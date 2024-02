Ce spune Zelenski despre retragerea din Avdiivka: "O decizie logică pentru a salva vieţi ucrainene"

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris sâmbătă retragerea trupelor ucrainene din oraşul Avdiivka ca fiind "foarte logică şi profesionistă" şi a explicat că obiectivul acesteia este de a salva vieţile soldaţilor ucraineni care apărau oraşul din estul ţării în faţa asaltului rus, informează AFP şi EFE.



"Este o decizie foarte logică şi profesionistă de a salva cât mai multe vieţi ucrainene", a spus şeful statului în timpul discursului său la Conferinţa de Securitate de la Munchen.



Zelenski a subliniat importanţa pentru Ucraina de a proteja vieţile soldaţilor săi, care sunt, alături de armament, elementul cheie al apărării ucrainene.



"Este o decizie corectă pentru a nu fi înconjuraţi", a adăugat preşedintele ucrainean, referindu-se la retragerea anunţată vineri seară de şeful Forţelor Armate ucrainene, Oleksandr Sîrski.

Zelenski a vorbit despre soldații ruși care au murit

Zelenski a insistat pe numărul mare de victime suferite de Rusia în ofensiva de preluare a controlului Avdiivka, oraş situat în apropierea oraşului ocupat Doneţk.



Pentru fiecare soldat ucrainean care a murit în luptă în această zonă a frontului, şapte soldaţi ruşi şi-au pierdut viaţa, potrivit lui Zelenski.



"Din octombrie au atacat bietul Avdiivka cu toate armele şi cu toată puterea pe care o au, cu mii de soldaţi care au murit. Cu zeci de mii de morţi. Ce a obţinut Rusia? Epuizarea armatei sale", a remarcat el.

Președintele Ucrainei a spus că Ucrainei îi lipsesc armele

Zelenski a recunoscut că Ucrainei îi lipsesc armele de care are nevoie. "Nu avem arme cu rază lungă de acţiune şi Rusia le are", a spus el, menţionând inferioritatea ucraineană în domeniul artileriei drept o altă problemă pe care armata sa o are în acest război.



Ucraina, a spus Zelenski, "are artilerie cu o rază de acţiune mai mică de 20 de kilometri, iar artileria rusă are o rază de acţiune de aproximativ 40 de kilometri".



Şeful statului ucrainean a mai subliniat că Ucraina are nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană pentru a pune capăt dominaţiei aeriene ruse şi astfel să poată garanta securitatea mai multor zone ale ţării şi să facă posibilă avansarea din nou a soldaţilor săi.

Zelenski şi-a încheiat analiza cu o predicţie

"Vom putea să-i surprindem anul acesta cu sistemele noastre de drone, cu sistemele noastre de război radio-electronic", a spus el despre materialul de producţie proprie pe care îl dezvoltă Ucraina.



Separat, generalul de brigadă ucrainean Oleksandr Tarnavskîi a declarat sâmbătă că militari ucraineni au fost capturaţi de Rusia în timpul retragerii lor din oraşul Avdiivka, informează Reuters.



"În etapa finală a operaţiunii (de retragere), sub presiunea forţelor inamice covârşitoare, un anumit număr de militari ucraineni au fost capturaţi", a scris Tarnavskîi pe Telegram. El a adăugat că trupele ucrainene s-au deplasat acum către a doua linie de apărare, în apropiere de Avdiivka.



În fine, Ministerul Apărării rus a anunţat sâmbătă că forţele ruse şi-au consolidat poziţiile pe liniile frontului în patru zone diferite, inclusiv în regiunea Doneţk din Ucraina, potrivit agenţiilor ruse de ştiri, citate de Reuters.