Ce spune șeful comisiei electorale din Ucraina despre organizarea unor alegeri post-război

Data publicării:
Atac masiv asupra Kievului. Foto: Serviciile de urgență ucrainene
Atac masiv asupra Kievului. Foto: Serviciile de urgență ucrainene
Ucraina se va confrunta cu provocări enorme în organizarea primelor alegeri de la invazia Rusiei din 2022, infrastructura fiind distrusă şi milioane de oameni strămutaţi din cauza războiului, a declarat şeful comisiei electorale din ţară.

Actualizarea registrului electoral al Ucrainei şi efectuarea pregătirilor adecvate pentru un vot vor necesita mult timp, a declarat Oleh Didenko, şeful Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei, într-un interviu rar acordat presei internaţionale, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Pe fondul eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului, preşedintele american Donald Trump a cerut ca Ucraina să organizeze alegeri, chiar dacă acestea sunt interzise de legea marţială - în vigoare de la invazie -, iar majoritatea ucrainenilor se opun unui scrutin în timp de război.

Organizarea de alegeri cât mai curând posibil face parte dintr-un cadru de pace în 20 de puncte pe care negociatorii ucraineni şi americani l-au finalizat în ultimele luni.

Sub presiunea lui Trump, Zelenski a declarat luna trecută că este gata să organizeze alegeri dacă Statele Unite şi alţi aliaţi pot asigura securitatea votului. La cererea sa, parlamentarii şi experţii au înfiinţat un grup de lucru pentru a elabora propuneri privind modificările legale semnificative necesare pentru organizarea alegerilor.

Ultimele alegeri au avut loc în 2019

Încetarea focului şi condiţiile de siguranţă pentru alegători sunt condiţii prealabile pentru orice vot, a spus Didenko. Dincolo de acestea, Ucraina se confruntă cu numeroase provocări: milioane de cetăţeni ai săi sunt în străinătate sau în prima linie, infrastructura a fost distrusă, iar registrul său electoral nu reflectă schimbările în materie de migraţie.

„Problemele legate de legislaţia electorală sunt foarte complicate pe timp de pace în Ucraina: nu au fost rezolvate rapid sau uşor. Aşadar, acum aceste probleme sunt şi mai complicate, deoarece există mult mai multe provocări”, a spus Didenko.

Ultimele alegeri prezidenţiale şi parlamentare din Ucraina au avut loc în 2019, când Zelenski a câştigat cu o majoritate covârşitoare, devenind preşedinte.

Mandatul său de cinci ani a expirat anul trecut, iar Rusia a pus la îndoială legitimitatea sa, dar aliaţii Kievului au respins afirmaţiile Moscovei şi ratingurile lui Zelenski sunt ridicate.

La alegerile prezidenţiale din 2019, aproape 19 milioane de persoane şi-au exprimat votul, din 30 de milioane de alegători înregistraţi. Cel puţin 20% dintre aceştia locuiau în părţi ale Ucrainei ocupate acum de Rusia, arată datele de dinainte de război.

Milioane de refugiaţi ucraineni în străinătate

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că ucrainenii care locuiesc în Rusia trebuie să poată participa - o idee respinsă de Zelenski.

Votul în teritoriile ocupate este exclus, dar Ucraina va asigura dreptul de a participa la urne pentru persoanele care reuşesc să ajungă pe teritoriul controlat de Kiev, a declarat Didenko.

Comisia le-a permis alegătorilor să îşi actualizeze datele online luna aceasta - o funcţie suspendată din 2022 din motive de securitate - ca parte a unui efort mai amplu de actualizare a registrului său.

Există aproximativ 5,8 milioane de refugiaţi ucraineni în străinătate, majoritatea în Europa, conform datelor din ianuarie ale Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.

În prezent, nu există o evaluare finală a numărului de alegători din străinătate, deoarece mulţi nu şi-au actualizat înregistrarea.

„Trebuie să localizăm alegătorii şi să creăm infrastructură de vot”, a declarat Didenko.

Ucraina avea 102 secţii de votare în ambasadele şi consulatele sale înainte de război. Acest număr este insuficient pentru a asigura dreptul de vot al refugiaţilor, a declarat Didenko.

Comisia consideră că deschiderea secţiilor de votare în afara sediilor diplomatice este cea mai realistă soluţie, a spus Didenko, deoarece votul online şi prin corespondenţă riscă interferenţe externe şi încercări de discreditare a procesului.

Cum votează militarii

Asigurarea dreptului de vot pentru militari este o altă provocare, deşi Didenko a spus că Ucraina ar putea valorifica experienţa sa în organizarea votului în rândul armatei.

La alegerile din 2019, mii de soldaţi fuseseră deja desfăşuraţi în estul Ucrainei pentru a lupta împotriva separatiştilor susţinuţi de Rusia, care ocupaseră teritorii cu cinci ani mai devreme. Amploarea problemei este acum mult mai mare, aproximativ 800.000 de ucraineni servind în armată.

Conform comisiei electorale a Ucrainei, aproape 2.000 din peste 30.000 de secţii de votare au fost distruse sau avariate, majoritatea în est.

Deşi Zelenski a declarat că securitatea este o problemă centrală pentru orice alegeri, Rusia a respins sistematic ideea unui armistiţiu. Putin a declarat în decembrie că Moscova este pregătită „să ia în considerare” asigurarea securităţii în Ucraina în timpul unui scrutin.

Doar 9% dintre ucraineni susţin ideea organizării unor alegeri înainte de un armistiţiu, arată un sondaj realizat în decembrie de Institutul Internaţional de Sociologie din Kiev. Aproximativ 57% văd alegerile ca fiind posibile doar după un acord de pace final şi sfârşitul războiului.

Editor : B.P.

