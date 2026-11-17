O companie europeană din sectorul apărării afirmă că rachetele sale au fost singurele arme de fabricaţie străină utilizate marţi în timpul atacului ucrainean asupra podului Kerci din Crimeea.

Ucraina a distrus un arc al singurului pod rutier care leagă Rusia de Crimeea, aducând astfel o lovitură atât militară, cât şi simbolică preşedintelui Vladimir Putin înaintea întâlnirii sale cu preşedinţii Chinei şi Statelor Unite, programată săptămâna aceasta în China. Partea feroviară a podului rămâne operaţională, potrivit unui videoclip a cărui autenticitate a fost confirmată de Reuters, scrie News.ro.

Oleksandr Daniliuk, preşedintele ucrainean al start-up-ului Destinus, cu sediul în Olanda, a declarat pentru Reuters că şapte dintre rachetele sale de croazieră „Ruta” au lovit podul în cadrul unei operaţiuni desfăşurate în mai multe etape, care, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost planificată timp de câteva săptămâni.

El a adăugat că armata ucraineană a folosit, de asemenea, drone de atac în adâncime „Da Vinci” proiectate de Destinus, cunoscute şi sub numele de „Lord”.

Destinus a fost fondată în 2021 de Mihail Kokoritch, un antreprenor născut în Siberia, care înfiinţase anterior prima companie spaţială privată din Rusia. După ce a părăsit Rusia, el a dezvoltat o companie europeană de armament şi a renunţat la cetăţenia sa din cauza invaziei pe scară largă a Ucrainei din 2022.

Potrivit lui Oleksandr Daniliuk, armele Destinus au fost singurele arme de fabricaţie străină utilizate de Ucraina în cadrul acestei operaţiuni. Potrivit acestuia, au fost lansate nouă rachete Ruta Block 1, dintre care şapte au lovit podul.

Volodimir Zelenski a prezentat acest atac ca fiind a şaptea fază a unei operaţiuni care vizează sistemele ruseşti de apărare aeriană, radar şi război electronic. Pe reţelele sociale, el a menţionat utilizarea rachetelor „Ruta” alături de arme de fabricaţie ucraineană.

Ucraina a folosit deja rachete ATACMS de fabricaţie americană, rachete SCALP franceze şi rachete Storm Shadow britanice împotriva unor ţinte situate în Rusia.

Însă, întrucât aceste arme sunt din ce în ce mai rare, ea recurge tot mai mult la drone şi rachete produse la nivel local.

Editor : B.P.