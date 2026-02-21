Ce se va întâmpla în continuare? UE „analizează cu atenție” hotărârea instanței americane împotriva taxelor impuse de Trump

Uniunea Europeană a declarat că „analizează cu atenție” hotărârea Curții Supreme a SUA potrivit căreia președintele Donald Trump și-a depășit competențele prin impunerea de taxe extinse asupra partenerilor comerciali, potrivit TVPWorld.

În urma deciziei Curții Supreme, Trump a insistat că toate taxele rămân în vigoare și vor fi completate cu o taxă „globală” suplimentară de 10%.

Situația în schimbare a pus sub semnul întrebării acordurile comerciale existente și a pus în discuție un acord iminent între SUA și UE.

Un purtător de cuvânt al UE a declarat după hotărârea judecătorească de vineri că blocul comunitar va solicita clarificări.

„Luăm act de hotărâre... și o analizăm cu atenție”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru comerț, Olof Gill. „Rămânem în contact strâns cu administrația SUA, în timp ce solicităm clarificări cu privire la măsurile pe care intenționează să le ia ca răspuns la această hotărâre.

„Companiile de pe ambele maluri ale Atlanticului depind de stabilitatea și previzibilitatea relațiilor comerciale”, a continuat el. „Prin urmare, continuăm să pledăm pentru taxe reduse și să depunem eforturi pentru reducerea acestora.”

Rambursări?

Decizia Curții Supreme ar putea avea repercusiuni ample, existând posibilitatea ca peste 175 de miliarde de dolari din taxele colectate de SUA să fie rambursate. Trump a declarat vineri că cererile de rambursare ar putea dura ani pentru a fi soluționate în instanță.

Peste 1.800 de procese legate de taxe au fost intentate la Curtea de Comerț Internațional a SUA, care are jurisdicție asupra taxelor și chestiunilor vamale, începând din aprilie, comparativ cu mai puțin de două duzini de astfel de cazuri în tot anul 2024.

Printre reclamanții renumiți se numără filiale ale grupului japonez Toyota, retailerul american Costco, producătorul de anvelope Goodyear și gigantul de ochelari EssilorLuxottica, listat la bursă în Paris.

Mai mulți avocați au declarat pentru Reuters că multe alte companii din întreaga lume vor adera probabil la procese, după ce au așteptat pronunțarea hotărârii pentru a nu atrage atenția nedorită a Casei Albe.

Un vot cheie

Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului European, a declarat că se așteaptă un „plan B” din partea administrației Trump și că comisia se va reuni luni pentru a discuta această chestiune.

Ședința planificată are loc cu o zi înainte ca deputații europeni să voteze ratificarea acordului comercial dintre SUA și UE încheiat vara trecută.

Un membru al comisiei, Anna Cavazzini, din partea Verzilor, a declarat că votul ar trebui amânat până la clarificarea situației.

„Consecințele acestei decizii sunt neclare”, a declarat ea, potrivit serviciului de știri Euractiv, adăugând că „există teama că Trump va continua să-și depășească puterile până când va găsi o nouă cale legală pentru taxele sale nejustificate”.

Incertitudinea continuă

Oficialii americani au declarat că vor utiliza alte metode legale pentru a aplica taxe, inclusiv legi care permit Statelor Unite să se protejeze împotriva practicilor comerciale neloiale sau să protejeze sectoare cruciale pentru securitatea națională.

Aceasta înseamnă că întreprinderile s-ar putea confrunta cu un nou val de incertitudine în lunile următoare.

VDMA din Germania, care reprezintă firmele de mașini-unelte afectate de taxe, a avertizat că decizia nu va reduce în niciun fel incertitudinea și că Trump are la dispoziție mai multe alte opțiuni legale pentru a impune taxe.

Editor : M.C