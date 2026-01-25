Ce țară profită de haosul creat de Trump în SUA. Efect neașteptat descoperit de un think tank

Investiţiile străine directe în Germania s-au dublat şi chiar mai mult în 2025 faţă de 2024, depăşind investiţiile germane în străinătate pentru prima dată în ultimii peste 20 de ani, ca urmare a politicilor haotice din SUA, potrivit unei analize a Institutului Economic German (IW).

Grupul de experţi pro-business a estimat investiţiile străine în Germania la 96 de miliarde de euro în cursul anului 2025, faţă de 43 de miliarde de euro în anul precedent.

Investiţiile germane în alte ţări s-au situat sub medie, la 86 de miliarde de euro, a precizat institutul, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Cifrele se bazează pe datele furnizate de banca centrală.

Expertul în comerţ al IW, Jurgen Matthes, a indicat incertitudinea geopolitică drept una dintre cauze. „Într-o lume din ce în ce mai incertă, fiabilitatea contează mai mult decât în trecut”, a explicat el.

„Un avantaj în concurenţa globală”

Politicile haotice ale preşedintelui american Donald Trump dăunează chiar Statelor Unite ale Americii, dar şi ţărilor partenere, a adăugat el.

„Siguranţa şi predictibilitatea legală devin un avantaj în concurenţa globală pentru Germania ca loc de producţie”, a spus Matthes.

De asemenea, el a insistat asupra atractivităţii pe care o reprezintă Germania în domeniul cercetării.

Cu excepţia lui 2020, an al pandemiei de coronavirus, în 2025 a fost pentru prima dată din 2003 încoace când investiţiile străine în Germania au fost mai mari decât investiţiile germane în străinătate.

Din anul 2000, Germania a investit în medie cu 25 de miliarde de euro mai mult în străinătate comparativ cu investiţiile care intrau în ţară.

