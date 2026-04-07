Ce spune Nicușor Dan, întrebat despre implicarea României în deblocarea Strâmtorii Ormuz

Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre implicarea României în deblocarea Strâmtorii Ormuz, că a fost o discuţie la nivelul miniştrilor Apărării şi de Externe şi continuă discuţiile tehnice. Șeful statului a arătat că acţiunile statelor care fac parte din coaliţia „care este dedicată acestei probleme” vor avea loc doar în situaţia unei încetări provizorii sau definitive a focului.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, la Timişoara, despre implicarea României în deblocarea Strâmtorii Ormuz.

„Pentru moment, s-a constituit o coaliţie, să-i spunem, care este dedicată acestei probleme. România, în mod firesc, este parte din această coaliţie. Pentru moment, a fost o discuţie la nivelul miniştrilor Apărării, o discuţie la nivelul miniştrilor de Externe. Continuă discuţiile tehnice”, a răspuns şeful statului.

Citește și: LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, ziua 39. Eforturile Pakistanului de a opri conflictul se apropie de o etapă „critică și delicată"

Nicuşor Dan a menţionat că ceea ce este important e că „acţiunile pe care această coaliţie le va face, nu le va face decât în situaţia unei încetări provizorii sau definitive a focului”.

„Nu e vorba de a ne angrena în conflictul existent. Deci suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice, în care fiecare dintre ţări îşi asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau de militari, dar nu este vorba, subliniez, de o intrare în conflict şi doar de chestiuni tehnice”, a subliniat preşedintele.

Șeful statului a mai arătat că „noi avem o experienţă, pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care parţial s-a desfăşurat şi pe mare, de deminare”.

„Ştiţi că avem un program comun cu Bulgaria şi cu Turcia de deminare şi asta poate să fie interesant”, a mai spus Nicuşor Dan.

Citește și: VIDEO Riscul raționalizării combustibilului. Nicușor Dan: România e într-o poziție mai bună decât alte țări, dar se fac scenarii de criză

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
profimedia-1088783057
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Mircea Lucescu
3
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Mojtaba Khamenei
5
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Digi Sport
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ofiter politie arma catuse
Schimb de focuri în apropierea consulatului israelian din Istanbul: trei atacatori neutralizați și doi polițiști răniți
Nicușor Dan dă mâna cu Donald rump
Nicușor Dan, după ce Donald Trump a anunțat că nu va participa la B9: Invitaţia a fost transmisă către Marco Rubio
nicusor dan inquam octav ganea
Președintele spune că ar trebui făcute publice contractele cu Pfizer: „E și vina autorităților, fără discuție”
nicusor dan sorin grindeanu
Nicușor Dan, despre amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare: Există responsabilitate şi eu voi media ca proiectele să continue
pompa de benzina
Riscul raționalizării combustibilului. Nicușor Dan: România e într-o poziție mai bună decât alte țări, dar se fac scenarii de criză
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu spune că nu îl interesează funcția de premier, dar vine cu...
Vladimir Putin furios
„Putin nu mai deține inițiativa” în război, afirmă un fost șef al...
U.S and Israel war on Iran - 06 Apr 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 39. Eforturile Pakistanului de a...
Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susţine o conferinţă de presă la Guvern pe 7 martie 2022.
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei: „Neptun Deep ar aduce...
