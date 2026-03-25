Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până la al Treilea Război Mondial

valeri zalujnii la o sedinta
Valeri Zalujnîi este în prezent ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie. Foto: Profimedia
„Războiul din Iran ar trebui să aibă doar două strategii” „Trei țări sunt pregătite pentru asta”

Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, actual ambasador al Kievului la Londra, afirmă că „este imposibil de prevăzut” când se va încheia războiul din Iran. Într-un editorial publicat recent în The Telegraph, Zalujnîi face o analiză a conflictului din Orientul Mijlociu prin prisma experienței căpătate în războiul împotriva Rusiei și pune în discuție strategiile, dar și capacitățile reale de luptă.

Fostul comandant ucrainean își începe analiza observând că, atâta vreme cât războiul din Ucraina nu a fost oprit prin intervenția externă a marilor puteri, acest lucru a fost ca o invitație pentru pornirea altor conflicte.

„Era evident că, dacă războiul ruso-ucrainean nu putea fi oprit printr-o soluție globală, am deveni martori și participanți la o nouă confruntare majoră.

Războiul nostru a dus mai întâi la incapacitatea de a rezolva conflictele pe cale diplomatică și, mai târziu, la distrugerea dreptului internațional, atât de jure, cât și de facto.

Un echilibru distrus într-o parte a lumii aduce dorința și necesitatea de a distruge echilibrul în alt loc și așa mai departe până la un război global sau până când numărul conflictelor locale se apropie de un al Treilea Război Mondial în ceea ce privește intensitatea și consecințele”, a scris Valeri Zalujnîi.

„În 2022, Rusia se aștepta să învingă Ucraina în câteva zile sau chiar ore. Cea mai mare parte a lumii a perceput victoria Rusiei ca fiind inevitabilă, deși tragică.

Totuși, ceva nu a mers conform așteptărilor, ci conform unui adevăr dur care putea schimba totul. Poporul ucrainean însuși și-a asumat riscul și a luat o decizie globală. Și noi încă luptăm.

Atenția globală este acum concentrată asupra escaladării din Orientul Mijlociu. Rapiditatea războaielor trecute din această regiune a dat naștere la multe fantezii. Dar sunt obligat să dezamăgesc pe toată lumea. Astăzi, este imposibil să prezicem și să prognozăm cursul și opțiunile pentru sfârșitul acestui război”, mai afirmă fostul comandant ucrainean.

„Războiul din Iran ar trebui să aibă doar două strategii”

Valeri Zalujnîi mai spune că războiul din Ucraina a schimbat modul de luptă și acum orice țară poate avea capacități militare mult peste posibilitățile ei economice.

„Schimbările la scară largă care au avut loc pe câmpul de luptă al războiului ruso-ucrainean au schimbat paradigma modului în care se poartă războiul. Drept urmare, au schimbat însăși esența capacităților de luptă ale celor care ar dori să le testeze.

Astăzi, într-un mod relativ ieftin, orice țară poate avea capacități de luptă care depășesc complet situația sa economică sau demografică, dacă există dorință și voință politică pentru aceasta.”

Cât despre războiul din Iran, el vede o posibilă repetare a celui din Ucraina, cu Statele Unite în rolul Rusiei. 

„Conform manualelor tradiționale, războiul din Iran ar trebui să aibă doar două strategii. Acestea sunt strategia înfrângerii și strategia uzurii.

Cu prima strategie, totul este clar, ca și cu «Kiev în trei zile». Probabil cineva a crezut că acest lucru este posibil și în Iran.

Dar dacă partea care se apără trece la o strategie de uzură, partea care atacă va avea cu siguranță probleme mari.

Deoarece tehnologiile ieftine și extrem de eficiente nu numai că vor distruge industria petrolieră, dar vor distruge și economia oricui încearcă să testeze experiența Ucrainei în Orientul Mijlociu”, mai punctează Zalujnîi.

„Trei țări sunt pregătite pentru asta”

„Încă un lucru poate fi prevăzut dacă va exista o operațiune terestră în Iran. Este foarte periculos dacă una dintre părți încearcă să testeze modul în care funcționează «zona ucigașă» (kill zone - engl.) pe teren deșertic. Aceasta va fi un dezastru.

Cel mai important lucru despre tehnologia «zonei ucigașe» este că nu numai că nu are sens să trimiți oameni în această zonă, dar este și imposibil, deoarece această zonă este complet controlată de drone care vânează oameni și mașini.

Ar fi o mare greșeală dacă cineva va încerca să transforme un soldat într-o mașinărie și va pune bocancii pe pământ în «zona ucigașă»”, a mai arătat Valeri Zalujnîi.

„Așadar, dacă auziți că acesta este un alt război – un război între marile puteri mondiale pentru influență și putere – gândiți-vă cu atenție dacă toată lumea este pregătită fizic să lupte pentru asta.

Este sigur că cel puțin trei țări sunt deja pregătite pentru asta, inclusiv Iranul. Rusia folosește constant tehnologia iraniană în războiul său împotriva Ucrainei.

A treia țară este Ucraina. Acesta este singurul aspect pozitiv în această situație periculoasă pentru noi. Cât despre restul, războiul este cel mai teribil lucru pe care l-a inventat omenirea.”

