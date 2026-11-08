În Polonia este în vigoare o perioadă de doliu național de la miezul nopții de sâmbătă spre duminică, după masacrul de sâmbătă, în jurul orei locale 15:00, din Cracovia, comis de un tânăr polonez fascinat de ideologia de extremă dreapta. Șase persoane au fost ucise în centrul turistic al orașului, alte 16 rănite, printre care și polițiști. Un cetățean britanic se numără printre decedați, iar alți cinci cetățeni străini, printre care o portugheză, se numără printre răniți. Autorul a fost împușcat și reținut de poliție. A fost dus la spital și operat. Autoritățile au percheziționat, de asemenea, locuința sa din Ostrowiec. La fața locului au fost găsite trei cadavre: un bărbat și două femei, cel mai probabil părinții și sora lui, relatează presa poloneză.

Steagurile naționale de pe clădirile publice au fost coborâte în bernă. În imagine: Steagul național în bernă la Palatul Prezidențial din Varșovia.

Piața Principală din Cracovia este încă izolată cu bandă adezivă a poliției. Serviciile de urgență lucrează în continuare la fața locului, potrivit TVP Info. Piața este închisă accesului publicului, relatează Onet.pl.

Cracovia, un oraș foarte animat și obiectiv turistic de top al Poloniei, era putie în cursul serii și al nopții.

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„Este prima dată în Polonia când a fost comis un atac cu arme automate, arme cu rază lungă de acțiune și cu consecințe atât de dramatice. Așadar, ceva se schimbă în Polonia. Ceva se schimbă în rău”, a declarat Bronisław Komorowski în cadrul emisiunii „Președinți și prim-miniștri” de la Polsat News. Fostul președinte a descris atacul din Piața Principală din Cracovia drept „un eveniment fără precedent în Polonia”.

This was the moment the shooting started in Krakow. It took a good 20 seconds or so before people started running as the average Pole has never heard gunshots and the idea of a terror attack is practically incomprehensible in Poland https://t.co/gxEEmdoYvd — Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2026

„Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, a semnat regulamentul din 7 noiembrie 2026 privind introducerea doliuului național pe teritoriul Republicii Polone în zilele de 8 și 9 noiembrie”, a anunțat purtătorul de cuvânt al președintelui, Rafał Leśkiewicz, pe platforma X.

Cu câteva ore înainte, la Cracovia a fost organizată o ședință de informare la care au participat, printre alții, ministrul Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz, și ministrul de Interne și Administrație, Marcin Kierwiński.

„În numele nostru, al tuturor, am dorit să-mi exprim condoleanțele și simpatia față de toate victimele atacului , deoarece a existat un atac, un act de teroare împotriva locuitorilor și turiștilor care stau la Cracovia ”, a declarat Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrul Kierwiński a vorbit pe un ton similar.

Atacul armat de sâmbătă asupra Pieței Principale din Cracovia a făcut obiectul relatărilor a numeroase instituții media internaționale. Presa globală relatează despre evenimente, declarații ale autorităților poloneze și relatări despre răniți, unele dintre ele amintind și de incidente anterioare din școli.

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Apel pentru donarea de sânge pentru un ofițer de poliție din Cracovia. „Adevărați eroi”

Intervenția poliției a început la câteva minute după atac. Toate patrulele disponibile, aproximativ 30 de echipaje de poliție, au fost trimise la fața locului, a declarat comandantul șef al poliției, generalul Marek Boroń. Ambulanțele au intervenit în piața din Cracovia, iar un elicopter de salvare a aterizat și el.

Atacatorul a rănit și polițiști.

„Agentul superior Jakub Kulik, care a fost grav rănit în timpul evenimentelor tragice de la Cracovia, luptă pentru viața sa”, a relatat portalul 112malopolska.pl, făcând apel la donarea de sânge de tip AB Rh+.

Bohater policjant z Krakowa przed wstąpieniem do policji był żołnierzem z elitarnej jednostki. Jak podaje poseł Andrzej Śliwka posterunkowy Jakub Kulik to były żołnierz elitarnej 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. Niedawno zakończył służbę wojskową i wstąpił do Policji. Dzięki wojskowemu wyszkoleniu pomimo rany postrzałowej, zneutralizował zamachowca i zdołał samodzielnie udzielić sobie pomocy. Prawdziwy polski bohater. https://t.co/TjEreygRdd — Dariusz Wiewiórka (@darekwiewiorka) November 7, 2026

Anterior, prim-ministrul Donald Tusk a dezvăluit numele eroicilor polițiști care au intervenit pentru a-l opri pe atacator. „Agentul superior Jakub Kulik și agentul superior Artur Morański sunt adevărați eroi. Probabil că au salvat multe vieți, indiferent de riscul de a-și pierde viața. Starea lor este gravă, dar sunt îngrijiți foarte bine . Toată Polonia ține pumnii pentru voi”, a declarat Donald Tusk prin intermediul platformei X, scrie Polsatnews.pl.

Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to prawdziwi bohaterowie. Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia. Ich stan jest poważny, ale są pod bardzo dobrą opieką. Cała Polska trzyma za Was kciuki. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

Ofițerii au fost duși la spital, iar unul dintre ei este în stare gravă . Jakub Kulik a fost împușcat de trei ori de atacator.

🚨 PILNE! Krew dla Kuby - Policjanta z Krakowa. St. posterunkowy Jakub Kulik, nasz były żołnierz 6 BPD który niedawno zakończył służbę wojskową i wstąpił w szeregi Policji, został ciężko ranny podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie. Dziś sam walczy o życie i potrzebuje pomocy. https://t.co/egPKhYlK7Z — 6BPD (@_6BPD_) November 7, 2026

Ce armă a folosit făptașul

Procuratura a confirmat că bărbatul reținut este cetățean polonez și are 24 de ani. Potrivit identificării neoficiale publicate de Wirtualna Polska, este vorba despre Michał Oksinski, din Ostrowiec Świętokrzyski, care lucrează ca strungar. Numele complet nu a fost comunicat oficial.

Atacatorul a deschis focul dintr-o mașină asupra unor persoane aflate la întâmplare în Piața Principală.

În primele ore de după atac, au existat speculații că atacatorul ar putea avea experiență militară. Acest lucru a fost indicat, printre altele, de îmbrăcămintea sa. Bărbatul purta haine în stil militar, inclusiv o jachetă de camuflaj, și a folosit o armă lungă în atac. Dar autoritățile au dat asigurări că nu are legătură cu armata.

La ora 16:00 locală, poliția a anunțat arestarea făptașului. Imaginile postate pe rețelele de socializare arată un bărbat în uniformă militară completă, înarmat cu o armă lungă, prăbușindu-se după ce a fost împușcat de ofițeri.

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Poliția a negat informațiile din unele mass-media conform cărora forțele de ordine ar căuta un al doilea făptaș. Numeroase alte arme au fost găsite în mașina autorului.

Arma folosită de făptaș a fost cel mai probabil o pușcă de calibrul 5,56x45 mm, similară cu modelul american AR-15. Conform postărilor de pe profilul X/Twitter al revistei poloneze de tir Frag Out!, era vorba de o pușcă Diamondback DB15.

Conform dovezilor fotografice de la fața locului, arma era echipată cu o lunetă. Făptașul era înarmat și cu un pistol.

AR-15 este o versiune civilă a carabinei militare M16, utilizată (de obicei în versiuni modificate și modernizate) de numeroase armate și forțe de poliție din întreaga lume. Arma este populară și pe piața civilă din Statele Unite, scrie Polsatnews.pl.

AR-15 a fost dezvoltat în Statele Unite în anii 1950 și apoi adoptat de Armata SUA în 1962 sub denumirea M-16, devenind principala pușcă automată din forțele armate ale Statelor Unite și ale multor alte țări NATO timp de decenii . O versiune prescurtată a acestei arme - carabina M4 - este încă în uz astăzi.

