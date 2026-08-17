Ce se știe despre noile rachete-drone ucrainene „Palianiția” și „Peklo”, care au atacat Novorosiisk

Pentru prima dată, armata Ucrainei a folosit într-un atac asupra unui obiectiv militar rus patru tipuri diferite de rachete și drone autohtone. Acest lucru a fost, dealtfel, subliniat de Zelenski într-un discurs.

În noaptea de 12 august, rachetele-drone ucrainene cu rază lungă de acțiune „Palianiția” și „Peklo” – dezvoltări capabile să lovească ținte la distanțe de până la 650–700 km – au acționat coordonat pentru prima dată într-o singură operațiune împotriva bazei navale a Federației Ruse din Novorossiisk.

RBC-Ucraina a adunat informații despre caracteristicile rachetelor-dronă care au lovit Novorossiysk.

Ce caracteristici are „Palianiția”

„Palianiția” este o rachetă-dronă cu o greutate de 320 kg, din care până la 100 kg reprezintă sarcina utilă. Raza maximă de zbor este de 650 km, iar viteza de croazieră ajunge la 900 km/h. Altitudinea de zbor variază între 15 și 500 m.

Ucraina a utilizat pentru prima dată „Palianiția” în august 2024. Iar în cadrul expoziției de armament MSPO 2025, Ukroboronprom a dezvăluit caracteristicile acestei rachete-dronă, a scris publicația Defense Express.

Lungimea rachetei este de 3,5 m, iar anvergura aripilor este de 1,7 m. „Palianiția” este echipată cu un motor turbojet cu un singur circuit și cu un sistem combinat de ghidare INS+GPS. Lansarea se efectuează de la o rampă de lansare terestră, cu ajutorul unui accelerator cu combustibil solid.

Racheta-dronă (sau drona-rachetă, dacă preferați) reprezintă o categorie intermediară de armament între drona de atac kamikaze și racheta cu aripi, clasică. În Ucraina, din această categorie fac parte „Palianitsa” și „Peklo”, precum și modelele prezentate ulterior, „Bars” și „Ruta”.

Prin ce se deosebește „Peklo” de „Palianiția”

„Peklo” este un hibrid între o dronă de atac și o rachetă cu aripi, dezvoltat de industria de apărare ucraineană.

După cum a declarat fostul ministru al industriilor strategice, German Smetanin, cu ocazia predării primului lot de rachete-dronă către Forțele de Apărare în decembrie 2024, „Iadul” a fost creat de la zero în decursul unui an, iar produsul a avut deja utilizări de luptă reușite. Potrivit acestuia, racheta-dronă atinge o viteză de 700 km/h și are o rază de acțiune de până la 700 km.

Rachetele-dronă „Palianiția” și „Peklo” au reprezentat doar o parte din arsenalul pe care Forțele de Apărare ale Ucrainei l-au utilizat în cadrul operațiunii împotriva bazei navale a Federației Ruse din Novorossiysk – ultimul mare punct de sprijin al flotei ruse pe Marea Neagră.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, pentru prima dată într-o singură operațiune au fost utilizate în mod coordonat patru tipuri de rachete – „Palianiția”, „Peklo”, „Bars” și „Dovgii Neptun”, precum și o serie de drone de atac și ambarcațiuni fără pilot. Șeful statului a confirmat distrugerea mai multor nave ale flotei ruse în golful Novorossiisk, în special a fregatelor „Amiral Essen” și „Amiral Makarov”.

Consecințele atacului se resimt și asupra economiei regiunii: terminalul de cereale din Novorossiisk și-a suspendat activitatea după atacul Ucrainei, prin acesta trecând până la o treime din exporturile rusești de cereale. Zelenski a calificat operațiunea drept o manifestare a „sancțiunilor cu rază lungă de acțiune” și a declarat că Ucraina va continua să determine Rusia să încheie pacea prin utilizarea în continuare a armelor cu rază lungă și medie de acțiune.

Editor : Sebastian Eduard