Ce spune Kremlinul despre rachetele Tomahawk pe care SUA le-ar putea livra Ucrainei

racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Moscova trebuie să înțeleagă cine va ghida și va lansa rachetele de croazieră americane Tomahawk de pe teritoriul ucrainean - americanii sau ucrainenii -, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat despre subiectul intrat în atenția presei în ultimele zile. Peskov a mai adăugat că Rusia face o analiză a situației.

„Rămâne întrebarea: cine poate lansa aceste rachete, chiar dacă ele ajung pe teritoriul regimului de la Kiev? Pot ucrainenii să le lanseze singuri sau ar trebui să o facă armata americană? Cine stabilește țintele acestor rachete? Acest lucru necesită o analiză foarte aprofundată”, a declarat Dmitri Peskov luni, potrivit agenției TASS.

„Am auzit cu siguranță declarațiile și le studiem. Să ne formulăm poziția, să înțelegem potențialele amenințări pe care le prezintă acest lucru și să stabilim cine va fi implicat în proces, iar apoi vom putea determina răspunsul nostru”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, vorbind despre posibilul răspuns al Moscovei la situația actuală.

Anterior, vicepreședintele SUA, JD Vance, a anunțat că administrația de la Washington discută posibilitatea furnizării de rachete de croazieră Tomahawk către alte țări NATO pentru transferul ulterior către Kiev, decizia finală urmând să fie luată de președintele SUA, Donald Trump.

