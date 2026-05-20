Ce spune șeful NATO, Mark Rutte, despre retragerea de trupe americane din Europa

Mark Rutte. Foto: Inquam Photos / George Călin

Decizia SUA de a retrage circa 5.000 de militari din Europa „nu va avea impact” asupra capacităţii NATO de a se apăra, a dat asigurări miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„În ceea ce priveşte acest anunţ, cei 4.000 până la 5.000 de soldaţi, este vorba de rotaţii care nu au impact asupra planurilor de apărare ale NATO”, a declarat el în faţa presei la Bruxelles, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. 

Rutte a precizat că reducerea graduală a trupelor americane din Europa va avea loc „într-un mod structurat”.

El a mai precizat că discuţiile despre cât de mult ar contribui SUA la NATO în eventualitatea unei crize au început în urmă cu peste un an şi le-a catalogat drept un răspuns logic la creşterea cheltuielilor pentru apărare de către aliaţii europeni şi Canada.

Acuzaţiile Rusiei că ţările baltice îşi deschid spaţiul aerian pentru dronele ucrainene sunt „ridicole”, a mai declarat Rutte miercuri.

„Dacă vin drone din Ucraina, asta nu se întâmplă pentru că Ucraina a vrut să trimită o dronă în Letonia, Lituania sau Estonia. Ele se află acolo din cauza atacului la scară mare, ilegal, necugetat al Rusiei”, le-a mai spus el jurnaliştilor.

Alianţa a avut un „răspuns calm, hotărât, proporţional” atunci când drona ucraineană a fost doborâtă, marţi, în spaţiul aerian al Estoniei, de un avion F-16 Fighting Falcon pilotat de un român, a adăugat el.

