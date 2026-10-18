Live TV

Analiză Ce va însemna diagnosticul de cancer pulmonar al papei Leon pentru pontificatul său: umil, răbdător și deschis

Data publicării:
Vatican, Rome: Pope Leo XIV During His Weekly General Audience In St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Atenția intensă acordată diagnosticului de cancer pulmonar al papei Leon al XIV-lea este inevitabilă, având în vedere că pontiful american este monarhul de facto al unui stat, chiar dacă acesta este minuscul, și liderul spiritual a peste 1,4 miliarde de catolici. Tratamentul adenocarcinomului său a decurs fără probleme, dar prelații intriganți ar putea să se năpustească asupra reformelor lui Leon, dacă starea sa de sănătate continuă să se deterioreze, scrie The Times într-o analiză a posibilelor efecte pe care cancerul le poate avea asupra mandatului lui Leon al XIV-lea în fruntea Bisericii Catolice.

Stabilitatea Bisericii depinde, în mare măsură, de starea de sănătate a unui singur om. În interiorul Vaticanului, orice prelați vicleani care speră să se opună reformelor planificate de Leon vor fi încurajați să se opună conducerii sale și să aștepte sosirea următorului sucessor, dacă simt că acesta își pierde puterile.

O criză de sănătate va reînvia, de asemenea, în rândul credincioșilor amintirea așteptării buletinelor medicale papale, un fenomen frecvent într-o instituție care, de obicei, alege bărbați cu vârsta peste 60 de ani pentru a o conduce și se așteaptă ca aceștia să moară în timpul exercitării funcției.

Lunga luptă a papei Ioan Paul al II-lea cu boala Parkinson a fost urmată de problemele la genunchi și bronșita papei Francisc, înainte ca acesta să moară anul trecut la vârsta de 88 de ani, după ce a petrecut câteva zile în apartamentul papal de la Spitalul Gemelli din Roma.

Printre corespondenții de la Vatican, amintirea serilor lungi petrecute în sala de presă a Vaticanului, așteptând ca purtătorul de cuvânt al papei să se întoarcă de la Gemelli cu vești despre starea de sănătate a lui Francisc, este încă proaspătă.

De aceea, observatorii Vaticanului au menționat tinerețea relativă a lui Leon, la 71 de ani, și forma sa fizică aparent bună printre principalele sale calități. Nu numai că înota, juca tenis și a amenajat o sală de sport în apartamentul papal, dar pontiful din Chicago a dat dovadă de o energie nemărginită în timpul lungilor călătorii în străinătate, care îi lăsau epuizați chiar și pe corespondenții mai tineri.

Ușurarea din cadrul Bisericii cu privire la starea de sănătate a lui Leon a fost palpabilă. Observatorii estimau că mai avea vreo 15 ani la dispoziție pentru a se concentra cu calm asupra readucerii Bisericii pe o traiectorie mai liniștită, după luptele turbulente dintre liberali și conservatori din anii lui Francisc.

Totul s-a schimbat marți seara, când Vaticanul a anunțat că medicii de la Gemelli au îndepărtat o formațiune canceroasă din plămânul lui Leo și i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept, pentru cazul în care ar mai fi existat celule canceroase ascunse.

Pentru unii, vor rămâne îndoieli că medicii nu au îndepărtat tot cancerul și că boala va reveni. Rămâne de văzut dacă Leon va avea nevoie de tratament suplimentar și dacă se va simți epuizat, toate acestea putând determina o reacție subtilă împotriva politicilor sale, în cazul în care adversarii din Vatican vor simți că este vulnerabil.

Profesoara Giulia Veronesi, șefa secției de chirurgie toracică de la spitalul San Raffaele din Milano, a declarat că, în cazurile de adenocarcinom pulmonar precum cel al lui Leon, rata de supraviețuire în termen de cinci ani de la îndepărtarea nodulului este de 80%.

„Așadar, prognosticul este bun, iar recuperarea este mai rapidă atunci când tumora este descoperită rapid, așa cum s-a întâmplat în acest caz. Dacă nu se intervine în termen de doi ani, boala poate deveni inoperabilă”, a spus ea.

În timpul operației de marți, i-au fost prelevate lui Leo și ganglionii limfatici pentru analize, iar Veronesi a afirmat că rezultatul va fi crucial.

„De obicei se prelevează aproximativ 15 pentru analize și, dacă una sau mai multe sunt pozitive, cancerul ar putea fi în stadiul 2 sau 3”, a spus ea. „Atunci este nevoie de chimioterapie și imunoterapie. Dar riscul de a se constata acest lucru este scăzut, de doar aproximativ 5–7%.”

Veronesi a afirmat că impactul pierderii unui lob inferior al plămânului va fi atenuat de starea bună de sănătate a papei.

