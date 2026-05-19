Live TV

Ce speră cancelarul german că îi va cere Xi Jinping lui Putin, în timpul vizitei în China

Data actualizării: Data publicării:
Cabinet meeting of the Federal Government
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, marţi, că speră că preşedintele chinez Xi Jinping îi va cere omologului său rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, în timpul întâlnirii celor doi lideri de la Beijing, relatează dpa, potrivit Agerpres. 

„Nu ne aşteptăm la o schimbare fundamentală în relaţiile strategice dintre Rusia şi China în această etapă”, a declarat Merz marţi, după o întâlnire cu preşedintele elveţian Guy Parmelin la Berlin.

„Însă, în mod firesc, asociem această vizită cu speranţa că preşedintele Xi îl va îndemna, de asemenea, pe preşedintele Putin să pună capăt acestui război din Ucraina, pe care nu îl poate câştiga”, a mai spus Merz.

Cancelarul german a subliniat că războiul provoacă zilnic „pierderi grele de vieţi omeneşti” pentru Rusia.

La câteva zile după ce preşedintele american Donald Trump s-a aflat în vizită la Beijing, Putin începe marţi o vizită de două zile în China, cea de-a 25-a pentru liderul de la Kremlin.

Discuţiile, la invitaţia liderului chinez Xi Jinping, se vor concentra pe extinderea parteneriatului strategic dintre cele două ţări.

Citește și: China și implicarea în războiul din Ucraina: militari ruși instruiți în secret de Beijing se întorc să lupte pe front

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
5
Laura Codruța Kovesi, după 7 ani la conducerea EPPO: „Toată lumea vrea o justiție...
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Digi Sport
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru
Când America privește spre Asia, Europa are o singură șansă: să devină un imperiu. Adevărul despre slăbiciunea Rusiei
Angela Merkel și Lech Walesa, la Parlamentul European. Foto Profimedia
Merkel și Walesa au primit Ordinul de Merit al UE din partea PE. Contextul în care vine distincția pentru fosta cancelară
soldati-rusi-in uniforma
China și implicarea în războiul din Ucraina: militari ruși instruiți în secret de Beijing se întorc să lupte pe front (Reuters)
Silhouette of Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin against the background of the flags of Russia and China.
Vladimir Putin merge pentru a 25-a oară în vizită în China: „protejarea suveranității” și noua conductă „Puterea Siberiei 2”, pe agendă
Xi Jinping și Vladimir Putin
„Lipiciul” care ține Rusia și China împreună într-o „prietenie fără limite”
Recomandările redacţiei
grafica cu omuleti asezati pe fisicuri de monede de inaltimi diferite
Noua lege a salarizării: puțin peste 50% din bugetari ar putea primi...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Două românce din Germania sunt date dispărute după ce blocul în care...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă...
Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat vineri că România nu este într-o criză economică mai mare decât cea în care se află Europa sau SUA
Președintele Consiliului Fiscal: „România riscă stagflație și o...
Ultimele știri
Peste 19.000 de copii din România nu au fost vaccinați pentru rujeolă, oreion și rubeolă
Un oficial din administrația Trump a contribuit la obținerea unei vize americane pentru fostul ministru polonez fugar Zbigniew Ziobro
Oana Gheorghiu propune restructurări la Metrorex: „Nu poți cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curățenie în sistem”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care vor simți totul mult mai intens în următoarele săptămâni. Venus a intrat în Rac și răscolește...
Cancan
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Fanatik.ro
Are o avere de peste 600 de milioane de euro, dar abia acum a absolvit masterul. Și-a luat diploma la 54 de...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Filipe Coelho a vorbit deschis despre Mirel Rădoi! Ce spune antrenorul Universităţii Craiova despre...
Adevărul
Cazul șoferului „prins” cu aproape 700 km/h de un radar din Belgia. Amenda, contestată în instanță
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Milionarii români care își duc copiii la școală cu mijloacele de transport în comun. Au o avere impresionantă
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
70 de ani, rochie mini și un zâmbet șarmant. Geena Davis, impresionantă la premiera „The Boroughs” în Los...
Adevarul
„Îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri”. Un important propagandist rus cere răsturnarea lui Putin. Pe...
Newsweek
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...