Pușca are o rată teoretică de foc de 700-900 de cartușe pe minut. Poate folosi încărcătoare cu 20 sau 30 de cartușe. Raza efectivă de acțiune a armei este de aproximativ 500 de metri. Potrivit Asociației Comerciale din Industria Armelor de Foc (FITA), există aproximativ 30-32 de milioane de puști AR-15 de diferite versiuni în circulație pe piața civilă.

24 de ani, fără antecedente penale, fascinat de ideologiile de extremă dreapta

Potrivit poliției, autorul atacului a fost un cetățean polonez, în vârstă de 24 de ani, rezident al orașului Ostrowiec Świętokrzyski (născut în 2002). Neoficial, acesta este Michał Oksinski.

Michał O., din Ostrowiec Świętokrzyski Foto: social media

Autorul avea permis de port-armă și nu avea antecedente penale.

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Atacatorul era fascinat de ideologiile de extremă dreapta și avea opinii radicale, a declarat Marcin Kierwiński, ministrul Afacerilor Interne și Administrației, la o conferință de presă la care au participat, printre alții, prim-ministrul și comandantul șef al poliției.

‼️ Meet the alleged Polish terrorist who shot multiple people in Krakow today. His name is Michał Oksiński. His social profiles are being deleted as we speak. We were able to grab some of his profiles and match his car to the car used in the attack. https://t.co/WvBa5dJaMp — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 7, 2026

Conform informațiilor obținute de Wirtualna Polska, suspectul avea permis pentru arme sportive, două arme înregistrate pe numele său și practica tirul la clubul Świt din Starachowice. Tatăl său frecventa același club și deținea legal 11 arme. Anchetatorii verifică proveniența armelor folosite în atac.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a dezmințit informațiile potrivit cărora atacatorul ar fi fost militar, precizând că acesta nu a avut legături cu armata poloneză.

„Fakt” a vorbit cu vecinii atacatorului. „Era puțin ciudat. Nu vorbea niciodată. Când își amintea, ceea ce era rar, saluta. Și avea gluga trasă peste cap. Nu l-am văzut niciodată în haine de camuflaj”, a spus unul dintre ei.

Atacatorul din Cracovia a fost descris de cei care l-au cunoscut ca fiind un tip ciudat, care se îmbrăca mereu în negru și era obsedat de măștile de gaz, relatează și Visegrad24. The Krakow attacker has been described by people who knew him a weird guy who always dressed in black and was obsessed with gas masks. People who went to school with him say he was an odd guy who liked wearing uniforms and paint his nails black https://t.co/zvYTveTuK0 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026 Cei care au fost colegi de școală cu el spun că era un tip ciudat, căruia îi plăcea să poarte uniforme și să-și vopsească unghiile în negru. „Michał era mereu atât de calm, îmbrăcat mereu în negru, cu o expresie atât de impasibilă”, spune o vecină. Ea a vorbit și despre Renata (mama autorului atentatului), care zâmbea mereu; și tatăl era amabil și prietenos, iar fiica lor era o fată foarte inteligentă, care studia la Academia de Arte Frumoase din Cracovia.” Sąsiadka Michała O.: „Michał zawsze był taki spokojny, zawsze na czarno ubrany, taka twarz bez wyrazu. Sąsiadka mówiła, że widziała się z Renatą (mama zamachowca), uśmiechnięta, ojciec też miły, sympatyczny, córka bardzo mądre dziecko, była na ASP w Krakowie” Tragedia… aż gardło ściska — chrzanik (@chrzanikx) November 7, 2026 După cum scrie „Fakt”, o coincidență neobișnuită a avut loc în timpul împușcăturilor. Doi chirurgi renumiți luau cina la un restaurant din apropierea locului faptei și s-au grăbit să-i ajute pe răniți. Unul dintre ei a operat ulterior pe unul dintre polițiștii răniți. Ceea ce s-a întâmplat sâmbătă după-amiază în inima Cracoviei a fost greu de crezut, chiar și pentru cei care au fost martori la împușcături. Relatările martorilor creează o imagine care amintește de scene dintr-un film în care ei erau protagoniștii neintenționați.

Editor : M.C