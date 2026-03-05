Live TV

Ce spune Casa Albă despre desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran

Data publicării:
soldati americani
Foto: Shutterstock

Desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran nu este planificată în prezent, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Nu face parte din planul pentru această operaţiune în acest moment”, a declarat Karoline Leavitt într-o conferinţă de presă miercuri.

„Dar cu siguranţă nu voi exclude niciodată opţiunile militare în numele preşedintelui Statelor Unite sau al comandantului-şef şi, în mod înţelept, nici el nu face acest lucru”, a adăugat ea, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

„Ştiu că au existat mulţi lideri în trecut cărora le-a plăcut să excludă opţiuni fără a avea o înţelegere completă a modului în care lucrurile ar putea evolua. Deci, încă o dată, (desfăşurarea de trupe terestre) nu face parte din planul actual, dar nu voi elimina o opţiune în numele preşedintelui care poate fi luată în considerare”, a mai spus ea.

Statele Unite lansează în prezent atacuri aeriene împotriva a mii de ţinte din Iran. Potrivit administraţiei americane, aceste atacuri au drept scop distrugerea capacităţilor Iranului în materie de rachete şi drone, precum şi a infrastructurii sale militare.

Tot miercuri, administraţia preşedintelui american Donald Trump a declarat că armata SUA deţine suficiente muniţii pentru a-şi duce la bun sfârşit campania împotriva Iranului, sugerând că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura până la opt săptămâni.

Acest termen reprezintă o prelungire a termenului estimat inițial, de patru săptămâni, pentru operațiunea din Iran.

„Ar putea fi patru săptămâni, dar ar putea fi şi şase, opt sau trei”, a afirmat într-o conferinţă de presă la Pentagon ministrul de război, Pete Hegseth, care a asigurat că SUA şi Israelul sunt cele dictează în totalitate „ritmul” războiului.

Hegseth a mai spus că, „în mai puţin de o săptămână, cele două cele mai puternice forţe aeriene din lume vor avea controlul total asupra spaţiului aerian al Iranului”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
sanchez
3
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
4
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
5
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
Digi Sport
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dara de foc, avion explodat
Momentul în care un avion invizibil F-35 israelian doboară un aparat de luptă iranian
vas iran scufundat iris dena
Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri Lankăi. Cum lovește Mk-48
alexandru muraru
De la Iran la Marea Neagră: un test strategic pentru România
F-35 Army Fighter jet flying over mountains
SUA și Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a monitoriza patrulele aeriene rusești în apropiere de Alaska
Anti-Terror Militia Emergency Drill Held In Nanjing
China majorează cheltuielile militare: bugetul pentru apărare crește cu 7% anul viitor
Recomandările redacţiei
srSXXw-39o14eEbl-ezgif.com-optimize
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. FSB îl...
Nicusor dan si mirabela gradinaru alturi de cuplul prezidential polonez
Nicușor Dan a fost primit de Karol Nawrocki la Varșovia. Cei doi șefi...
azer
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost...
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan: Avem creșteri de prețuri la combustibili mult mai mici...
Ultimele știri
Bărbatul care a lovit în anul 2022 un medic care era de gardă la Spitalul din Fetești a fost condamnat la închisoare
„Sunt îngrijorate de un posibil război civil”. Anunțul șefei diplomației europene privind evoluțiile din Orientul Mijlociu
Adjunctul șefului Pentagonului își exprimă scepticismul cu privire la descurajarea nucleară europeană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Cine este frumoasa Sarah Pidgeon, actrița care a cucerit o lume întreagă în rolul Carolyn Bessette din „Love...
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Emma Watson, surprinsă în timp ce se săruta cu noul iubit. Cine e miliardarul cu care a fost pozată în...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii