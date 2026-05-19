Ce speră cancelarul german că îi va cere Xi Jinping lui Putin, în timpul vizitei în China

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, marţi, că speră că preşedintele chinez Xi Jinping îi va cere omologului său rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, în timpul întâlnirii celor doi lideri de la Beijing, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Nu ne aşteptăm la o schimbare fundamentală în relaţiile strategice dintre Rusia şi China în această etapă”, a declarat Merz marţi, după o întâlnire cu preşedintele elveţian Guy Parmelin la Berlin.

„Însă, în mod firesc, asociem această vizită cu speranţa că preşedintele Xi îl va îndemna, de asemenea, pe preşedintele Putin să pună capăt acestui război din Ucraina, pe care nu îl poate câştiga”, a mai spus Merz.

Cancelarul german a subliniat că războiul provoacă zilnic „pierderi grele de vieţi omeneşti” pentru Rusia.

La câteva zile după ce preşedintele american Donald Trump s-a aflat în vizită la Beijing, Putin începe marţi o vizită de două zile în China, cea de-a 25-a pentru liderul de la Kremlin.

Discuţiile, la invitaţia liderului chinez Xi Jinping, se vor concentra pe extinderea parteneriatului strategic dintre cele două ţări.

