La începutul anului, Donald Trump avea cuvinte de apreciere pentru María Corina Machado, care a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace. Președintele american spunea că aceasta „exprimă pașnic vocile și voința poporului venezuelean”.

Donald Trump avea, la începutul acestui an, cuvinte de apreciere pentru María Corina Machado, care a câștigat vineri Premiul Nobel pentru pace.

Pe rețeaua socială Truth Social, președintele american spunea despre lidera mișcării democratice din Venezuela că „exprimă pașnic vocile și voința poporului venezuelean, alături de sute de mii de oameni care demonstrează împotriva regimului. Acești luptători pentru libertate nu trebuie să fie răniți și trebuie să rămână în siguranță și în viață”, mai scria președintele american.

În luna ianuarie, Venezuela a fost marcată de ample proteste, înaintea investirii lui Nicolas Maduro, acuzat de opoziție că a fraudat alegerile. Lidera opoziției, Maria Corina Machado, le-a cerut oamenilor să iasă pe străzi și să își exprime sprijinul pentru Edmundo Gonzales, despre care spunea că a câştigat, de fapt, alegerile prezidențiale.

Foto: Captură video Digi24

Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace pentru 2025. Comitetul Nobel norvegian i-a acordat prestigiosul premiu pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”.

Trump a afirmat în repetate rânduri că „merită” Premiul Nobel pentru Pace, invocând rolul său în negocierea unor acorduri precum Acordurile Abraham, care au normalizat relațiile dintre Israel și mai multe țări arabe.

Citește și: Reacție de la Casa Albă, despre Nobelul pentru Pace: „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica deasupra păcii”

Editor : C.S.