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Ce se știe despre racheta rusească suspectată că a lăsat un crater de 10 metri la prăbușirea în Polonia. Are greutatea unui autobuz mic

Data publicării:
Flying object explodes in eastern Poland
Cercetări la fața locului prăbușirii rachetei rusești. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce știm despre racheta Kh-101 Avantaj strategic Încălcarea din timpul nopții

Un obiect neidentificat s-a prăbușit joi dimineață într-un câmp din apropierea satului Tarnawa-Kolonia, la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina, lăsând în urmă un crater cu o lățime de aproximativ 10 metri. În cadrul unei conferințe de presă, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că, deși ancheta este încă în curs, „toate indiciile” sugerează că obiectul ar fi fost o rachetă de croazieră rusă Kh-101 (cunoscută și sub denumirea de Ch-101), scrie TVPWorld.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a adăugat că incursiunea unei rachete Kh-101 este în prezent „cea mai probabilă ipoteză”, menționând că Rusia a lansat peste noapte zeci de astfel de rachete asupra unor ținte din toată Ucraina.

Ce știm despre racheta Kh-101

Kh-101 este una dintre cele mai avansate rachete de croazieră convenționale din arsenalul Rusiei.

Concepută pentru a lovi ținte aflate la mii de kilometri distanță, racheta a fost utilizată pe scară largă împotriva infrastructurii critice a Ucrainei, inclusiv în vestul țării.

Racheta măsoară aproximativ 7,5 metri lungime și are o greutate maximă la lansare de circa 2,5 tone, aproximativ greutatea unui autobuz mic.

Poate atinge viteze de până la aproape 1.000 de kilometri pe oră, raza sa maximă de acțiune fiind estimată la aproximativ 5.500 de kilometri, potrivit grupului de reflecție militar Global Security.

Avantaj strategic

Rachetele Kh-101 sunt lansate de obicei de pe bombardiere strategice de lungă distanță, cel mai frecvent variante ale modelelor Tupolev Tu-95 și Tu-160, care pot transporta până la 12 astfel de rachete, în funcție de tipul de aeronavă.

Spre deosebire de o bombă convențională, care necesită ca aeronava să zboare aproape de țintă, o rachetă de croazieră Kh-101 poate fi lansată de la distanțe foarte mari, permițând bombardierului și echipajului său să rămână cu mult în afara razei de acțiune a majorității sistemelor de apărare aeriană ucrainene, potrivit postului public polonez TVP Info.

O altă caracteristică cheie a rachetei Kh-101 este faptul că aceasta zboară de obicei la altitudini joase, între 30 și 70 de metri deasupra solului, ceea ce face mult mai dificilă detectarea și urmărirea sa de către sistemele radar convenționale.

Generalul în rezervă Jarosław Kraszewski, fost director al Biroului Național de Securitate al Poloniei, a declarat postului TVN24 că „acestea sunt rachete care zboară la altitudini joase și sunt proiectate să fie practic nedetectabile de sistemele radar, care au propriile lor limitări”.

Încălcarea din timpul nopții

În timpul nopții, Polonia și-a mobilizat forțele aeriene pentru a -și proteja spațiul aerian, în timp ce Rusia a lansat un atac la scară largă cu rachete și drone îndreptat împotriva vestului Ucrainei.

Comandamentul Operațional al Poloniei a declarat că un obiect neidentificat a fost detectat în spațiul aerian polonez în jurul orei 3:40 dimineața, ora locală, deplasându-se spre vest.

„Pentru a-l identifica și intercepta, un avion de vânătoare F-16 aflat în stare de alertă a fost trimis în zonă”, a precizat comandamentul.

Cu toate acestea, obiectul a dispărut ulterior de pe radar, determinând armata să trimită un elicopter către ultima sa poziție cunoscută, unde echipajele au identificat ulterior un loc de impact într-o zonă nelocuită din apropierea localității Tarnawa-Kolonia.

Editor : M.C

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