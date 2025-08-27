Live TV

Ce spune Moscova despre o posibilă întâlnire între Putin și Zelenski. Noi declarații de la Kremlin

Data publicării:
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Din articol
„Garanţii de securitate solide”

Kremlinul a afirmat miercuri că orice întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, cerută de Kiev şi Washington, ar trebui să fie „bine pregătită”, sugerând implicit că o asemenea întrevedere nu se află pe agenda Moscovei.

„Şefii grupurilor de negocieri (rus şi ucrainean) sunt în contact”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în timpul conferinţei de presă cotidiene, precizând că nu este în măsură să indice o dată pentru viitoare discuţii între Moscova şi Kiev, transmit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres. 

„Orice alt contact la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel trebuie să fie bine pregătit, pentru a fi fructuos”, a adăugat el.

Peskov a salutat eforturile depuse de Statele Unite pentru a instaura pacea în Ucraina, afirmând că summitul Trump-Putin din Alaska a fost „însemnat şi necesar”.

Eforturile preşedintelui american Donald Trump de a media un acord în această lună, inclusiv prin reuniuni cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska şi cu Zelenski şi mai mulţi lideri europeni la Washington nu s-au soldat cu rezultate notabile. Pentru a accepta o pace, Moscova continuă să ceară ca Ucraina să renunţe la aderarea la NATO şi ca această ţară să cedeze teritorii, solicitări respinse ferm de Kiev.

Dmitri Peskov a reafirmat miercuri că Rusia este „defavorabilă” faţă de o eventuală trimitere a trupe europene în Ucraina în cazul unui acord de pace între Kiev şi Moscova.

„Nu există o armată europeană, nu există decât armate ale ţărilor specifice, care sunt în majoritate membre ale NATO”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

La finalul săptămânii trecute, secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut aliaţilor occidentali să dea „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina în cazul unui acord de pace cu Moscova, pentru a evita orice nouă invazie rusă.

Potrivit lui Rutte, este vorba de două forme de garanţii - prima, care prevede consolidarea armatei ucrainene pentru a descuraja Rusia să atace, iar a doua fiind reprezentată de garanţii de securitate europene şi americane.

„Este clar că Statele Unite vor fi implicate. Aceste garanţii de securitate trebuie să fie respectate”, a accentuat Mark Rutte.

În 1994, Rusia a semnat la Budapesta memorandumul ce viza garantarea securităţii Ucrainei, Belarusului şi Kazahstanului în schimbul abandonării de către aceste ţări a armelor nucleare moştenite din perioada sovietică.

Rusia a încălcat acest memorandum prin anexarea Crimeii în 2014 şi apoi prin lansarea în 2022 a unei ofensive de mare anvergură contra Ucrainei, soldată cu zeci de mii de morţi şi forţarea altor milioane de persoane să-şi părăsească locuinţele.

Citește și: „În vizorul lui Putin”. Fără perspective de pace, Rusia se apropie periculos de obiectivul său de a ocupa Donbas în totalitate 

Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
