Atenția intensă acordată diagnosticului de cancer pulmonar al papei Leon al XIV-lea este inevitabilă, având în vedere că pontiful american este monarhul de facto al unui stat, chiar dacă acesta este minuscul, și liderul spiritual a peste 1,4 miliarde de catolici. Tratamentul adenocarcinomului său a decurs fără probleme, dar prelații intriganți ar putea să se năpustească asupra reformelor lui Leon, dacă starea sa de sănătate continuă să se deterioreze, scrie The Times într-o analiză a posibilelor efecte pe care cancerul le poate avea asupra mandatului lui Leon al XIV-lea în fruntea Bisericii Catolice.

Stabilitatea Bisericii depinde, în mare măsură, de starea de sănătate a unui singur om. În interiorul Vaticanului, orice prelați vicleani care speră să se opună reformelor planificate de Leon vor fi încurajați să se opună conducerii sale și să aștepte sosirea următorului sucessor, dacă simt că acesta își pierde puterile.

O criză de sănătate va reînvia, de asemenea, în rândul credincioșilor amintirea așteptării buletinelor medicale papale, un fenomen frecvent într-o instituție care, de obicei, alege bărbați cu vârsta peste 60 de ani pentru a o conduce și se așteaptă ca aceștia să moară în timpul exercitării funcției.

Lunga luptă a papei Ioan Paul al II-lea cu boala Parkinson a fost urmată de problemele la genunchi și bronșita papei Francisc, înainte ca acesta să moară anul trecut la vârsta de 88 de ani, după ce a petrecut câteva zile în apartamentul papal de la Spitalul Gemelli din Roma.

Printre corespondenții de la Vatican, amintirea serilor lungi petrecute în sala de presă a Vaticanului, așteptând ca purtătorul de cuvânt al papei să se întoarcă de la Gemelli cu vești despre starea de sănătate a lui Francisc, este încă proaspătă.

De aceea, observatorii Vaticanului au menționat tinerețea relativă a lui Leon, la 71 de ani, și forma sa fizică aparent bună printre principalele sale calități. Nu numai că înota, juca tenis și a amenajat o sală de sport în apartamentul papal, dar pontiful din Chicago a dat dovadă de o energie nemărginită în timpul lungilor călătorii în străinătate, care îi lăsau epuizați chiar și pe corespondenții mai tineri.

Ușurarea din cadrul Bisericii cu privire la starea de sănătate a lui Leon a fost palpabilă. Observatorii estimau că mai avea vreo 15 ani la dispoziție pentru a se concentra cu calm asupra readucerii Bisericii pe o traiectorie mai liniștită, după luptele turbulente dintre liberali și conservatori din anii lui Francisc.

Totul s-a schimbat marți seara, când Vaticanul a anunțat că medicii de la Gemelli au îndepărtat o formațiune canceroasă din plămânul lui Leo și i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept, pentru cazul în care ar mai fi existat celule canceroase ascunse.

Pentru unii, vor rămâne îndoieli că medicii nu au îndepărtat tot cancerul și că boala va reveni. Rămâne de văzut dacă Leon va avea nevoie de tratament suplimentar și dacă se va simți epuizat, toate acestea putând determina o reacție subtilă împotriva politicilor sale, în cazul în care adversarii din Vatican vor simți că este vulnerabil.

Profesoara Giulia Veronesi, șefa secției de chirurgie toracică de la spitalul San Raffaele din Milano, a declarat că, în cazurile de adenocarcinom pulmonar precum cel al lui Leon, rata de supraviețuire în termen de cinci ani de la îndepărtarea nodulului este de 80%.

„Așadar, prognosticul este bun, iar recuperarea este mai rapidă atunci când tumora este descoperită rapid, așa cum s-a întâmplat în acest caz. Dacă nu se intervine în termen de doi ani, boala poate deveni inoperabilă”, a spus ea.

În timpul operației de marți, i-au fost prelevate lui Leo și ganglionii limfatici pentru analize, iar Veronesi a afirmat că rezultatul va fi crucial.

„De obicei se prelevează aproximativ 15 pentru analize și, dacă una sau mai multe sunt pozitive, cancerul ar putea fi în stadiul 2 sau 3”, a spus ea. „Atunci este nevoie de chimioterapie și imunoterapie. Dar riscul de a se constata acest lucru este scăzut, de doar aproximativ 5–7%.”

Veronesi a afirmat că impactul pierderii unui lob inferior al plămânului va fi atenuat de starea bună de sănătate a papei.

„Ar putea pierde aproximativ 10% din capacitatea sa respiratorie”, a spus ea.

Austen Ivereigh, un biograf al papei Francisc, a afirmat că cancerul lui Leon s-ar putea dovedi a fi mai degrabă un ajutor decât un obstacol pentru papalitatea sa.

El a spus: „Vulnerabilitatea sa umană îl face mai accesibil, mai uman, în timp ce, din punct de vedere spiritual, îl face mai dependent de ajutorul lui Dumnezeu. Într-o epocă a tiranilor care pretind că sunt supraoameni, disperați să-și ascundă slăbiciunea, aș spune că diagnosticul contribuie la punerea în lumină a modelului contrastant de conducere oferit de Leon: umil, răbdător și deschis.”

Rămâne de văzut dacă Leo va putea face față celor 14 zboruri planificate pentru călătoria sa de 12 zile în Uruguay, Argentina și Peru, care va începe pe 6 noiembrie, o vizită pe care dorește foarte mult să o efectueze.

„Asta va depinde de următoarele zile, timp în care va avea atașat un cateter de drenaj pentru a elimina aerul și lichidul din cavitatea pleurală, care se acumulează ca urmare a inflamației și a îndepărtării ganglionilor limfatici”, a spus Veronesi. „Dacă vor putea să-l îndepărteze, atunci va putea călători, cu câteva pastile pentru calmarea durerii”, a adăugat ea.

Editor : B.E.