Ce țări europene se declară „pregătite” să-l primească pe Putin pe teritoriul lor, la un eventual summit cu Zelenski

Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare emis de către Curtea Penală Internațională (CPI). Foto: Profimedia Images
Motivul pentru care Kremlinul „și-a pierdut apetitul" pentru Elveția. O altă variantă: Ungaria

Elveţia şi Austria se declară pregătite să-l primească pe preşedintele rus Vladimir Putin, în ciuda unui mandat de arestare emis de către Curtea Penală Internaţional (CPI) pe numele acestuia, la un eventual summit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP, preluată de news.ro.

Potrivit unor reguli stabilite anul trecut, Guvernul federal elveţian poate acorda „imunitate unei persoane care este vizată de un mandat internaţional” de arestare, dacă vine „la o conferinţă de pace şi nu din motive private”, a anunţat marţi ministrul elveţian de Externe Ignazio Cassis.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a evocat posibilitatea ca un eventual summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenskisă aibă loc în Europa, „într-o ţară neutră, poate Elveţia”, şi a pledat în favoarea sediului european al ONU, la Geneva.

În Austria vecină, cancelarul Christian Stocker a propus, la rândul său, găzduirea unei astfel de conferinţe, evoccând „îndelungata tradiţie” în acest domeniu a Vienei, gazda multor organizaţii internaţionale, ca de exemplu OPEP, AIEA, OSCE.

„Dacă negocierile au loc la Viena, vom lua contactul cu CPI”, pentru a „clarifica problema” şi a-i „permite preşedintelui (rus Vladimir) Putin să participe”, a anunţat marţi camcelarul austriac într-o declaraţie transmisă presei.

Motivul pentru care Kremlinul „și-a pierdut apetitul” pentru Elveția. O altă variantă: Ungaria

Preşedintele rus este vizat de un mandat de arestare emis de către CPI cu privire la un transfer „ilegal” al unor copii ucraineni către Rusia. Însă aceste două opţiuni ar putea să nu placă Kremlinului.

Rusia evită Elveţia, care a decis să impună Moscovei sancţiuni impuse de către Uniunea Europeană (UE) după invazia rusă la scară mare a Ucrainei în februarie 2022.

„Am amintit în mod constant această disponibilitate (de a organiza întâloniri) în contactele mele cu ministrul rus al Afacerilor Externe Serghei Lavrov, în ultimele luni”, a subliniatb şeful diplomaţiei helvetice.

Însă „mi s-a răspuns că, de când Elveţia a adoptat sancţiunile europene, şi-au pierdut un pic apetitul” de a veni.

Ignazio Cassis a evocat un precedent recent, în timpul Adunării Uniunii Parlamentare Internaţionale, la care a particiopat preşedinta Senatului rus Valentina Matvienko. Valentina Matvienko, o apropiată a lui Vladimir Putin, este vizată de asemenea de sancțiuni, din cauza susţinerii războiului rus.

O altă variantă ar putea fi Budapesta: deși Kremlinul nu și-a anunțat public acordul, un oficial cu rang înalt al Administrației americane a declarat că întâlnirea dintre Putin și Zelenski ar putea avea loc în Ungaria.

Relaţiile Moscovei cu Viena s-au degradat, de asemenea, în ultimii ani. Austria, o ţară neutră şi membră a Uniunii Europene (UE) - dar nu şi a NATO - întreţinea anterior relaţii bune cu Rusia, mulţumită poziţiei sale de pod între blocuri, în timpul Războiului Rece. Ultimele negocieri bilaterale ruso-ucrainene au avut loc la Istanbul, în Turcia care - în pofida faptului că face parte din NATO - este considerată mai „amicală” cu Moscova.