„Ar putea pierde aproximativ 10% din capacitatea sa respiratorie”, a spus ea.

Austen Ivereigh, un biograf al papei Francisc, a afirmat că cancerul lui Leon s-ar putea dovedi a fi mai degrabă un ajutor decât un obstacol pentru papalitatea sa.

El a spus: „Vulnerabilitatea sa umană îl face mai accesibil, mai uman, în timp ce, din punct de vedere spiritual, îl face mai dependent de ajutorul lui Dumnezeu. Într-o epocă a tiranilor care pretind că sunt supraoameni, disperați să-și ascundă slăbiciunea, aș spune că diagnosticul contribuie la punerea în lumină a modelului contrastant de conducere oferit de Leon: umil, răbdător și deschis.”

Rămâne de văzut dacă Leo va putea face față celor 14 zboruri planificate pentru călătoria sa de 12 zile în Uruguay, Argentina și Peru, care va începe pe 6 noiembrie, o vizită pe care dorește foarte mult să o efectueze.

„Asta va depinde de următoarele zile, timp în care va avea atașat un cateter de drenaj pentru a elimina aerul și lichidul din cavitatea pleurală, care se acumulează ca urmare a inflamației și a îndepărtării ganglionilor limfatici”, a spus Veronesi. „Dacă vor putea să-l îndepărteze, atunci va putea călători, cu câteva pastile pentru calmarea durerii”, a adăugat ea.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cernavoda
1
Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au...
Steffen Skjottelvik cu sania trasă de câini / urși polari în Canada, Hudson Bay
2
Finalul tragic al unei călătorii de trei ani prin sălbăticia Canadei. Un aventurier s-a...
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale...
United States President Donald J Trump speaks during a meeting with himself and major travel company executives in the O
4
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean. „Sunt...
diana stoica usr
5
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un...
Lovitură uriașă pentru FCSB: Denis Drăguș!
Digi Sport
Lovitură uriașă pentru FCSB: Denis Drăguș!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vatican, Rome: Pope Leo XIV During His Weekly General Audience In St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea va fi externat din spital. Vaticanul a anunțat când va avea loc prima apariție publică
Vatican Pope Surgery papa leon
Papa Leon al XIV-lea a oficiat o slujbă în spital, după operația pentru cancer pulmonar. Când va apărea în public
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Cum se simte papa Leon: raportul medical privind starea suveranului pontif
papa leon profimedia-1138123465
Primul mesaj transmis de papa Leon, după ce a fost diagnosticat cu cancer: „Vă rog să vă rugaţi pentru mine”
papa leon profimedia-1138123465
Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer. El a suferit o intervenţie chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar
Recomandările redacţiei
exilenova
Atac masiv cu drone ucrainene la Sankt Petersburg: un terminal...
profimedia-1144086969
Haos în Franța: primării atacate, clădiri incendiate și lupte între...
drone rusești Geran
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește...
Milan: Damage caused by clashes between protesters and police during the "Italia in Piazza" demonstration against the high cost of living in the city center
„Orașe transformate în câmpuri de luptă”. Ca în Franța, Guvernul...
Ultimele știri
„O catastrofă pentru patrimoniu”: Primăria din Limoges, distrusă în urma violențelor din Franța, soldate cu 1.200 de arestări
Generații pierdute între diplome și lipsa experienței. Motivele crizei șomajului la tineri: „Este o ruptură”
Locuiești la altă adresă decât cea din buletin? Ce document trebuie să reînnoiești periodic chiar dacă nu te muți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, acuzată de lipsă de maniere după întâlnirea cu Brigitte Macron. Momentul de câteva secunde care a...
Cancan
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Fanatik.ro
„Urmează 6 puncte!”. Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Nicolae Mitea, totul despre relația de 5 ani cu Andreea Tonciu. „Acum m-aș gândi de două ori”
Adevărul
Orașul european care riscă să rămână în întuneric 20 de ore pe zi. Planul Rusiei, dezvăluit de documente...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cine a plătit tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Cum a reușit fotomodelul să acopere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a cerut fostului soț 250.000€ pensie alimentară, apoi i-a scos tricoul la vânzare! Ce preț a pus
Pro FM
Pitbull are 45 de ani și șase copii. Artistul i-a ținut mereu departe de ochii publicului: „Îi protejez...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
O româncă scrie creierul roboților la NASA: „Poate ajunge pe o planetă și să întâlnească extratereștri”
Newsweek
Pensionarii, nemulțumiți de recalcularea pensiilor. „Am primit 68 de lei pentru un an și patru luni de muncă”
Digi FM
Are 61 de ani, ridică greutăți la sală și întoarce toate privirile. Bărbații tineri o curtează, iar soțul ei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Fiica unei actrițe din "Game of Thrones", numită canibală după ce a recunoscut că a mâncat cenușa mamei sale...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro