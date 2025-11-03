Ce spune Trump despre măsurile luate de regele Charles împotriva fratelui său, Andrew, după scandalul Epstein

Preşedintele american Donald Trump spune că îi pare rău pentru familia regală britanică, după ce regele Charles i-a retras fratelui său, Andrew, titlul de prinţ, din cauza legăturilor acestuia din urmă cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, relatează Reuters.

„Este un lucru teribil ce i s-a întâmplat familiei”, le-a spus duminică Trump reporterilor de la bordul Air Force One, după ce a fost întrebat despre acţiunea lui Charles. „A fost o situaţie tragică şi este păcat. Îmi pare rău pentru familie”, a afirmat el.

Palatul Buckingham a anunţat joi că Charles i-a retras lui Andrew, în vârstă de 65 de ani, titlul de prinţ şi l-a forţat să-şi părăsească locuinţa din Windsor, încercând să distanţeze familia regală de el din cauza legăturilor sale cu scandalul Epstein. A fost una dintre cele mai dramatice mişcări împotriva unui membru al familiei regale din istoria britanică modernă.

Trump, un fost prieten al lui Epstein, s-a confruntat cu propriile probleme legate de căderea finanţatorului discreditat, democraţii - şi unii republicani - cerând administraţiei sale să publice dosarele guvernamentale legate de cazul Epstein.

Deşi a recunoscut că îl cunoştea pe Epstein din contexte sociale cu ani în urmă, Trump a spus că s-a distanţat de finanţatorul discreditat cu mult înainte de moartea lui Epstein în închisoare în 2019, în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţia de abuz sexual asupra mai multor adolescente. Sute de femei au spus că Epstein le-a abuzat.

În septembrie, democraţii din Camera Reprezentanţilor din SUA au făcut public un bilet de ziua de naştere pe care Trump i l-ar fi scris lui Epstein în urmă cu mai bine de 20 de ani. Scrisoarea, a cărei autenticitate este negată de Casa Albă, include fraza „Fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.

Citește și: „Plan de autoconservare al Casei Regale”. Motivele care l-au determinat pe regele Charles să ia măsuri dure împotriva prințului Andrew

Editor : C.L.B.