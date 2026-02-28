Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului

Momentul atacului SUA și Israelului asupra Iranului are o semnificație simbolică în iudaism. Înaintea sărbătorii evreiești Purim, credincioșii citesc o parte specifică din Vechiul Testament, cunoscută sub numele de Zachor, notează CNN.

Pasajul din cartea Deuteronomul poruncește vechilor israeliți să-și amintească atacul neprovocat al națiunii Amalek și să șteargă memoria Amalek odată ce israeliții se vor fi stabilit pe pământul lor.

Pasajul este citit public înainte de Purim pentru a îndeplini mitzvah-ul de a-l aminti pe Amalek ca dușman arhetipal al Israelului.

„Răgetul Leului”

Israelul a anunțat că numele noii sale operațiuni împotriva Iranului va fi „Răgetul Leului”, potrivit Biroului Primului Ministru, citat de CNN.

Acest nume urmează operațiunii din războiul de 12 zile din iunie, pe care Israelul a numit-o „Ascensiunea Leului”.

De cealaltă parte, Departamentul de Război al Statelor Unite a denumit operațiunea „Furia Epică”.

Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii.

