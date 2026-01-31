Live TV

Ce spune Viktor Orban despre adoptarea unor măsuri de austeritate după alegerile din aprilie. Economiştii au lansat deja un avertisment

Data publicării:
viktor orban
Foto: REUTERS / Bernadett Szabo
Din articol
„Nu avem nevoie”

Premierul ungar Viktor Orban a negat sâmbătă că ar fi nevoie de tăieri de cheltuieli pentru a reduce deficitul bugetar dacă Fidesz câştigă alegerile din aprilie, afirmând că politicile sociale şi economice emblematice ale partidului vor fi menţinute, transmite Reuters.

Aflaţi în fruntea guvernării din 2010, Orban şi Fidesz se confruntă cu un adversar de centru-dreapta care conduce în majoritatea sondajelor, pe fondul celui mai slab ciclu economic din ultimii 16 ani.

Economia Ungariei stagnează aproape complet de la invazia rusă în Ucraina, care a alimentat inflaţia în Europa Centrală.

Economiştii avertizează că, indiferent cine câştigă scrutinul din 12 aprilie, spaţiul fiscal este limitat şi ar fi necesare ajustări după cheltuielile masive de dinaintea alegerilor.

„Este o minciună sfruntată. Starea economiei ungare nu necesită niciun fel de austeritate”, a spus Orban la un miting, respingând evaluările analiştilor.

La finalul anului trecut, guvernul a ridicat ţinta de deficit la 5% pentru 2025 şi 2026, an electoral, pentru a permite creşterea cheltuielilor, lucru care a contribuit la retrogradarea perspectivei datoriei Ungariei la „negativ” de către agenţia Fitch Ratings.

„Nu avem nevoie”

Orban a spus că deficitul, care a depăşit frecvent prognozele guvernului, va trebui redus „calm, lent şi treptat”, odată cu îmbunătăţirea condiţiilor economice.

„Nu avem nevoie de austeritate şi nu trebuie să luăm nimic de la oameni”, a arătat premierul Ungariei.

El a promis menţinerea dobânzii subvenţionate de 3% la creditele ipotecare şi continuarea planului de scutire de impozit pentru mamele cu doi copii până la sfârşitul următorului ciclu guvernamental.

În încercarea de a contracara ascensiunea partidului conservator Tisza, guvernul a lansat un program de 100 miliarde forinţi (310 milioane dolari) pentru sprijinirea industriei restaurantelor şi o măsură de 50 miliarde forinţi (160 milioane dolari) pentru reducerea facturilor la încălzire.

Datele publicate vineri arată că economia Ungariei rămâne în apropierea stagnării pentru al treilea an consecutiv, sub performanţele Poloniei şi Cehiei. Unii analişti şi-au revizuit în jos estimările de creştere a economiei ungare pentru 2026 după aceste rezultate slabe.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rubio si lavrov
1
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
2
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
3
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor...
canal panama
4
Victorie pentru Trump. Curtea Supremă din Panama a anulat concesiunea acordată...
Președintele Nicușor Dan.
5
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se simtă amenințată de...
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
Digi Sport
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban acuză că Bruxelles-ul „cooperează în secret cu Kievul” împotriva Ungariei
Group of Ukrainian soldiers equipped with modern American assault rifle training at the shooting range outdoor. Armed forces of Ukraine fighting for freedom and protecting the country
Ungaria avertizează: antrenamentele UE în Ucraina ar putea declanșa un război mondial
Viktor Orban
Cum se transformă Ucraina în câmpul de luptă electoral al Ungariei. „Este strategia finală de supraviețuire pentru Viktor Orban”
Hundreds of Thousands Take Part in The Banned Pride March - Budapest
Primarul Budapestei, pus sub acuzare pentru organizarea marșului Pride 2025. Ce susțin procurorii
oameni pe strada
Sondaj: Ce vor românii în 2026? Creșterea veniturilor și încheierea războiului din Ucraina, în topul clasamentului
Recomandările redacţiei
donald trump
Trump a păstrat tăcerea în legătură cu publicarea noii tranșe din...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu...
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are...
lolita
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse...
Ultimele știri
Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina înainte de noile discuţii de pace de la Abu Dhabi
Guvernul SUA, „paralizat” temporar. Cine și cum este afectat de noul „shutdown”
PSD Bucureşti anunță propunerile pentru conducerea filialelor de la sectoarele 2, 4 şi 6, după ce foștii șefi au demisionat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi a lunii februarie 2026 pentru fiecare zodie. Ritmul vieții se schimbă, noi începuturi și...
Cancan
BREAKING! Raed Arafat, decizie fără precedent. Anunțul venit în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină
Playtech
Ce îi făcea Mario criminalului de 13 ani, fără să ştie nimeni: declaraţia care schimbă cursul anchetei...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
S-a încheiat ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin!
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Ultima apariție publică a lui Catherine O'Hara o arăta fragilă, la brațul soțului. Mai slabă ca oricând, dar...
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Newsweek
Ministrul muncii anunță creșterea pensiilor. Despre ce sume e vorba, dacă acum ai între 1.300 și 6.000 lei?
Digi FM
Dorian Popa, de nerecunoscut după ce a slăbit și s-a operat la nas. Fanii au reacționat imediat: „Dorian nu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cauza morții lui Catherine O’Hara a fost dezvăluită. Actrița s-a stins după o „scurtă boală”, la 71 de ani
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”