Ce spune Casa Albă despre folosirea armelor nucleare împotriva Iranului

Casa Albă a reacționat marţi în termeni vehemenţi la o afirmaţie de pe un cont de social media asociat fostei vicepreședinte americane Kamala Harris, conform căreia, interpretând o declaraţie a lui JD Vance, liderul de la Casa Albă ar intenţiona să recurgă la arme nucleare în războiul împotriva Iranului.

„Nimic din ce spune vicepreşedintele aici nu «dă de înţeles» asta, clovnilor”, a scris Casa Albă pe contul său @RapidResponse47, răspunzând unui mesaj postat pe contul @HQNewsNow asociat Kamalei Harris.

În acesta din urmă se afirmă că „JD Vance insistă şi preia noul mesaj al lui Trump care spune că «o întreagă civilizaţie va pieri în seara asta» şi dă de înţeles că Trump ar putea folosi arme nucleare”.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat Iranul că va dezlănţui „iadul” asupra acestei ţări atacându-i podurile şi centralele electrice dacă până marţi la ora 20:00, ora Washingtonului (miercuri, ora 00:00 GMT), nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz, în cel mai recent ultimatum pe care l-a transmis Teheranului.

Acest ultimatum este final, a declarat Trump luni, când a mai spus că Iranul a făcut o „propunere semnificativă (...), dar nu suficient de bună”.

„O întreagă civilizaţie va muri în seara asta, şi nu va mai fi readusă niciodată la viaţă. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla”, a ameninţat Trump marţi din nou.

Editor : B.P.