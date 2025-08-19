Live TV

Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Profimedia Images

Elveţia îi va oferi ”imunitate” preşedintelui rus Vladimir Putin, pe numele căruia Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis un mandat de arestare, cu condiţia să vină ”la o Conferinţă de Pace”, anunţă marţi ministrul de Externe Ignazio Cassis.

Guvermul federal helvetic a stabilit anul trecut ”regulile acordării imunităţii unei persoane pe numele căreia există un mandat internaţional de arestare”, declară Ignazio Cassis într-o conferinţă de presă comună, la Berna, cu omologul său italian Antonio Tajani, relatează AFP, potrivit news.ro.

El precizează că Guvernul a stabilit să acorde o imunitate ”dacă această persoană vine la o Conferinţă de Pace, nu dacă vine din motive private”, precizează şeful diplomaţiei elveţiene.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
1
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Macron...
Geoffrey Hinton
4
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
Guvernul vrea să prioritizeze investițiile din PNRR care pot fi...
View of the Chain Bridge (Lanchid) from Castle Hill in Budapest
Budapesta, variantă pentru locul eventualei întâlniri Putin-Zelenski...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu va primi un apartament de protocol: „Casa este mult...
nicusor dan face declaratii
Reuniune a liderilor europeni, după întâlnirea Trump-Zelenski...
Ultimele știri
Un bărbat de 35 de ani din Botoşani a găsit mort lângă calea ferată, după ce a căzut din tren. Cadavrul, descoperit de un angajat CFR
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Un băiat de şase ani a fost căutat de pompieri după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord. Unde a fost găsit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Trump vede războiul prin ochii Rusiei.” Trei momente de la întâlnirea cu Zelenski care arată influența lui Putin asupra liderului SUA
Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
Când ar putea avea loc întâlnirea dintre Putin și Zelenski. Trump: „Am început pregătirile”
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Ucraina promite să cumpere armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, în schimbul garanțiilor de securitate (FT)
President Donald Trump Hosts Multilateral Meeting With European Leaders At The White House - 18 Aug 2025
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cere „sporirea sancțiunilor”, dacă negocierile privind Ucraina eșuează
Washington, United States. 18 August, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, welcomes Finnish President Alexander Stubb, right, for a strategy meeting with European leaders at the Ukrainian Embassy, August 18, 2025 in Washington, D.C. The me
Președintele Finlandei îl consideră pe Putin „nedemn de încredere”. „Avem propria experiență cu Rusia”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-ar fi șoptit prințul Philip reginei la nunta lui Harry și Meghan. Comentariul său a stârnit rumoare după...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
O influenceriță a fost „aproape decapitată” după ce eșarfa de mătase i s-a prins în mașină: „Era să mor din...
Digi Sport
"Sunteți penibli". Laura Vicol a reacționat după ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB
Pro FM
Val de reacții după ce Delia a postat mai multe fotografii în costum de baie: „Ce ai vrut să demonstrezi?”...
Film Now
Josh Duhamel, declarații emoționante despre soția sa, mai tânără cu 21 de ani: „Sunt foarte norocos, o să fiu...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Procurorul-șef și soția, venituri de 1.000.000 lei. Îi cer lui Bolojan să nu taie pensiile speciale
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Sophie Turner, despre sărutul „dezgustător” experimentat pe platourile de la „The Dreadful”. „A fost cel mai...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...