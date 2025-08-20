Evoluțiile geopolitice recente – de la războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina până la antagonismul președintelui american Donald Trump față de NATO – alimentează sprijinul pentru aderarea la UE în Groenlanda, Islanda și Norvegia.

Deși extinderea spre nord nu se va produce rapid, liderii UE ar trebui să înceapă să pună bazele pentru aceasta, scrie Ukrainska Pravda.

Ideea extinderii UE spre nord nu este deloc radicală. Țările nord-europene sunt deja profund integrate în UE, prin Spațiul Economic European și Schengen.

Dar, până în prezent, acestea au evitat aderarea la Uniune.

Însă evoluțiile geopolitice recente au schimbat fundamental logica extinderii.

Având în vedere că Islanda, Norvegia și, în special, Groenlanda se confruntă cu probleme de securitate din ce în ce mai grave, articolul 42.7 din Tratatul privind UE – care stabilește un angajament de apărare reciprocă care, din punct de vedere juridic, este mai puternic decât articolul 5 din Tratatul NATO – a câștigat o popularitate considerabilă. În lumea actuală, în care fiecare luptă pentru supraviețuire, aderarea la o uniune politică precum UE nu este o piedică, ci un scut.

Dincolo de securitatea națională, țările din nordul Europei au resimțit în ultima perioadă efectele excluderii lor din procesul decizional al UE.

Prin urmare, este în curs o reevaluare a situației.

Guvernul Islandei planifică deja un referendum privind reluarea negocierilor de aderare, iar în Norvegia s-a relansat dezbaterea pe această temă.

În ambele țări, sprijinul public pentru aderarea la UE a atins niveluri record.

Din perspectiva UE, extinderea spre nord ar fi un avantaj strategic.

Aderarea lor ar consolida astfel influența globală a UE, credibilitatea instituțională și reziliența economică și energetică.

Este util faptul că toate cele trei țări sunt democrații care împărtășesc normele, valorile și interesele strategice ale UE.

Președinția daneză reprezintă o ocazie ideală pentru a iniția acest proces.

Danemarca susține în programul său pentru președinție că extinderea este o „necesitate geopolitică”. În plus, Danemarca se află într-o poziție unică pentru a sprijini și facilita dialogul cu nordul.

Editor : Sebastian Eduard