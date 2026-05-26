Ce se știe despre racheta Oreșnik lansată de Rusia asupra Ucrainei și cât de adevărată e propaganda lui Putin

Rusia a folosit racheta balistică Oreșnik, cu capacitate nucleară, de trei ori în războiul împotriva Ucrainei, inclusiv în atacul de duminica trecută în apropierea capitalei Kiev. Moscova o numește o armă hipersonică „de ultimă generație”, capabilă să evite interceptarea, însă experții pun la îndoială manevrabilitatea sa și observă că daunele pe câmpul de luptă sunt limitate, potrivit unui material Kyiv Post.

Duminică, proiectilul cu rază intermediară de acțiune a lovit o locație nedivulgată în Bila Țerkva, un oraș din zona metropolitană Kiev, a declarat armata ucraineană.

La începutul lunii ianuarie, racheta hipersonică a lovit un depozit important de gaze din regiunea Liov din vestul Ucrainei, au declarat oficialii locali.

Racheta a fost lansată pentru prima dată asupra unei uzine din orașul ucrainean Dnipro în 2024, potrivit Moscovei. Racheta nu a avut încărcătură nucleară în niciuna dintre cele trei lovituri.

Pe baza informațiilor apărute după bombardamente, Kyiv Post a analizat mai multe caracteristici ale armei.

Rază de acțiune

Rusia a declarat că Oreșnik este o rachetă cu rază intermediară de acțiune, ceea ce înseamnă că poate atinge ținte aflate la o distanță cuprinsă între 3.000 și 5.500 de kilometri.

Serghei Karakaev, comandantul Forțelor Strategice de Rachete ale Rusiei - care controlează arsenalul nuclear și programul de rachete balistice intercontinentale - a declarat că Oreșnik poate lovi ținte „în toată Europa”.

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, un aliat cheie al lui Vladimir Putin, a declarat că Oreșnik a fost desfășurat în țara sa, care se învecinează cu flancul estic al NATO.

Moscova a anunțat imediat că sistemul de rachete „a intrat în serviciu de luptă”.

Ucraina susține că racheta a fost lansată de la poligonul de tragere Kapustin Yar, în apropierea orașului Volgograd, din sudul Rusiei.

Putere

Oreșnik are „zeci de focoase nucleare”, declara Putin în 2024.

Racheta în sine, a adăugat el, nu provoacă distrugeri în masă, deoarece „nu poartă focoase nucleare, ceea ce înseamnă că nu există contaminare nucleară după utilizarea sa”.

Experții militari spun că Oreșnik ar putea fi echipată pentru a transporta focoase nucleare.

Putin a spus că elementele distructive ale rachetei pot atinge o temperatură apropiată de suprafața Soarelui.

„Prin urmare, tot ce se află în epicentrul exploziei se descompune în fracțiuni, în particule elementare, în esență în praf”, spunea el în 2024.

Putin a adăugat că racheta poate lovi „chiar și ținte extrem de protejate și situate la adâncime mare”.

La locul primului atac cu Oreșnik în 2024, la Dnipro, AFP a observat pagube limitate - acoperișul unei clădiri smuls și copaci pârjoliți. Oficialii ucraineni au raportat, de asemenea, doar distrugeri limitate, sugerând că racheta nu fusese echipată cu focoase adevărate.

Locuitorii au raportat un „zgomot infernal” și explozii puternice de lumină în timpul atacului.

Viteză

Putin mai susține că este „imposibil” ca sistemele moderne de apărare antirachetă să intercepteze racheta Oreșnik, care se deplasează cu o viteză de Mach 10, sau 2,5 - 3 kilometri pe secundă.

Experții spun că racheta poate călători la viteze hipersonice, dar nu poate fi manevrată în același mod ca rachetele hipersonice tipice.

„Ca și în cazul altor rachete balistice intermediare și intercontinentale, focoasele sale intră în atmosferă și își ating țintele la viteze hipersonice”, a declarat în 2024 Marcin Andrzej Piotrowski, analist la Institutul Polonez pentru Afaceri Internaționale (PISM).

„Dar, spre deosebire de armele hipersonice, focoasele lui Oreșnik nu au efectuat nicio manevră la viteze hipersonice, ceea ce ar complica funcționarea apărării antirachetă”, a adăugat el după primul atac.

Origini

Putin a declarat în 2024 că Oreșnik „nu este o modernizare a unui sistem sovietic vechi”, ci un dispozitiv „modern, de ultimă generație”.

Departamentul Apărării al SUA a descris Oreșnik ca fiind o rachetă „experimentală” bazată pe racheta balistică intercontinentală RS-26 Rubej a Rusiei.

Karakayev a declarat că racheta, un „sistem terestru cu rază medie de acțiune”, a fost construită pe baza unui ordin al lui Putin emis în iulie 2023.

Editor : B.P.