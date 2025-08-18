Cum comentează BBC și CNN întâlnirea Donald Trump – Volodimir Zelenski: optimism, prudență și multe lucruri care nu s-au spus

Întâlnirea publică dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski a părut prudent optimistă, departe de discuţia aprinsă din Biroul Oval pe care am văzut-o data trecută, în februarie, comentează BBC.

Au fost câteva detalii concrete despre paşii următori – în special comentariul lui Trump că va vorbi cu Vladimir Putin şi că preşedintele SUA crede că o întâlnire trilaterală viitoare este posibilă, chiar dacă nu ştim când sau unde ar putea avea loc.

Mai importante, însă, sunt detaliile pe care nu le-am auzit, scrie corespondentul BBC de la Casa Albă.

În primul rând, încă nu avem nicio indicaţie clară cu privire la forma pe care o vor lua garanţiile de securitate viitoare din partea SUA, un element cheie al oricărui acord de pace viitor. Trump a sugerat că SUA ar putea oferi sprijin militar, poate chiar trupe, pentru acest efort, dar nu a dat niciun detaliu.

De asemenea, nu am auzit prea multe despre aşteptările fiecărei părţi cu privire la harta Ucrainei după încheierea conflictului.

Trump a afirmat în mod repetat şi clar că nu crede că Ucraina poate recupera o parte din teritoriile pierdute, cum ar fi Crimeea. Zelenski, pe de altă parte, a declarat că legea fundamentală a Ucrainei nu îi permite să cedeze teritoriile ţării.

Nu este încă clar cum pot fi conciliate aceste două poziţii, conchide corespondentul BBC într-o scurtă analiză.

CNN remarcă și el că „atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie” și remarcă: „Zelenski a purtat un costum, aparent o concesie faţă de nemulţumirea lui Trump faţă de uniforma militară pe care a purtat-o în timpul ultimei întâlniri. Alegerea sa vestimentară a creat un moment de destindere”, scrie News.ro.

