Live TV

Ce spune Trump despre măsurile luate de regele Charles împotriva fratelui său, Andrew, după scandalul Epstein

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Preşedintele american Donald Trump spune că îi pare rău pentru familia regală britanică, după ce regele Charles i-a retras fratelui său, Andrew, titlul de prinţ, din cauza legăturilor acestuia din urmă cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, relatează Reuters.

„Este un lucru teribil ce i s-a întâmplat familiei”, le-a spus duminică Trump reporterilor de la bordul Air Force One, după ce a fost întrebat despre acţiunea lui Charles. „A fost o situaţie tragică şi este păcat. Îmi pare rău pentru familie”, a afirmat el.

Palatul Buckingham a anunţat joi că Charles i-a retras lui Andrew, în vârstă de 65 de ani, titlul de prinţ şi l-a forţat să-şi părăsească locuinţa din Windsor, încercând să distanţeze familia regală de el din cauza legăturilor sale cu scandalul Epstein. A fost una dintre cele mai dramatice mişcări împotriva unui membru al familiei regale din istoria britanică modernă.

Trump, un fost prieten al lui Epstein, s-a confruntat cu propriile probleme legate de căderea finanţatorului discreditat, democraţii - şi unii republicani - cerând administraţiei sale să publice dosarele guvernamentale legate de cazul Epstein.

Deşi a recunoscut că îl cunoştea pe Epstein din contexte sociale cu ani în urmă, Trump a spus că s-a distanţat de finanţatorul discreditat cu mult înainte de moartea lui Epstein în închisoare în 2019, în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţia de abuz sexual asupra mai multor adolescente. Sute de femei au spus că Epstein le-a abuzat.

În septembrie, democraţii din Camera Reprezentanţilor din SUA au făcut public un bilet de ziua de naştere pe care Trump i l-ar fi scris lui Epstein în urmă cu mai bine de 20 de ani. Scrisoarea, a cărei autenticitate este negată de Casa Albă, include fraza „Fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.

Citește și: „Plan de autoconservare al Casei Regale”. Motivele care l-au determinat pe regele Charles să ia măsuri dure împotriva prințului Andrew

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
3
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
nicusor dan lansare drula
5
PSD și AUR, front comun împotriva președintelui. Daniel Zamfir: Este absolut nepermis ce...
”Gratis”. Gigi Becali a adus în România tratamentul pentru 800 de persoane: ”Am plătit sute de mii de euro”
Digi Sport
”Gratis”. Gigi Becali a adus în România tratamentul pentru 800 de persoane: ”Am plătit sute de mii de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rafinaria petrotel lukoil
Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există...
bloc rahova
Încep lucrările pentru alimentarea cu gaze a locuințelor afectate de...
ludovic orban digi24
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații...
Torre dei Conti-roma-prabusire
MAE: Doi români, afectați de prăbușirea unui turn medieval din...
Ultimele știri
Un deputat PSD și-a dat demisia din Parlament
Luminița Odobescu a fost numită consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului
OMS cere măsuri urgente pentru finanțarea sănătății. Sistemele medicale din zeci de țări sunt în pericol
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tren uk
Patru persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat din cauza unei alunecări de teren în Marea Britanie
Explozie nucleară.
Avertismentul dur al preşedintelui Finlandei: A început o „nouă eră a armelor nucleare”
donald trump-air force one
Răspunsul lui Donald Trump, întrebat de ce l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei Binance: „Nu știu cine este”
Donald Trump
Donald Trump îl amenință direct pe liderul venezuelean, Nicolas Maduro: Zilele îi sunt numărate
polițiști care anchetează după un atac cu cuțitul din tren in londra
„Era sânge peste tot”. Mărturii cutremurătoare după atacul din trenul din Marea Britanie. Poliția susține că a fost un singur atacator
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…”
Adevărul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Playtech
Alocaţii copii, în 2026. Câţi bani vor primi micuţii anul viitor
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație...
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Newsweek
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani?
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”