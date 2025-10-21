Ce spune Rusia despre un summit Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina, la Budapesta

Rusia a diminuat marţi şansele ca un summit între Vladimir Putin şi Donald Trump să aibă loc în curând, subliniind că „nu a fost stabilit niciun termen precis” pentru această întâlnire, care trebuie precedată de activităţi diplomatice pregătitoare între Moscova şi Washington.

„Nici preşedintele (rus Vladimir) Putin, nici preşedintele (american Donald) Trump nu au anunţat un termen precis”, a declarat pentru presă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează AFP, potrivit News.ro.

„Atât partea americană, cât şi cea rusă au declarat că acest lucru ar putea necesita timp”, a reamintit Peskov, insistând asupra necesităţii unor „pregătiri serioase”.

Şi dinspre Ministerul de Externe de la Moscova au venit marţi declaraţii similare: este „prematur” să se stabilească un calendar pentru întâlnirea dintre şefii diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, şi americane, Marco Rubio, care ar trebui să deschidă calea către următorul summit Putin-Trump, prevăzut la Budapesta, pe tema războiului din Ucraina.

Este „prematur să vorbim despre un calendar”, „nici înainte, nici în timpul convorbirii telefonice de ieri nu s-a ridicat în mod specific problema întâlnirii”, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, citat de agenţiile oficiale de presă ruse. El s-a referit la convorbirea telefonică dintre Lavrov şi Rubio, care a avut loc luni şi care ar putea fi urmată de o întâlnire directă între cei doi, înainte de summitul dintre Trump şi Putin din capitala Ungariei.

Deocamdată, „am convenit să continuăm contactele telefonice”, a declarat marţi şi Lavrov, în cadrul unei conferinţe de presă.

Acest summit de la Budapesta a fost menţionat pentru prima dată joia trecută de Donald Trump. Referindu-se la discuţia „foarte productivă” pe care a avut-o în acea zi cu omologul său rus, Donald Trump a spus că summitul va avea loc „în următoarele două săptămâni”, adică înainte de luna noiembrie.

Dar această perspectivă pare acum să se îndepărteze, iar declaraţiile de la Moscova par să confirme şi ceea ce CNN a scris, marţi, pe surse - întâlnirea dintre Trump şi Putin de la Budapesta are puţine şanse să se concretizeze în viitorul apropiat.

După întâlnirea lor din Alaska din august, care nu a dus la nimic concret, aceasta ar fi a doua întâlnire directă destinată să găsească o soluţie la războiul din Ucraina, declanşat de Rusia la începutul anului 2022. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat gata să participe la această întâlnire, dacă va fi invitat.

