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Ce se știe despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul de amenințări cu bombe care vizează zboruri din Europa

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Steward avion
Foto: Profimedia
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Mai multe zboruri din Europa au fost deviate sau au aterizat sub escortă militară, joi, în urma unor amenințări cu bombă sau de securitate. La București, două zboruri au fost vizat de amenințări. Uniunea Europeană a activat mecanismul de schimb de informații privind securitatea aviației. Autoritățile aeroportuare din Roma afirmă că amenințarea la adresa a două zboruri care urmau să sosească a fost primită miercuri dimineață prin e-mail, în numele presupușilor „Luptători ai Statului Masculin”. 

Un nou val de ameninţări false cu bombă a afectat joi cel puţin 12 zboruri şi aeroporturi europene din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franţa, Italia, Polonia, România şi Spania, după ce marţi mai multe alerte au dus la activarea unor dispozitive de securitate extinse. 

Primul caz semnalat a fost cel al unui zbor de la Dublin la Roma, care a aterizat în afara Parisului; au urmat în scurt timp și alte cazuri. La București, un avion care venea de la Milano, cu 182 de pasageri la bord, a primit o amenințare cu bombă. Aeronava a aterizat în siguranță la Otopeni, iar pasagerii au fost debarcați. Ulterior, un zbor Air Serbia JU102 Belgrad-București a fost vizat de o alertă cu bombă.

Autoritățile aeroportuare din Roma afirmă că amenințarea falsă împotriva a două zboruri care urmau să sosească, primită în această dimineață, a fost transmisă prin e-mail cu subiectul: notificare de amenințare.

Avertismentele erau semnate în numele presupușilor „Luptători ai Statului Masculin”, care susțineau că vizează un „regim feminist” și că doresc să „își lase amprenta asupra istoriei”.

Aceștia au amenințat că vor „vopsi cerul în roșu” cu explozii.

Aceste detalii au fost relatate inițial de presa italiană și apoi confirmate telefonic pentru BBC de către Aeroporti di Roma, compania care administrează ambele aeroporturi ale orașului.

„Statul Masculin”, un grup extremist rus de extremă dreaptă, și-a asumat responsabilitatea pentru amenințările cu bombe care au vizat aeroporturile și aeronavele europene în această dimineață.

Grupul, cunoscut sub numele de „Мужское государство” (Statul Masculin), este o mișcare extremistă rusă a bărbaților care promovează ideologia patriarhală și viziunile de extremă dreaptă. Acesta a fost asociat cu hărțuirea, intimidarea și amenințările online îndreptate împotriva femeilor, minorităților și persoanelor din comunitatea LGBTQ+.

Mișcarea a fost fondată în 2016 de Vladislav Pozdniakov.

Grupul a organizat frecvent campanii de doxing (publicarea de date personale), amenințări și hărțuire online împotriva femeilor, activistelor feministe, persoanelor LGBTQ+ și minorităților, precum și împotriva companiilor care au promovat reclame incluzive.

În paralel, în cultura sportivă și geopolitică, sintagma este asociată adesea cu utilizarea luptătorilor de arte marțiale mixte (MMA) din regiuni precum Daghestan (Rusia) sau Cecenia pentru promovarea unui anumit tip de masculinitate tradițională și a propagandei statului.

În 2021, grupul a fost desemnat organizație extremistă în Rusia, iar fondatorul a fugit din țară. În ultimii ani, mișcarea s-a reorientat spre sprijinirea invaziei ruse în Ucraina, răspândind dezinformare și simboluri naționaliste/extremiste (precum marca „Z” sau coduri hate-speech).

Uniunea Europeană a activat mecanismul de schimb de informaţii privind securitatea aviaţiei, în urma unei serii de ameninţări care au vizat zboruri de pasageri în întreaga Europă, a anunţat joi Comisia Europeană pentru agenţia de presă Xinhua, preluată de Agerpres.

În cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la Dublin, Irlanda, Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil şi turism, a declarat că este prea devreme pentru a stabili dacă incidentele raportate au legătură între ele, adăugând că, deocamdată, nu există informaţii care să permită stabilirea implicării unui atac cibernetic.

Comisarul a precizat că UE monitorizează îndeaproape situaţia şi menţine contactul cu statele membre afectate. El a adăugat că, în cursul aceleiaşi zile, a discutat cu Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) despre posibilele implicaţii ale incidentelor recente asupra siguranţei aviaţiei.

Tzitzikostas a subliniat că responsabilitatea evaluării ameninţărilor la adresa securităţii, a investigării incidentelor şi a aplicării măsurilor adecvate de securitate aeronautică revine în principal autorităţilor naţionale, care acţionează în cooperare cu operatorii aeroportuari, companiile aeriene şi instituţiile de aplicare a legii.

Investigaţiile naţionale privind aceste incidente sunt încă în desfăşurare, a precizat acesta.


 

Editor : M.C

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