Ce se înțelege, de fapt, prin „armistiţiul energetic” anunțat de Trump. Ucraina are o singură rafinărie care nu este deplin funcţională

Anunţul făcut duminică de preşedintele Donald Trump cu privire la un „armistiţiu energetic” între Rusia şi Ucraina se referea la un potenţial acord prin care fiecare parte să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale celeilalte, iar preşedintele american se aşteaptă ca Volodimir Zelenski să îl respecte, a declarat pentru Axios un oficial al Casei Albe, scrie News.ro. În Ucraina, precizează un oficial ucrainean, există o singură rafinărie, care nu funcţionează la capacitate maximă, iar propunerea „rafinărie pentru rafinărie”, aşa cum a numit-o reprezentantul Casei Albe, este inechitabilă, potrivit Axios.

Donald Trump pare să încerce, de unul singur, să impună prin voinţă un armistiţiu parţial. Însă, deocamdată, Rusia nu a acceptat niciun fel de armistiţiu, iar Ucraina doreşte unul care să interzică atacurile asupra centralelor electrice, explică „Axios”.

„Ruşii se gândesc la asta”, a spus oficialul de la Casa Albă. „Vom afla în curând dacă sunt pregătiţi”, a adăugat el.

Oficialul de la Casa Albă a spus că, dacă atacurile asupra rafinăriilor de petrol încetează, ar putea urma un acord pentru încetarea atacurilor asupra centralelor electrice şi a reţelelor energetice.

În realitate, propunerea „rafinărie pentru rafinărie”, aşa cum a numit-o oficialul de la Casa Albă, este disproporţională.

O singură rafinărie de petrol, atacată de mai multe ori de ruși

Un oficial ucrainean a declarat pentru Axios că Ucraina dispune de o singură rafinărie de petrol, pe care ruşii au atacat-o de mai multe ori şi care nu este pe deplin funcţională. Rusia, în schimb, are o reţea vastă de rafinării.

Un exemplu elocvent că armistiţiul anunţat de Trump se referă doar la rafinării este că la câteva ore după aceea, Rusia a lansat atacuri asupra centralelor electrice din Ucraina, potrivit presei ucrainene - arată Axios.

„Importăm motorină şi gaz. Ceea ce ne trebuie este ca ruşii să înceteze atacurile asupra reţelei noastre electrice”, a explicat oficialul ucrainean.

Trump, concentrat pe oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești

Postarea lui Trump pe Truth Social a părut la început ca o realizare majoră. „Cu efect imediat, există un ARMISTIŢIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Ambele părţi au fost de acord. Nu-l încălcaţi!”, a scris el.

După ce a ajuns vineri la un acord cu Rusia privind ridicarea sancţiunilor asupra motorinei, Trump rămâne concentrat pe oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol ruseşti. El consideră că aceste atacuri determină creşterea preţurilor la benzină în SUA, explică Axios.

Pe fondul crizei cu Ucraina, emisarii prezidenţiali Steve Witkoff şi Jared Kushner şi-au amânat călătoria planificată la Moscova, cel puţin până când vor şti clar dacă Ucraina şi europenii sunt pregătiţi să accepte o nouă ofertă comună pentru Putin, scrie Axios.

Potrivit publicaţiei, situaţia pare mult mai fragilă decât atât. Zelenski a declarat că armistiţiul anunţat „a fost o noutate” pentru el. Oficialii de la Casa Albă avertizează că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor ruse afectează relaţia lui Zelenski cu Trump mai mult decât îi prejudiciază pe ruşi.

„Trump este cu adevărat furios. El simte că Zelenski ia SUA ca pe ceva de la sine înţeles”, a spus oficialul de la Casa Albă.

Un oficial ucrainean a declarat vineri pentru „Axios” că, în timpul unei întâlniri cu negociatorii americani la Miami, Witkoff şi Kushner au ameninţat că Trump ar putea înceta să mai împărtăşească informaţii ale serviciilor secrete americane, dacă Ucraina continuă să-i ignore solicitările. Un oficial american a negat acest lucru, afirmând că Witkoff şi Kushner le-au spus ucrainienilor că SUA sunt un partener puternic, care furnizează muniţie şi informaţii. Prin urmare, Ucraina nu ar trebui să întreprindă acţiuni care să afecteze consumatorii americani, au spus cei doi.

Duminică, „Financial Times” a relatat însă că SUA au comunicat ţărilor europene că ar putea înceta să mai vândă arme Ucrainei prin intermediul NATO, dacă Ucraina continuă să atace rafinăriile ruseşti.