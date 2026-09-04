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Ce se știe despre planul Ucrainei de a închide spațiul aerian al Rusiei. Cum a decurs Operațiunea „Carpet”

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Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Operațiunea „Carpet” „Îi îndemnăm pe toți să îl evite” Cum a reacționat Rusia

Ucraina dorește să închidă spațiul aerian al Rusiei și are un plan în acest sens, scrie publicația Kyiv Independent, după avertismentul președintelui Volodimir Zelenski, care a amenințat că zborurile deasupra Rusiei vor deveni aproape imposibile.

Într-un anunț făcut pe 1 septembrie, președintele Volodimir Zelenski a oferit puține detalii despre ce ar implica acest demers, limitându-se la a preciza că ar implica un număr mare de drone.

„Pur și simplu vor fi drone în spațiul aerian al Rusiei la o scară care trebuie luată în considerare”, a spus el, avertizând „toate companiile aeriene care utilizează spațiul aerian rus” să nu mai zboare peste teritoriul țării.

„Spațiul aerian rus va fi închis de facto”, a adăugat el.

A doua zi, președintele a declarat că unele companii aeriene încetaseră deja zborurile către Rusia.

„Am primit informații conform cărora primele companii aeriene au început să refuze zborurile către aeroporturile rusești după anunțul nostru privind pericolul reprezentat de drone, care există în mod obiectiv în spațiul aerian al Rusiei”, a declarat Zelenski în discursul său de seară din 2 septembrie.

„Aceasta este o reacție corectă și complet logică la faptele cunoscute... Trebuie să protejăm viețile oamenilor. Ucraina a informat deja oficial organizațiile internaționale și partenerii cu privire la situația reală a spațiului aerian rus.”

Operațiunea „Carpet”

Anunțul lui Zelenski vine într-un moment în care, în absența unor schimbări semnificative pe front, atât Ucraina, cât și Rusia caută alte modalități de a-și spori presiunea reciprocă.

Pentru Rusia, acest lucru a însemnat o escaladare drastică a atacurilor cu drone și rachete, în special asupra Kievului.

Pentru Ucraina, care nu dispune de puterea de foc a rachetelor cu rază lungă de acțiune de care dispune Rusia, aceasta înseamnă să devină mai creativă în utilizarea dronelor cu rază lungă de acțiune.

Forțarea închiderii spațiului aerian rus cu ajutorul dronelor nu este o idee nouă, iar Ucraina folosește această tactică de aproape un an și jumătate.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a demarat operațiunea „Carpet” în primăvara anului trecut, cu scopul de a perturba operațiunile aeroporturilor rusești prin zborul deliberat al dronelor deasupra acestora, au declarat pentru Kyiv Independent surse familiarizate cu subiectul, care au dorit să rămână anonime din motive de securitate.

Obiectivul nu era acela de a lovi aeroporturile în sine, ci de a forța autoritățile ruse să închidă sau să restricționeze traficul aerian atunci când dronele sunt detectate în spațiul aerian din jur.

Acest lucru a permis Ucrainei să perturbe aviația civilă și militară rusă fără a lovi infrastructura aeroportuară, lucru împotriva căruia partenerii internaționali ai Ucrainei avertizaseră în mod specific Kievul, au spus sursele.

Și a funcționat: dronele ucrainene au forțat cel puțin 217 de închideri temporare ale aeroporturilor din toată Rusia începând cu 1 ianuarie 2025, a raportat în luna mai a acelui an publicația independentă rusă „Novaya Gazeta Europe”, citând date de la agenția de aviație de stat a Rusiei, Rosaviatsiya.

În timpul a trei nopți de raiduri cu drone ucrainene înainte de Ziua Victoriei din Rusia, pe 9 mai 2025, Rosaviatsiya a fost nevoită să dispună restricții temporare de zbor care au perturbat planurile de călătorie ale a cel puțin 60.000 de pasageri, potrivit Asociației Operatorilor de Turism din Rusia.

„Îi îndemnăm pe toți să îl evite”

Din puținele informații făcute publice, se pare că este vorba de același plan ca înainte, doar că la o scară mai mare.

Operațiunea „Carpet” a reușit să închidă temporar spațiul aerian deasupra unor aeroporturi și regiuni, dar formularea folosită de Ucraina în legătură cu ultimul anunț sugerează ceva mult mai ambițios.

Într-o postare pe rețelele sociale din 2 septembrie, ministrul de externe Andrii Sibiha a declarat că Ucraina a informat Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) că „spațiul aerian rus nu este sigur pentru aviația civilă din cauza intensificării activității militare”.

„Îi îndemnăm pe toți să îl evite”, a adăugat el.

Serhii Bratciuk, purtătorul de cuvânt al Diviziei de Sud a Armatei de Apărare a Ucrainei, a declarat că noua operațiune „nu este doar o continuare a campaniei din primăvară, ci o tranziție către un blocaj aerian strategic al Federației Ruse”.

„Cerul de deasupra marilor orașe ale Federației Ruse va deveni o zonă de risc constant, ceea ce va forța companiile străine să întrerupă legăturile aeriene cu (Rusia)”, a declarat el pentru Kyiv Independent.

Bratciuk a afirmat că Ucraina „crește semnificativ” producția de drone pentru a lansa numărul necesar de aparate care să „paralizeze permanent funcționarea aerodromurilor cheie din Rusia centrală”.

Cum a reacționat Rusia

La o conferință de presă organizată după anunțul lui Zelenski, președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina de „terorism de stat” și a afirmat că Moscova nu poate negocia cu teroriștii.

„Ne cer să reluăm negocierile, cer întâlniri faţă în faţă, dar nu se negociază cu teroriştii”, a declarat Vladimir Putin marți, întrebat în cadrul unei conferinţe de presă transmisă de agenţia de presă rusă Tass cu privire la avertismentul lui Volodimir Zelenski.

„Dacă acest lucru a fost spus cu voce tare, este pur şi simplu o declaraţie de terorism de stat”, a mai afirmat Vladimir Putin.

Între timp, pe 2 septembrie, Kievul a suferit a șaptea zi consecutivă de atacuri cu drone rusești, în urma cărora au fost avariate o universitate, o unitate medicală și un bloc de apartamente înalt.

Editor : B.P.

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