Live TV

Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și transferați în Coreea de Sud

Data publicării:
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni. Foto: AFP Photo/ KCNA via KNS/ Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați Problema juridică a transferului De ce nu ar fi putut fi trimiși înapoi în Coreea de Nord Cum s-a implicat Coreea de Sud în sprijinirea Ucrainei De ce a vrut Seulul să păstreze transferul secret

Doi soldați nord-coreeni capturați în timp ce luptau pentru Rusia împotriva Ucrainei se află acum în Coreea de Sud, unde urmează să fie supuși unor audieri și verificări de securitate. Autoritățile de la Seul trebuie să stabilească dacă le acordă protecție și dacă încep procedurile pentru relocarea lor, dar cazul ridică și întrebări juridice privind transferul celor doi prizonieri de război, relatează Reuters

Ministerul sud-coreean al Unificării a anunțat luni că situația celor doi va fi analizată în baza legislației și a practicilor aplicate în cazuri similare.

Ce se va întâmpla cu cei doi soldați

În mod obișnuit, nord-coreenii care ajung în Coreea de Sud și solicită protecție sunt anchetați de Serviciul Național de Informații (NIS). Autoritățile le verifică identitatea, motivele pentru care au părăsit Coreea de Nord și eventualele aspecte care țin de securitatea națională.

Ancheta și perioada de protecție temporară pot dura până la 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii în anumite situații.

În cazul celor doi soldați, procedurile ar putea fi mai ample, având în vedere experiența lor militară și informațiile pe care le dețin despre desfășurarea trupelor nord-coreene în Rusia.

Yu Yong-weon, parlamentar al opoziției sud-coreene care s-a întâlnit cu cei doi în Ucraina în februarie 2025, a spus că aceștia au făcut parte din forțele speciale nord-coreene. Potrivit lui, soldații ar putea furniza informații despre pregătirea militară a Phenianului, capacitățile armatei nord-coreene și participarea acesteia la războiul din Ucraina.

Dacă vor primi protecție, cei doi ar urma să participe, în mod normal, la programe de pregătire pentru relocare înainte de a fi integrați în societatea sud-coreeană.

Ministrul Unificării este cel care decide, de regulă, dacă un nord-coreean care ajunge în Coreea de Sud beneficiază de protecție. Directorul NIS poate lua însă decizia din motive de securitate națională.

Yu a declarat pentru Reuters că sensibilitatea cazului ar putea face ca cei doi să rămână mai mult timp departe de atenția publică decât alți nord-coreeni ajunși în Coreea de Sud.

Starea lor fizică și psihică ar urma, de asemenea, să fie evaluată. Yu a spus că, atunci când s-a întâlnit cu ei, soldații erau ținuți separat într-un centru de detenție ucrainean și că izolarea prelungită și incertitudinea le-ar fi putut afecta sănătatea mintală.

Problema juridică a transferului

Transferul celor doi în Coreea de Sud ridică și întrebări legate de statutul lor de prizonieri de război și de temeiul juridic al mutării într-o țară terță.

A Treia Convenție de la Geneva prevede că prizonierii de război trebuie eliberați și repatriați fără întârziere după încheierea ostilităților active. Prevederea nu interzice însă în mod necesar eliberarea sau transferul unui prizonier într-o țară terță înainte de acel moment.

Coreea de Sud și Ucraina nu au făcut public temeiul legal în baza căruia cei doi au fost transferați și nici dacă mutarea lor a pus oficial capăt statutului de prizonieri de război.

Peter Ward, cercetător la Sejong Institute, a declarat că repatrierea este un principiu fundamental aplicabil prizonierilor de război, dar că acesta nu ar trebui să fie aplicat dacă întoarcerea în țara de origine le-ar pune în pericol bunăstarea sau drepturile.

„Există suficiente temeiuri în dreptul umanitar și în legislația privind drepturile omului pentru ca acești prizonieri de război să fie transferați într-o țară terță aleasă de ei, atât timp cât acea țară este dispusă să îi primească”, a spus Ward.

La rândul său, Lee Shin-wha, profesor la Universitatea Korea și fost emisar pentru drepturile omului în Coreea de Nord, a spus că transferul ar putea genera în continuare tensiuni juridice și diplomatice.

Potrivit acesteia, dreptul internațional tratează Coreea de Nord și Coreea de Sud ca state separate, în timp ce Seulul îi consideră pe nord-coreeni cetățenii săi. Lee a mai spus că dorința celor doi de a ajunge în Coreea de Sud, precum și riscurile la care s-ar putea expune în Coreea de Nord, reprezintă argumente pentru acceptarea lor în Sud.

De ce nu ar fi putut fi trimiși înapoi în Coreea de Nord

O eventuală repatriere ar trebui analizată și prin prisma dreptului internațional privind drepturile omului. Dacă soldații s-ar confrunta cu un risc real de tortură, persecuție sau alte forme grave de rele tratamente, returnarea lor ar putea intra în conflict cu principiul non-refoulement, care interzice trimiterea unei persoane într-o țară în care există astfel de riscuri.

Lee a explicat că repatrierea este regula generală pentru prizonierii de război, dar că practica internațională recunoaște și repatrierea voluntară și interzice returnarea atunci când aceasta ar putea duce la persecuție sau tortură.

Cei doi soldați și-au exprimat în mod repetat dorința de a ajunge în Coreea de Sud, inclusiv în interviuri acordate presei și în timpul întâlnirii cu Yu.

În plus, liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a lăudat pe soldații care s-au sinucis în timp ce luptau împotriva forțelor ucrainene în regiunea Kursk din Rusia, unde cei doi au fost capturați.

Ward a declarat că Phenianul are puține argumente în dreptul internațional pentru a solicita returnarea celor doi.

Cum s-a implicat Coreea de Sud în sprijinirea Ucrainei

Coreea de Sud este un important producător de armament și s-a confruntat cu presiuni din partea unor state occidentale și a Ucrainei pentru a furniza arme letale Kievului. Seulul s-a concentrat însă până acum pe ajutorul neletal, inclusiv pe furnizarea de echipamente pentru deminare.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a anunțat, la summitul NATO din iulie, un pachet de sprijin de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina. Guvernul său a precizat atunci că armele letale nu sunt incluse. Seulul a promis, de asemenea, continuarea ajutorului umanitar și sprijin pentru reconstrucția Ucrainei.

La summitul din iulie, Lee și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au convenit că problema soldaților nord-coreeni capturați trebuie gestionată în conformitate cu voința liber exprimată a acestora, dreptul internațional și principiile umanitare.

De ce a vrut Seulul să păstreze transferul secret

Coreea de Sud a cerut Ucrainei scuze după ce Zelenski a dezvăluit transferul celor doi soldați la Adunarea Generală a ONU, săptămâna trecută. Seulul a susținut că Kievul a încălcat un acord privind păstrarea caracterului confidențial al informațiilor.

Autoritățile sud-coreene au spus că secretizarea transferului era necesară pentru protejarea celor doi soldați și a rudelor lor aflate în Coreea de Nord.

Kievul a respins însă această versiune și a afirmat că nu a existat niciun acord privind păstrarea secretului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
traian basescu in fata ta digi24
3
Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan: „Cum să pui un premier...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
4
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
Siegfried Mureşan
5
„E inacceptabil”. Comunitatea italiană din România se delimitează de acțiunea în instanță...
Primele informații de la națională, după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului
Digi Sport
Primele informații de la națională, după ce Gică Hagi l-a lăsat pe Ianis în afara lotului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Steag UE
Uniunea Europeană vrea să îşi consolideze răspunsul în fața atacurile hibride ruseşti
Female hands with smartphone close up. Woman using mobile phone in spring park
Companie rusă de supraveghere tehnologică, inflitrată în instituții de aplicare a legii din Europa, inclusiv România (Politico)
volodimir zelenski si donald trump profimedia
Trump spune că l-a convins pe Zelenski să reducă atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești
Rusia atacă centre de date din Ucraina
Ucraina se pregătește pentru cel mai pesimist scenariu, în care Rusia ar perturba conexiunile la internet și comunicațiile mobile
Război în Ucraina.
Armata ucraineană dă o nouă o lovitură masivă asupra depozitelor de combustibil ale Rusiei
Recomandările redacţiei
muresan abrudean pnl parlament
Au început audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan: Primul aviz...
ROMANIA BUCHAREST GOVERNMENT PRIME MINISTER DESIGNATE
„Va acționa din nou împotriva României”. Mureșan, săgeți către...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George...
Sorin Grindeanu
PSD nu votează Guvernul Siegfried Mureşan. Grindeanu: „A fost un vot...
Ultimele știri
Ministerul Educației a lansat un program pentru prevenirea analfabetismului funcțional. Bugetul depășește 1,21 miliarde de lei
Atac lansat de Călin Georgescu la Siegfried Mureșan și Nicușor Dan: „Un individ ca eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat”
Tentativa de atentat la baza militară americană din Anglia, dejucată de o localnică. Ce se întâmplă cu suspecții arestați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Steven Spielberg s-a căsătorit. Rochia inedită purtată de mireasă a costat aproape 9500...
Cancan
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Fanatik.ro
Cum au dispărut din lotul României Ianis Hagi, Man, Drăgușin, Rațiu și Răzvan Marin și care sunt lucrurile pe...
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Echipa de start a lui Hagi pentru România – Bosnia. Mari surprize: Strata, Olaru și Eissat, titulari! Exclusiv
Adevărul
Urmărire ca în filme pe DN6. Șofer fugar, imobilizat de polițiști cu focuri de armă și „spike”
Playtech
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus
Digi FM
Acum 10 ani erau cele mai iubite și urmărite cupluri, azi sunt istorie. De la Brad Pitt și Angelina Jolie la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo a postat UN SINGUR cuvânt, după ce a fost rezervă neutilizată în Norvegia - Portugalia
Pro FM
De ce nu vrea Lora să aibă copii. Ce a făcut-o să ia această decizie: „Nu vreau să aduc pe lume un suflet...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Avion privat, ceas scump, vacanță în Turcia: ce ne spun detaliile din viața personală a politicienilor
Newsweek
EXCLUSIV Ministerul Muncii spune în ce condiții va indexa pensiile la 1 ianuarie 2027. De ce depind sumele?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Cum arată câinele care valorează un milion de euro. A fost conceput și născut în România: „A câștigat toate...
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Loredana Groza a întors toate privirile într-o rochie neagră transparentă. „Într-o lume plină de culoare...