile asupra centralelor electrice, explică „Axios”.

„Ruşii se gândesc la asta”, a spus oficialul de la Casa Albă. „Vom afla în curând dacă sunt pregătiţi”, a adăugat el.

Oficialul de la Casa Albă a spus că, dacă atacurile asupra rafinăriilor de petrol încetează, ar putea urma un acord pentru încetarea atacurilor asupra centralelor electrice şi a reţelelor energetice.

În realitate, propunerea „rafinărie pentru rafinărie”, aşa cum a numit-o oficialul de la Casa Albă, este disproporţională.

O singură rafinărie de petrol, atacată de mai multe ori de ruși

Un oficial ucrainean a declarat pentru Axios că Ucraina dispune de o singură rafinărie de petrol, pe care ruşii au atacat-o de mai multe ori şi care nu este pe deplin funcţională. Rusia, în schimb, are o reţea vastă de rafinării.

Un exemplu elocvent că armistiţiul anunţat de Trump se referă doar la rafinării este că la câteva ore după aceea, Rusia a lansat atacuri asupra centralelor electrice din Ucraina, potrivit presei ucrainene - arată Axios.

„Importăm motorină şi gaz. Ceea ce ne trebuie este ca ruşii să înceteze atacurile asupra reţelei noastre electrice”, a explicat oficialul ucrainean.

Trump, concentrat pe oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești

Postarea lui Trump pe Truth Social a părut la început ca o realizare majoră. „Cu efect imediat, există un ARMISTIŢIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Ambele părţi au fost de acord. Nu-l încălcaţi!”, a scris el.

După ce a ajuns vineri la un acord cu Rusia privind ridicarea sancţiunilor asupra motorinei, Trump rămâne concentrat pe oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol ruseşti. El consideră că aceste atacuri determină creşterea preţurilor la benzină în SUA, explică Axios.

Pe fondul crizei cu Ucraina, emisarii prezidenţiali Steve Witkoff şi Jared Kushner şi-au amânat călătoria planificată la Moscova, cel puţin până când vor şti clar dacă Ucraina şi europenii sunt pregătiţi să accepte o nouă ofertă comună pentru Putin, scrie Axios.

Potrivit publicaţiei, situaţia pare mult mai fragilă decât atât. Zelenski a declarat că armistiţiul anunţat „a fost o noutate” pentru el. Oficialii de la Casa Albă avertizează că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor ruse afectează relaţia lui Zelenski cu Trump mai mult decât îi prejudiciază pe ruşi.

„Trump este cu adevărat furios. El simte că Zelenski ia SUA ca pe ceva de la sine înţeles”, a spus oficialul de la Casa Albă.

Un oficial ucrainean a declarat vineri pentru „Axios” că, în timpul unei întâlniri cu negociatorii americani la Miami, Witkoff şi Kushner au ameninţat că Trump ar putea înceta să mai împărtăşească informaţii ale serviciilor secrete americane, dacă Ucraina continuă să-i ignore solicitările. Un oficial american a negat acest lucru, afirmând că Witkoff şi Kushner le-au spus ucrainienilor că SUA sunt un partener puternic, care furnizează muniţie şi informaţii. Prin urmare, Ucraina nu ar trebui să întreprindă acţiuni care să afecteze consumatorii americani, au spus cei doi.

Duminică, „Financial Times” a relatat însă că SUA au comunicat ţărilor europene că ar putea înceta să mai vândă arme Ucrainei prin intermediul NATO, dacă Ucraina continuă să atace rafinăriile ruseşti.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
2
SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă...
Vladimir Putin.
3
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
george simion petrisor peiu
4
Apelul lui Simion de eliberare a lui Georgescu, interpretat de Peiu: E către stat, să nu...
Andrii Sybiha
5
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
Adio, Vinicius! ”S-a terminat totul”, a doua zi după scandalul de la Real Madrid - Villarreal
Digi Sport
Adio, Vinicius! ”S-a terminat totul”, a doua zi după scandalul de la Real Madrid - Villarreal
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump alegeri intermediare
Politica externă devine miza surpriză a alegerilor intermediare din SUA: ce îi face pe alegători să-și schimbe prioritățile
centrala harkov
La scurt timp după ce Trump a anunțat un „armistițiu energetic”, Rusia a lovit o centrală termoelectrică din Harkov
zelenski harkov 4
SUA ameninţă să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse. „Sună pe toată lumea” (FT)
donald-trump-profimedia-2
Critici din interiorul Partidului Republican la adresa lui Trump pentru acordul cu Rusia pentru motorină. „Nu respectă legea”
emmanuel macron face declaratii
Franţa susţine „un armistiţiu energetic autentic”, pe care Rusia „continuă să-l refuze”, anunță Macron
Recomandările redacţiei
steagurile țărilor europene la urna de vot / ilustrație cu Uniunea Europeană într-un cub de gheață
Anul în care Europa ar putea rămâne paralizată politic: De ce...
2026-10-08-4416
Negocieri cruciale pentru formarea noului guvern. Luca Niculescu...
Logistics hub in Kyiv region destroyed in Russian missile attack
„Este un coșmar absolut”. Cum au devenit depozitele de comerț...
Modern living room destroyed in war created with Generative AI technology
Giganții AI analizează scenarii pentru ziua de după o catastrofă...
Ultimele știri
Un accelerator de particule a recreat supa primordială din momentul Big Bang, iar rezultatele au fost total neașteptate
Motivele bizare pentru care miliardarii pleacă din Marea Britanie. Nu este vorba doar de taxele pe bogăție
Procedură revoluționară. Medicii au reușit să micșoreze o tumoră din pieptul unul bebeluș aflat în uter, fără a face vreo incizie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii simt că relațiile lor sunt puse la încercare și aleg un drum nou. Luna Nouă în Balanță le aduce...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Edi Iordănescu, drumul de la tineretul Stelei la postul de selecţioner al României la Euro 2024: „Dă-o...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
La 9 ani, Tiago, fiul lui Adrian Mutu, are două „joburi” și a strâns deja 5.000 de lei: „Îl învăț să...
Adevărul
Cât dau românii pe mâncare în țară și străinătate. „Ieși mult mai ieftin dacă gătești acasă, dar muncești...
Playtech
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul
Digi FM
Michael Douglas recunoaște aventura secretă de pe platourile Basic Instinct. Nu a fost cu Sharon Stone: "Eram...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A anunțat că e însărcinată, apoi a declanșat ”isteria”! ”M-am simțit folosită și trădată”. Presupusul tată e...
Pro FM
Christina Aguilera, apariție provocatoare la 45 de ani. A pozat fără probleme în fața fotografilor, într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Pensionarul care și-a investit economiile de 140.000 de euro într-o cameră de hotel de lux. La 69 de ani...
Newsweek
Pensionarii speciali - 18.000 lei în plus la pensie pentru care nu au contribuit. Ce pensie au parlamentarii?
Digi FM
Dulceață de gutui ca la bunica. Rețetă tradițională pentru o dulceață aromată, cu o culoare roșiatică superbă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Tom Cruise, eșec cu "Digger". Regizorul Alejandro Gonzalez Inarritu recunoaște: "E, cu siguranță, un film...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”