Ce spune ministrul de externe turc despre prelungirea armistiţiului dintre Iran şi SUA, care expiră miercuri

Şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan, s-a declarat „optimist” în privinţa posibilităţii unei prelungiri a încetării focului între Iran şi SUA, care expiră miercuri.

„O prelungire va fi necesară (...) Sunt optimist în această privinţă”, a declarat ministrul turc de externe Hakan Fidan, duminică, la un forum diplomatic din Antalya, în sudul Turciei, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit Reuters, el a afimat că discuţiile dintre Washington şi Teheran sunt în mare parte încheiate, dar că există încă un număr de dezacorduri.

Cu acelaşi prilej, Fidan a declarat că Israelul încearcă să creeze un „fait accompli” în Liban în pofida armistiţiului în vigoare cu Hezbollah, denunţând „expansionismul” israelian.

„Negocierile în curs între Iran şi SUA par să eclipseze această situaţie. Israelul pare să încerce să profite de această distragere pentru a crea un fait accompli”, a spus Hakan Fidan.

Şeful diplomaţiei turce a acuzat deja sâmbătă Israelul că foloseşte războiul în Orientul Mijlociu ca pretext pentru „a ocupa mai multe teritorii”.

