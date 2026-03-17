Ce spune ambasadorul Iranului în Rusia despre informația că Mojtaba Khamenei se află la Moscova, unde primește îngrijiri medicale

Ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali, a negat o informaţie apărută în presă, conform căreia noul lider suprem al ţării, ayatollahul Mojtaba Khamenei, primeşte îngrijiri medicale la Moscova, a informat marţi agenţia de presă de stat rusă Tass. Presa a scris că Mojtaba Khamenei ar fi fost transferat la Moscova în urma rănilor suferite într-un atac israelian.

Mojtaba Khamenei nu a apărut încă în public de când a fost desemnat succesor la conducere al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis de atacurile americano-israeliene în 28 februarie.

Publicaţia Al Jarida din Kuwait a relatat în weekend că Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost grav rănit într-un atac aerian în timpul campaniei militare lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului şi a fost transportat în secret la Moscova, pentru a primi tratament medical, la invitaţia personală a preşedintelui rus Vladimir Putin.

Moscova a refuzat să comenteze în legătură cu această informaţiepotrivit Reuter, preluată de Agerpres.

Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului ayatollah Ali Khamenei, pentru numirea sa în funcţia de lider suprem al Iranului cu o săptămână în urmă.

Şeful statului rus a calificat atunci uciderea lui Ali Khamenei în operaţiunea lansată de SUA şi Israel împotriva Republicii islamice drept un „asasinat cinic”, care contravine tuturor normelor moralităţii umane.

