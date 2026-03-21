Ce țări din Europa vor avea cel mai mult de suferit în urma războiului SUA-Israel cu Iranul (Reuters)

Orice prelungire a războiului din Iran riscă să provoace o criză fără precedent în aprovizionarea cu energie, care, mai devreme sau mai târziu, va afecta fiecare colț al economiei mondiale. Însă este deja evident că unele țări sunt fie mai expuse la acest impact, fie mai puțin capabile să-l gestioneze, arată Reuters

Războiul SUA-Israel împotriva Iranului afectează piețele petroliere și zguduie economiile mondiale, însă sunt unele țări care vor avea mai mult de suferit decât altele.

Cele mai afectate țări:

  • Germania - are o economie industrială importantă, care suportă costuri energetice ridicate. Sectorul manufacturier tocmai a ieșit dintr-o recesiune, dar o recesiune globală l-ar putea lovi din nou.
  • Italia - un sector industrial de mari dimensiuni și o dependență puternică de petrol și gaze în mixul energetic.
  • Regatul Unit - aici, producția de energie electrică depinde de gaze mai mult decât în alte țări din G7. Prețurile gazelor cresc mai rapid decât cele ale petrolului. Constrângerile bugetare limitează sprijinul acordat întreprinderilor și cetățenilor.
  • Japonia - importă aproximativ 95% din petrolul său din Orientul Mijlociu, din care aproape 90% trece prin Strâmtoarea Ormuz. Moneda locală s-a depreciat, determinând o creștere rapidă a prețurilor alimentelor.

Situația statelor mari în curs de dezvoltare:

  • India - importă aproximativ 90% din țiței, jumătate din acesta trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Previziunile de creștere economică au fost deja revizuite în jos, iar rupia a atins minime istorice.
  • Turcia - se învecinează cu Iranul și se pregătește pentru un potențial aflux de refugiați. Banca centrală a oprit reducerile ratei dobânzii și a cheltuit până la 23 de miliarde de dolari din rezerve pentru a susține lira.
  • Statele din Golful Persic: Kuweit, Qatar, Bahrain - ar putea avea dificultăți în exportul de petrol și gaze dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Unii analiști prevăd deja o contracție economică în regiune în acest an.

Țări aflate la limita colapsului:

Unele țări sunt deosebit de vulnerabile, având în vedere că au trecut deja prin crize economice sau abia au supraviețuit acestora:

  • Sri Lanka - instituțiile guvernamentale sunt închise miercurea pentru a economisi combustibil, fiind implementat un sistem de raționalizare a combustibilului.
  • Pakistan - acum doi ani s-a aflat la un pas de criză. Limitele de combustibil impuse de guvern pentru agenții au fost reduse la jumătate, iar instalarea de aparate de aer condiționat noi este interzisă.
  • Egipt - venituri în scădere din Canalul Suez și din turism (aproximativ 20 de miliarde de dolari anual). Moneda s-a depreciat cu aproape 9% de la începutul războiului, iar cea mai mare parte a datoriei este în dolari.

Irakul a declarat forță majoră din cauza blocării Strâmtorii Ormuz. Producția companiei petroliere de stat Basra Oil Company a scăzut de la 3,3 milioane la doar 900.000 de barili pe zi, destinați exclusiv rafinăriilor interne. Această situație este critică pentru Irak, întrucât veniturile din petrol reprezintă peste 90% din bugetul național.

Între timp, președintele american Trump a declarat că Statele Unite nu au nevoie de Strâmtoarea Ormuz. El consideră că libera navigație în această zonă este mai importantă pentru Europa, Japonia, China și alte țări.

Între timp, aproape 20 de ţări, printre care şi România, precum şi Emiratele Arabe Unite (EAU), Marea Britanie, Franţa, Canada şi Japonia, au condamnat sâmbătă, într-o declaraţie comună, situaţia critică din Strâmtoarea Ormuz şi au solicitat Iranului o dezescaladare a conflictului.

Top Citite
explozii in ucraina
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
profimedia-1048708287
2
Efectul Trump. Opoziția din gigantul petrolier al Europei pledează pentru integrarea în...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
3
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
trufe negre
4
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
5
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar” (Reuters)
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Digi Sport
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
*FILE IMAGES*Former Special Counsel And Fbi Director Robert Mueller Dies At Age 81 - 21 Mar 2026
A murit Robert Mueller, procurorul care a investigat interferența rusă în alegerile SUA din 2016. Trump: „Sunt încântat”
An old American car drives past a truck belonging to a private Cuban company (mipyme) parked in front of a gas station with an IsoTank of imported fuel in Havana on March 19, 2026
„Pretenție nerușinată”. Cuba, scandalizată de cererea Ambasadei SUA la Havana de a importa motorină pentru funcționarea sediului
Natanz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 22. Iranul a atacat sudul Israelului: O clădire s-a prăbușit, zeci de răniți la Dimona
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Rounds Of Golf And Trade Talks
Trump amenință să trimită agenții ICE în aeroporturi, „unde vor gestiona securitatea cum nu s-a mai văzut până acum”
dragor de mine marine, clasa Avenger, din marina SUA
De ce renunță SUA exact la navele de care ar avea nevoie ca să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. „Escortarea petrolierelor va fi dificilă”
Recomandările redacţiei
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra...
profimedia-1084699412
Cuba se pregătește pentru o posibilă invazie a SUA, în timp ce criza...
orban putin
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a...
Toți militarii români dislocaţi în Irak au revenit în ţară, a anunțat...
Ultimele știri
Trump îl asigură pe Viktor Orban de „sprijin total” înaintea alegerilor din Ungaria. JD Vance anunță că merge la Budapesta
„Un bătrân alb, deranjat la cap, nu ne poate spune ce să facem”: proteste în Africa de Sud față de noul ambasador trimis de Trump
„Iran este capul șarpelui terorismului global”. Scott Bessent, mulțumit de operațiunea „Epic Fury”: „Câștigăm rapid lupta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Christina Applegate, mărturisiri dureroase: „Mă gândesc la moarte în fiecare zi, mi-am cumpărat deja loc de...
Cancan
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo, accident groaznic de mașină, cu doar 3 zile înainte de debutul în prima ligă: „Am ieșit...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre Mirel Rădoi la FCSB: mesajul surprinzător pe care l-a trimis după FCSB – UTA 1-0. „E...
Adevărul
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras câte două rachete pe...
Playtech
Trucul curățătoriilor chimice pentru spălarea cămășilor albe. Aşa rămân ca noi luni de zile
Digi FM
Soția unui marinar dispărut în accidentul naval din zona Midia, acuzații dureroase: „Știau riscurile! Cine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adevărul ”teribil” din spatele hotărârii cu care Coreea de Nord a afectat Occidentul
Pro FM
Ce face Analia Selis la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce a eșuat planul inițial al SUA pentru Iran. Analiza lui George Friedman: „Fără trupe la sol, războiul nu...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să crească mai repede o categorie de pensii. Înalta Curte: Nu mai tergiversați
Digi FM
Justin Timberlake, declarații stânjenitoare în fața polițiștilor care l-au oprit în trafic: „E greu de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant