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Ce se ştie despre dronele marine care i-au salvat pe cei doi piloţi ai elicopterului Apache doborât de Iran

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Dronă Barracuta
Foto: Profimedia

Salvarea a doi membri ai echipajului unui elicopter al armatei SUA de către o dronă a Marinei a adus în prim-plan Task Force 59, prima unitate dedicată sistemelor fără pilot a Marinei SUA, cu sediul în Bahrain şi parte a Comandamentului Central al Forţelor Navale (NAVCENT), care supervizează operaţiunile navale ale SUA în Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

De la înfiinţarea sa în 2021, grupul operativ a testat şi a desfăşurat o flotă în expansiune de drone maritime în întreaga regiune, reflectând un efort mai amplu al Pentagonului de a dezvolta nave autonome ca mijloace de intervenţie rapidă, rentabile, deşi conceptul s-a confruntat cu obstacole notabile şi provocări tehnice.

Reuters prezintă cinci informaţii cheie despre dronele maritime ale SUA:

1. Statele Unite operează atât nave fără pilot de suprafaţă, cât şi subacvatice, proiectate pentru roluri şi misiuni specifice.

2. Navele de suprafaţă au dimensiuni foarte variate. La capătul inferior al scalei se află bărcile rapide unghiulare de 5 metri lungime, precum Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), utilizate pentru recunoaşterea porturilor, a ţărmurilor şi a navelor. Ambarcaţiunile de mare viteză mai mari, precum L3Harris, Arabian Fox MAST-13 pot efectua supraveghere, pot asista la ţintire şi pot relua comunicaţiile pe mare.

3. Marina operează vehicule subacvatice fără pilot din mai multe clase - mari, medii şi mici - fiecare fiind proiectat pentru misiuni şi adâncimi diferite. Dronele subacvatice mari pot parcurge mii de kilometri pe cont propriu, iar cele mai mici sunt utilizate pentru sarcini pe distanţe mai scurte, cum ar fi detectarea minelor. O mare parte din ceea ce armata SUA a dezvoltat şi a desfăşurat în această categorie este clasificată, iar sistemele care devin publice tind să dispară rapid din vedere.

4. Dronele maritime îndeplinesc diverse roluri. Multe sunt construite pentru supraveghere şi urmărirea inamicului sau pentru a ajuta la dezamorsarea minelor, în timp ce altele sunt proiectate pentru sarcini ofensive sau legate de luptă. Comandamentul Central a declarat pentru Reuters că salvarea piloţilor a fost efectuată de o dronă, dar nu a specificat modelul. Un scenariu posibil este că o dronă mare a sosit la faţa locului şi echipajul s-a urcat la bord.

5. Unele drone marine au avut un mare succes. Magura V5 din Ucraina – care nu este un activ al SUA – este cea mai testată dronă marină în luptă. Aceasta a scufundat mai multe nave de război ruseşti şi, în decembrie 2024, a doborât un elicopter rus – marcând primul caz în care o dronă marină a distrus o aeronavă.

Editor : Sebastian Eduard

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