Ce spune Casa Albă despre desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran

Desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran nu este planificată în prezent, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Nu face parte din planul pentru această operaţiune în acest moment”, a declarat Karoline Leavitt într-o conferinţă de presă miercuri.

„Dar cu siguranţă nu voi exclude niciodată opţiunile militare în numele preşedintelui Statelor Unite sau al comandantului-şef şi, în mod înţelept, nici el nu face acest lucru”, a adăugat ea, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

„Ştiu că au existat mulţi lideri în trecut cărora le-a plăcut să excludă opţiuni fără a avea o înţelegere completă a modului în care lucrurile ar putea evolua. Deci, încă o dată, (desfăşurarea de trupe terestre) nu face parte din planul actual, dar nu voi elimina o opţiune în numele preşedintelui care poate fi luată în considerare”, a mai spus ea.

Statele Unite lansează în prezent atacuri aeriene împotriva a mii de ţinte din Iran. Potrivit administraţiei americane, aceste atacuri au drept scop distrugerea capacităţilor Iranului în materie de rachete şi drone, precum şi a infrastructurii sale militare.

Tot miercuri, administraţia preşedintelui american Donald Trump a declarat că armata SUA deţine suficiente muniţii pentru a-şi duce la bun sfârşit campania împotriva Iranului, sugerând că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura până la opt săptămâni.

Acest termen reprezintă o prelungire a termenului estimat inițial, de patru săptămâni, pentru operațiunea din Iran.

„Ar putea fi patru săptămâni, dar ar putea fi şi şase, opt sau trei”, a afirmat într-o conferinţă de presă la Pentagon ministrul de război, Pete Hegseth, care a asigurat că SUA şi Israelul sunt cele dictează în totalitate „ritmul” războiului.

Hegseth a mai spus că, „în mai puţin de o săptămână, cele două cele mai puternice forţe aeriene din lume vor avea controlul total asupra spaţiului aerian al Iranului”.

