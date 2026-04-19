Live TV

Ce spune ministrul de externe turc despre prelungirea armistiţiului dintre Iran şi SUA, care expiră miercuri

Data publicării:
hakan fidan
Foto: Ministrul turc de externe Hakan Fidan / Sursa foto: Profimedia Images

Şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan, s-a declarat „optimist” în privinţa posibilităţii unei prelungiri a încetării focului între Iran şi SUA, care expiră miercuri.

„O prelungire va fi necesară (...) Sunt optimist în această privinţă”, a declarat ministrul turc de externe Hakan Fidan, duminică, la un forum diplomatic din Antalya, în sudul Turciei, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit Reuters, el a afimat că discuţiile dintre Washington şi Teheran sunt în mare parte încheiate, dar că există încă un număr de dezacorduri.

Cu acelaşi prilej, Fidan a declarat că Israelul încearcă să creeze un „fait accompli” în Liban în pofida armistiţiului în vigoare cu Hezbollah, denunţând „expansionismul” israelian.

„Negocierile în curs între Iran şi SUA par să eclipseze această situaţie. Israelul pare să încerce să profite de această distragere pentru a crea un fait accompli”, a spus Hakan Fidan.

Şeful diplomaţiei turce a acuzat deja sâmbătă Israelul că foloseşte războiul în Orientul Mijlociu ca pretext pentru „a ocupa mai multe teritorii”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
3
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
4
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
5
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
Tragic: Mara Flavia a murit la 38 de ani, după ce a dispărut într-un lac. ”Nu-mi vine să cred”
Digi Sport
Tragic: Mara Flavia a murit la 38 de ani, după ce a dispărut într-un lac. ”Nu-mi vine să cred”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bogdan Ivan, ministrul Energiei.
Bogdan Ivan, despre războiul din zona Golfului: „Chiar dacă mâine se încheie, vom resimți efectele negative încă 6-9 luni”
ilustrație cu Strâmtoarea Ormuz și un lacăt
„Primul lucru din manualul iranian”. Cum a ajuns Strâmtoarea Ormuz să fie mai importantă pentru Teheran decât arsenalul nuclear
disparuti
Val de morți și dispariții misterioase ale unor experți în cercetare nucleară și spațială. Donald Trump a cerut FBI să se implice
EXCLUSIVE Hitler's Alpine Headquarters
Un motor de căutare le permite utilizatorilor să verifice dacă rudele lor au fost membri ai partidului nazist din Germania
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
„Nu este în interesul meu”. Papa Leon face precizări despre discursurile care au fost interpretate ca fiind un atac la Trump
Recomandările redacţiei
stefan radu oprea bogdan ivan
Radu Oprea și Bogdan Ivan, acuzați că ar fi fentat coada la control...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul...
US unveils force behind Iranian ports blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. Impas în Strâmtoarea Ormuz și...
Hungary Election
Rezultate finale în Ungaria. Majoritate covârșitoare obținută de...
Ultimele știri
Papa Leon, apel pentru încetarea focului în Ucraina: „Să fie urmată calea dialogului”
Un rus și un ucrainean au furat peste 15.000 euro de la un preot din Teleorman. Polițiștii i-au prins pe A1
Șofer din Reșița, reținut după ce a fost prins băut la volan două zile la rând
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se îmbunătățește pentru trei zodii după 19 aprilie 2026. Schimbări importante aduse de Luna în Gemeni
Cancan
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Fanatik.ro
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB după meciul cu Farul! Gigi Becali, reacție furioasă: „Întrebați-l pe Mirel!”. A...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Sarah Dumitrescu, schimbare majoră de look. Toți au rămas uimiți când au văzut-o pe fiica cea mică a...
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Greșeala pe care o fac majoritatea românilor cu banii lor. Ce este regula 50-30-20, aşa vei economisi lunar
Digi FM
Duminica Tomii 2026, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox. Ce este bine să NU faci în ultima zi a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de...
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 35 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Robert De Niro și Ben Stiller, schimb de replici despre Ariana Grande. „Probabil cea mai talentată parteneră...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...